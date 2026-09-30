Slušaj vest

Honor WIN 2 mogao bi da napravi ozbiljan iskorak kada je autonomija telefona u pitanju. Prema trenutno dostupnim, ali još nezvaničnim informacijama, prototip ovog modela ima bateriju kapaciteta čak 12.000 mAh, što je 2.000 mAh više nego kod prethodnog WIN modela i više nego dvostruko u odnosu na kinesku verziju iPhone 18 Pro Max, čija baterija ima 5.391 mAh. Ako se ta brojka zadrži na finalnom uređaju, Honor bi mogao da napravi telefon koji će po samom kapacitetu baterije biti daleko iznad većine aktuelnih flagship modela.

WIN 2 serija je već registrovana kroz tri modela pod kodnim imenom Barrett, a za sada se pominju najmanje crvena i plava varijanta. Predstavljanje se očekuje tokom oktobra, mada Honor još nije zvanično potvrdio kompletne specifikacije uređaja. Najvažnije pitanje zato više nije samo da li će telefon imati ogromnu bateriju, već kako će takav kapacitet uticati na njegove dimenzije, masu i ukupnu praktičnost.

1/7 Vidi galeriju Honor napada konkurenciju tamo gde je najvažnije sa novim WIN 2 Foto: printscreen YT

Snaga neće biti zanemarena

Honor WIN 2 navodno će koristiti Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, jedan od najnovijih Qualcommovih mobilnih čipova. Procesor donosi konfiguraciju sa dva glavna jezgra koja rade na do 5 GHz i šest performance jezgara na 4 GHz, dok se posebno ističu mogućnosti vezane za AI obradu. To znači da Honor ne pokušava da napravi samo telefon koji će dugo trajati, već uređaj koji istovremeno cilja veoma visoke performanse.

Posebno se pominju Matrix Cores i Neural Fusion podrška u Adreno grafici, kao i funkcije za AI super-resolution, generisanje frejmova i rekonstrukciju slike. Prema nezvaničnim informacijama, čip bi mogao lokalno da obrađuje AI modele sa čak 30 milijardi parametara, što bi WIN 2 stavilo među zahtevnije uređaje u svojoj klasi. Takve mogućnosti istovremeno povećavaju potrebu za efikasnim hlađenjem, naročito kada telefon dugo radi pod velikim opterećenjem.

Ne propustite PC i gedžeti Novi Honor tablet iz Win serije stiže uskoro: Uređaj dobija snažan procesor i OLED ekran

U telefonu je i aktivni ventilator

Upravo zbog toga Honor navodno priprema ozbiljan sistem hlađenja. WIN 2 bi trebalo da dobije aktivni ventilator, uz veliku parnu komoru koja treba da odvodi toplotu sa procesora i omogući mu da duže zadrži visoke radne frekvencije. Kod telefona sa ovakvim hardverom hlađenje postaje mnogo više od dodatne funkcije, jer direktno utiče na to koliko dugo uređaj može da održava maksimalne performanse.

I sam Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 dobio je izmene u načinu pakovanja komponenti kako bi se poboljšalo odvođenje toplote. Računski deo procesora postavljen je tako da memorija ne prekriva njegovu gornju stranu, što omogućava direktniji kontakt sa rashladnim materijalima. Honor tako kombinuje promene na samom čipu sa sopstvenim aktivnim hlađenjem, što jasno pokazuje koliko ozbiljno pristupa performansama ovog modela.

Foto: printscreen YT

Autonomija postaje glavna priča

Kombinacija baterije od 12.000 mAh, snažnog procesora i aktivnog hlađenja pravi prilično neobičan paket za jedan flagship telefon. Umesto da se fokusira samo na što tanje kućište ili što manju masu, WIN 2 bi mogao da bude napravljen oko ideje da korisniku pruži mnogo veću rezervu energije i stabilne performanse tokom dužeg rada. To bi posebno moglo da bude zanimljivo korisnicima koji telefon intenzivno koriste za igre, video, navigaciju ili zahtevne AI funkcije.

Za poređenje, iPhone 18 Pro Max ima 5.391 mAh u verziji sa fizičkim SIM slotom, dok je prethodni iPhone 17 Pro Max imao 4.823 mAh. Apple je takođe napravio primetan korak napred u autonomiji, ali je kapacitet WIN 2 prototipa više nego dvostruko veći od novog Appleovog maksimuma. Naravno, veći broj mAh sam po sebi ne garantuje dvostruko duže trajanje, jer potrošnja zavisi od ekrana, čipa, softvera i optimizacije sistema.

Još nije sve potvrđeno

Honor WIN 2 bi prema dosadašnjim informacijama trebalo da bude predstavljen tokom oktobra. Ipak, najvažnije specifikacije, uključujući bateriju od 12.000 mAh, za sada potiču iz informacija vezanih za prototip, pa postoji mogućnost da se neki detalji promene pre zvaničnog predstavljanja. Zbog toga će tek konačna verzija pokazati da li će Honor zaista zadržati ovu ogromnu bateriju.

Ako se 12.000 mAh potvrdi, WIN 2 bi mogao da postane jedan od najzanimljivijih telefona godine upravo zbog kombinacije koju nudi: ogromna baterija, veoma snažan Snapdragon čip i aktivno hlađenje u istom uređaju. To je prilično drugačiji pristup od trke za sve tanjim telefonima i pokazuje da deo proizvođača ponovo pokušava da autonomiju pretvori u jednu od glavnih karakteristika flagship uređaja.