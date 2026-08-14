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Telefon, tablet, laptop, slušalice i drugi uređaji svakodnevno traže svoje mesto pored utičnice. Kako se broj uređaja povećava, lako se povećava i broj adaptera, kablova i produžnih kablova koji završavaju na radnom stolu ili u putnoj torbi. Ipak, za većinu ljudi nije neophodno imati poseban punjač za svaki uređaj.

Mnogo praktičniji pristup je da se sagleda koliko energije uređaji zapravo zahtevaju i da se prema tome izabere odgovarajući adapter. Telefon i slušalice mogu se bez problema uklopiti u mnogo skromnije zahteve nego laptop, dok jedan snažniji punjač sa više portova može istovremeno pokriti potrebe nekoliko uređaja. Zato se izbor ne svodi samo na pitanje koliko punjača imate, već na to da li imate pravi punjač za način na koji koristite tehnologiju.

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Nije svakom uređaju potrebna ista snaga

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih se adapteri gomilaju jeste pretpostavka da svaki uređaj zahteva sopstveno rešenje. U stvarnosti, različiti uređaji imaju različite potrebe. Telefonu, pametnom satu ili bežičnim slušalicama uglavnom nije potrebna snaga koja je potrebna laptopu, pa nema mnogo smisla birati adapter isključivo prema najslabijem ili najzahtevnijem uređaju.

Za korisnika koji uglavnom puni telefon, tablet i slušalice, kompaktan adapter od oko 45W može biti sasvim dovoljan u mnogim situacijama. Kada se na listu doda laptop, posebno model koji se svakodnevno koristi za zahtevniji rad, potrebe postaju veće. Tada adapter od 65W, 100W ili više može imati više smisla, naročito ako treba da puni više uređaja istovremeno.

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Više portova može znači manje opreme

Snaga nije jedina stvar koju treba gledati. Broj i vrsta portova jednako su važni ako želite da jednim adapterom zamenite nekoliko njih. Jedan USB-C port može biti sasvim dovoljan za osobu koja uglavnom puni telefon, ali situacija se menja kada istovremeno treba napajati laptop, telefon i slušalice.

Adapter sa dva ili tri izlaza tada može biti praktičniji jer više uređaja može biti priključeno na isti izvor napajanja. Važno je, međutim, obratiti pažnju na ukupnu snagu kada se koristi više portova. Deklarisanih 100W, na primer, ne znači automatski da će svaki priključeni uređaj dobiti po 100W. Snaga se kod višestrukih adaptera raspoređuje između izlaza, u zavisnosti od toga šta je priključeno i koliko energije uređaji zahtevaju.

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USB-C menja način na koji biramo punjače

USB-C je dodatno pojednostavio situaciju jer se isti tip konektora koristi na velikom broju savremenih uređaja. To ne znači da će svaki USB-C punjač automatski omogućiti najbrže moguće punjenje, ali smanjuje potrebu za različitim adapterima i kablovima.

Kod izbora zato treba proveriti podržane standarde punjenja, a ne samo oblik priključka. USB Power Delivery, na primer, omogućava adapteru da prilagodi isporuku energije kompatibilnom uređaju. To je posebno važno kada isti punjač želite da koristite za telefon i laptop, jer uređaji nemaju iste zahteve. Kompatibilnost, raspodela snage i kvalitet adaptera često su važniji od same najveće brojke istaknute na kutiji.

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45W ili 100W: Veći broj nije uvek i bolji izbor

Snažniji adapter može biti korisniji ako svakodnevno koristite laptop i više uređaja, ali to ne znači da je 100W najbolji izbor za svakoga. Ako vam je najvažnije da punjač bude mali i lagan i da ga nosite sa sobom, kompaktan model sa manjom maksimalnom snagom može biti praktičniji.

Sa druge strane, korisniku koji svakodnevno radi na laptopu, puni telefon i želi da istovremeno priključi još jedan uređaj više snage i dodatni portovi mogu značajno olakšati organizaciju. Razlika se zato najbolje vidi u stvarnim navikama: koliko uređaja punite, da li ih punite istovremeno i da li vam je važnija mobilnost ili univerzalnost.

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Manje punjača ne znači manje mogućnosti

Dobar sistem punjenja ne mora da znači da ćete sve uređaje priključiti na jedan ogroman adapter. Za neke korisnike najbolja kombinacija može biti mali punjač koji svakodnevno nose sa sobom i snažniji adapter koji ostaje kod kuće ili na radnom mestu. Drugima će jedan višeporitni adapter biti dovoljan za gotovo sve.

Najvažnije je izbeći kupovinu po principu „što više vati, to bolje“. Pre izbora treba pogledati zahteve uređaja, broj portova, podržane standarde punjenja, dimenzije i način raspodele snage. Kada se sve to uzme u obzir, moguće je značajno smanjiti broj adaptera i kablova bez odricanja od brzog i praktičnog punjenja. Cilj nije imati što snažniji punjač, već onaj koji odgovara uređajima koje zaista koristite.