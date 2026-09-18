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Honor priprema novi tablet iz Win serije, a prvi potvrđeni detalji pokazuju da kompanija ovaj model ne razvija kao još jedan uređaj za osnovne zadatke, gledanje sadržaja i povremeno surfovanje. U središtu novog tableta nalaziće se Snapdragon 8 Elite Gen 5, čip koji ga odmah smešta u najvišu klasu Android hardvera. Honor je za sada otkrio samo deo specifikacija, ali je već jasno da će performanse biti jedan od glavnih aduta uređaja.

Posebno je zanimljivo što se tablet pojavljuje u okviru Win porodice, koja je kod Honora povezana sa snažnim uređajima i gejmingom. Kompanija je objavila fotografiju zadnje strane tableta, dok je Lin Lin iz Honorovog Smart Life poslovanja u Kini potvrdio korišćenje novog Qualcommovog procesora. Time je otklonjena jedna od najvećih nedoumica oko uređaja, dok ostaje da se vidi kako će Honor tako snažan čip iskoristiti u relativno tankom kućištu tableta.

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OLED ekran za zahtevniji prikaz

Druga velika potvrda odnosi se na ekran. Novi Win Tablet dobiće OLED panel, što znači da Honor neće štedeti ni na delu uređaja koji će korisnik praktično stalno gledati. OLED tehnologija omogućava duboku crnu, visok kontrast i veoma izražene boje, a u kombinaciji sa snažnim procesorom tablet bi mogao da bude zanimljiv ne samo za igre već i za gledanje filmova, fotografije i druge multimedijalne sadržaje.

Ipak, ključni podaci o ekranu još nisu poznati. Honor nije objavio dijagonalu, rezoluciju, maksimalnu frekvenciju osvežavanja niti druge detalje koji bi pokazali koliko je panel zaista prilagođen gejmingu. To je važno jer sam OLED više nije dovoljan da bi se tablet izdvojio u premium klasi. Kod uređaja koji cilja zahtevne korisnike, brzina osvežavanja, odziv panela i način na koji ekran radi sa snažnim procesorom mogu imati podjednako važnu ulogu.

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Mali format, ozbiljna snaga

Win Tablet bi trebalo da bude kompaktan model, što ga razlikuje od sve većeg broja tableta sa ogromnim ekranima koji pokušavaju da zamene laptop. Ovde je ideja drugačija: dobiti snažan hardver u uređaju koji je dovoljno praktičan za držanje u rukama i korišćenje van radnog stola. Za gejming je takav format posebno zanimljiv jer korisnik dobija veći ekran od telefona, ali bez dimenzija velikog tableta.

Honor već ima iskustva sa veoma snažnim tabletima. MagicPad 3 Pro koristi Snapdragon 8 Elite Gen 5, dok MagicPad 4 kombinuje OLED ekran visoke frekvencije osvežavanja sa nešto drugačijim procesorom. Novi Win model zato neće biti zanimljiv samo zbog samog čipa, već i zbog toga kako će Honor rasporediti komponente, koliko će prostora ostaviti za bateriju i kako će rešiti odvođenje toplote tokom dugotrajnog opterećenja.

Jedan port i bez mobilne mreže

Među do sada potvrđenim detaljima nalazi se i USB-C konektor, ali će tablet imati samo jedan takav port. To znači da će korisnici morati da ga koriste za punjenje, povezivanje dodatne opreme ili druge periferije, u zavisnosti od mogućnosti samog uređaja. Kod tableta koji cilja gejming, ovo može biti posebno važno za one koji žele da povežu kontroler, skladište ili neki drugi dodatak dok istovremeno pune bateriju.

Honor je potvrdio i da Win Tablet neće imati podršku za mobilne mreže. Uređaj će se zato oslanjati na Wi-Fi, što je logičan izbor za model koji je pre svega namenjen kućnom korišćenju, igranju i multimediji, ali ga istovremeno ograničava kada nema dostupne bežične mreže. Za sada nema ni potvrde o tome da li će postojati različite memorijske konfiguracije, koliko će biti velika baterija ili koje će brzine punjenja tablet podržavati.

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Najvažnije tek treba da stigne

Iako su procesor i OLED ekran već potvrđeni, Honor još nije otkrio kompletan spisak specifikacija. Nema konačnih informacija o dimenzijama, težini, memoriji, bateriji, kamerama, sistemu hlađenja ni dodatnoj opremi. Upravo će ti podaci pokazati kako je kompanija uspela da uklopi Snapdragon 8 Elite Gen 5 u kompaktno kućište i da li je uređaj zaista projektovan za duge gejming sesije ili je snažan procesor prvenstveno tu kao dokaz pripadnosti premium klasi.

Nije poznat ni tačan datum predstavljanja, kao ni cena uređaja i njegova dostupnost van kineskog tržišta. Za sada je zato moguće govoriti samo o pravcu koji je Honor izabrao: kompaktan tablet, OLED ekran i jedan od najmoćnijih dostupnih mobilnih čipova. Kada budu objavljeni detalji o hlađenju, bateriji i ekranu, biće mnogo jasnije šta Honor zapravo priprema i koliko je Win Tablet ozbiljno usmeren na korisnike koji od tableta traže više od običnog multimedijalnog uređaja.