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Punjenje telefona preko laptopa predstavlja praktično rešenje kada pri ruci nemate zidni punjač, bežični punjač ili eksternu bateriju. USB priključci su od samog početka zamišljeni tako da, osim prenosa podataka, mogu da isporučuju električnu energiju drugim uređajima, uključujući i pametne telefone. Zbog toga ovakav način punjenja nije nikakva neuobičajena pojava.

Iako ovaj način dopunjavanja baterije nije najbrži, potpuno je bezbedan za svakodnevnu upotrebu. Savremeni USB-C priključci mogu da podrže isporuku velike količine energije, a sama komunikacija između uređaja sprečava da telefon primi više energije nego što može bezbedno da prihvati. To znači da je bezbednost punjenja prioritet od samog trenutka povezivanja uređaja.

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Kako USB reguliše isporuku energije

USB standard postoji u dva najčešća oblika: Type-A, koji ima prepoznatljiv pravougaoni priključak, i Type-C, koji koristi manji ovalni konektor. Starije verzije USB-a rade sa naponom od 5 V, dok novije, koje podržavaju Power Delivery tehnologiju, mogu da koriste znatno viši napon, čak do 48 V. Na taj način isti standard može da podrži različite potrebe uređaja.

Kada povežete telefon sa laptopom, napajanje ne počinje odmah maksimalnom snagom. Uređaji najpre međusobno razmenjuju informacije kako bi odredili bezbedan nivo isporuke energije. Za taj proces zadužen je sistem za upravljanje napajanjem u telefonu, koji omogućava efikasno i sigurno punjenje bez obzira na to da li je izvor energije laptop ili snažniji zidni adapter. Zahvaljujući tome, rizik od prevelikog opterećenja baterije sveden je na minimum.

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Zašto je punjenje preko laptopa sporije

Glavni nedostatak ovog načina punjenja jeste ograničena snaga USB priključaka na većini laptopova. Pošto oni nisu prvenstveno namenjeni brzom punjenju drugih uređaja, dopunjavanje baterije telefona može da traje znatno duže nego uz standardni punjač. Razlika u brzini posebno je primetna kod telefona sa baterijama većeg kapaciteta.

Dodatno, deo energije se neizbežno gubi tokom prenosa između dva uređaja. Zbog toga će punjenje preko laptopa uglavnom biti manje efikasno i sporije, naročito ako je baterija telefona gotovo potpuno ispražnjena. To je uobičajena posledica načina na koji se energija prenosi između uređaja.

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Koliku snagu mogu da isporuče USB priključci

Brzina punjenja zavisi od vrste USB priključka koji laptop poseduje. USB Type-A sa podrškom za USB 2.0 isporučuje do 2,5 W, dok USB 3.0 i novije verzije mogu da obezbede do 4,5 W. Postoje i posebni Type-A priključci namenjeni punjenju koji dostižu 7,5 W, ali su oni retkost na laptopovima. Zbog toga iskustvo punjenja može značajno da se razlikuje od jednog uređaja do drugog.

USB-C priključci nude znatno veći potencijal. Iako USB Power Delivery standard dozvoljava isporuku do 240 W, većina laptopova ograničava izlaznu snagu svojih USB-C portova na oko 15 W. Takvo ograničenje postoji kako bi se izbeglo dodatno opterećenje ugrađene baterije računara. U praksi to znači da maksimalne mogućnosti standarda uglavnom ostaju neiskorišćene.

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Ograničenja koja zavise od samog laptopa

Pojedini proizvođači navode da njihovi USB-C priključci mogu da isporuče do 15 W energije, uključujući modele sa Thunderbolt 3 i Thunderbolt 4 podrškom. Međutim, mogućnosti se razlikuju od modela do modela, pa maksimalna snaga nije uvek dostupna u svim situacijama. Konačne performanse zato zavise od konstrukcije i podešavanja konkretnog laptopa.

Kada laptop radi na sopstvenoj bateriji, sistem često dodatno ograničava isporuku energije radi uštede. Takođe, ako je istovremeno povezano više USB uređaja, prvi priključeni uređaj može dobiti najveći deo raspoložive snage, dok će ostali raspolagati manjom količinom energije za punjenje. Zbog toga se brzina punjenja može menjati u zavisnosti od načina na koji koristite USB priključke.