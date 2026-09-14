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Apple danas, 14. septembra, počinje distribuciju iOS 27 za kompatibilne iPhone telefone. Za korisnike u Srbiji to praktično znači da bi novo ažuriranje trebalo da se pojavi tokom večeri, najverovatnije oko 19 časova. Apple, međutim, ne objavljuje precizan termin za svaku zemlju, pa taj sat treba posmatrati kao očekivanje zasnovano na dosadašnjem rasporedu, a ne kao zvaničnu potvrdu.

Kompanija svoje velike softverske verzije tradicionalno pušta oko 10 časova po pacifičkom vremenu, što odgovara vremenu od približno 19 časova u Srbiji. Kada distribucija počne, iOS 27 bi trebalo proveriti kroz Settings > General > Software Update. Ažuriranje je besplatno, ali zbog velikog broja korisnika koji će pokušati da ga preuzmu u isto vreme nije neobično da dostupnost ne bude potpuno istovremena za sve uređaje.

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Najveća promena nije samo ono što stiže

iOS 27 donosi izmene interfejsa, nove mogućnosti personalizacije, unapređene sistemske aplikacije i novu generaciju Apple Intelligence funkcija. Među najviše najavljivanim novinama nalazi se i naprednija Siri, koja bi trebalo da bude sposobnija u razumevanju korisnika i obavljanju složenijih zadataka. Ipak, upravo oko Siri dolazi do jedne od najvažnijih razlika između korisnika u različitim delovima sveta.

Apple je još u junu saopštio da nova Siri AI neće biti dostupna na iPhone i iPad uređajima u Evropskoj uniji zajedno sa početnom verzijom iOS 27. Kompanija je kao razlog navela zahteve Digital Markets Act regulative i nije objavila datum kada bi ograničenje moglo da bude uklonjeno. Zato se uz dolazak novog sistema ne postavlja samo pitanje šta je Apple dodao, već i gde će korisnici zaista moći da koriste sve funkcije koje su predstavljene.

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Srbija nije Evropska unija, ali ...

Za korisnike u Srbiji situacija je nešto drugačija. Pošto Srbija nije članica Evropske unije, ograničenje koje proizlazi iz DMA regulative ne može se automatski preslikati na domaće tržište. To, međutim, nije isto što i potvrda da će sve nove Siri AI funkcije odmah biti dostupne korisnicima u Srbiji.

Apple Intelligence se uvodi postepeno i dostupnost zavisi od više faktora, među kojima su model uređaja, podržani jezici i region. Zbog toga sama lokacija korisnika nije dovoljna da bi se unapred zaključilo koje će funkcije biti aktivne. Drugim rečima, korisnik u Srbiji neće nužno dobiti identično iskustvo kao korisnik na nekom drugom tržištu samo zato što oba koriste isti iOS 27.

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Novo ažuriranje ne donosi sve svima

To je posebno važno kod Apple Intelligence funkcija. iOS 27 kao sistem može biti dostupan na kompatibilnom iPhone-u, dok pojedine mogućnosti unutar njega mogu imati drugačije hardverske, jezičke ili regionalne uslove. Zato će se stvarna slika o dostupnosti pojedinih funkcija videti tek kada korisnici instaliraju novu verziju i provere šta njihov uređaj zaista nudi.

Takav način distribucije znači da će deo korisnika već prvog dana moći da isproba određene novine, dok će drugi morati da sačekaju. Kod funkcija koje zavise od regiona ili jezika, čak ni samo ažuriranje na najnoviju verziju sistema nije garancija da će se određena opcija pojaviti. To je ujedno razlog zbog kojeg očekivanja treba odvojiti od onoga što je stvarno dostupno na konkretnom uređaju.

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Pre ažuriranja uradite ovo

Velika sistemska ažuriranja menjaju veliki broj delova softvera telefona, pa je pre instalacije preporučljivo napraviti svež backup. To može biti iCloud kopija ili lokalna rezervna kopija. Takođe je potrebno proveriti da li iPhone ima dovoljno slobodnog prostora za preuzimanje i instalaciju sistema.

Ni sam početak distribucije ne znači da će svaki korisnik odmah dobiti ažuriranje. Ako veliki broj ljudi u isto vreme krene da preuzima iOS 27, Appleovi serveri mogu biti znatno opterećeniji. Zato se može dogoditi da se ažuriranje na jednom telefonu pojavi ranije, dok drugi korisnik još neko vreme vidi staru verziju sistema.

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Ako vam je stabilnost važnija, sačekajte

Korisnici kojima je iPhone potreban za posao ili svakodnevne obaveze ne moraju da instaliraju iOS 27 čim se pojavi. Sačekati nekoliko sati ili duže može biti praktičan izbor za one koji ne žele da odmah prelaze na novu veliku verziju sistema. Prvi period nakon javnog lansiranja ujedno je trenutak kada se u realnoj upotrebi najbrže uočavaju eventualni problemi koji nisu bili vidljivi tokom testiranja.

Za one koji žele da odmah isprobaju novu verziju, večeras bi trebalo da počne javno upoznavanje sa iOS 27. Oko 19 časova predstavlja najrealnije očekivanje za Srbiju na osnovu Appleove dosadašnje prakse, ali ne i garantovani termin. A kada se ažuriranje pojavi, najveće pitanje neće biti samo da li je iOS 27 stigao, već koje od njegovih najavljenih funkcija zaista rade na konkretnom iPhone-u i u konkretnom regionu.