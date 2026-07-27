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OLED televizori nude vrhunski kvalitet slike, ali njihova napredna tehnologija zahteva pažljivije korišćenje nego kod klasičnih LCD ili LED ekrana. Iako su moderni modeli mnogo unapređeniji i otporniji nego ranije, određene svakodnevne navike i dalje mogu ubrzati trošenje panela, povećati rizik od burn-in efekta i skratiti njegov radni vek.

Razlog leži u načinu na koji OLED funkcioniše. Za razliku od ekrana koji koriste posebno pozadinsko osvetljenje, OLED panel ima milione piksela koji samostalno proizvode svetlost. Takva konstrukcija omogućava savršenu crnu boju i odličan kontrast, ali znači i da se pojedinačni pikseli vremenom prirodno troše. Način korišćenja može uticati na to koliko brzo će se taj proces odvijati.

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Ne ostavljajte iste slike na ekranu predugo

Jedan od najpoznatijih problema kod OLED televizora jeste burn-in, odnosno trajno zadržavanje određenih elemenata slike. Ovaj problem može nastati kada isti sadržaj ostane prikazan satima, posebno ako se radi o nepomičnim delovima kao što su oznake kanala, meniji video-igara ili drugi grafički elementi koji se stalno nalaze na istom mestu.

Pošto svaki piksel na OLED ekranu proizvodi sopstvenu svetlost, njihovo habanje nije uvek potpuno jednako. Ako se određeni delovi panela neprestano koriste na isti način, pojedini pikseli mogu početi da gube ujednačenost. Zbog toga nije preporučljivo ostavljati isti kanal, igru ili aplikaciju uključenom tokom dugih perioda bez promene sadržaja.

Moderni OLED televizori imaju ugrađene funkcije koje pomažu u zaštiti panela. Opcije poput Screen Shift mogu blago pomerati sliku kako bi se smanjilo opterećenje istih piksela, dok Pixel Refresher pomaže u održavanju ravnomernijeg trošenja. Ove funkcije postoje upravo zbog specifičnosti OLED tehnologije i mogu doprineti dužem očuvanju kvaliteta slike.

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Ne rukujte ekranom na pogrešan način

Tanak dizajn OLED televizora jedna je od njegovih najvećih prednosti, ali istovremeno predstavlja i potencijalnu slabost. Pošto ovi ekrani nemaju sloj pozadinskog osvetljenja kao LED modeli, panel može biti znatno tanji, posebno u gornjim delovima uređaja.

Prilikom pomeranja televizora, čišćenja ili promene mesta u prostoriji, važno je izbegavati pritiskanje same površine ekrana. Hvatanje tankog panela između prstiju radi podizanja uređaja može stvoriti pritisak na piksele i izazvati oštećenja koja možda neće odmah biti vidljiva. Najsigurnije je držati televizor za čvršći donji deo ili njegove ivice.

Takođe nije preporučljivo spuštati OLED televizor ekranom prema dole na tvrde ili neravne površine. Čak i manji pritisci mogu napraviti probleme koji se pojave tek kasnije. Ako je moguće, originalnu kutiju i zaštitnu penu treba sačuvati, jer je fabrička ambalaža napravljena tako da najbolje zaštiti osetljiv panel tokom transporta.

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Nemojte često prekidati napajanje televizora

Mnogi korisnici imaju naviku da potpuno isključe televizor iz struje kada ga ne koriste, bilo zbog uštede energije ili zbog korišćenja produžnog kabla sa prekidačem. Kod OLED modela to može predstavljati problem jer sprečava završavanje određenih procesa održavanja koji se odvijaju u režimu mirovanja.

OLED televizori koriste automatske cikluse kojima pomažu u održavanju ravnoteže između piksela i smanjenju mogućnosti pojave trajnih tragova slike. Ti procesi se često izvršavaju nakon korišćenja, dok je televizor isključen daljinskim upravljačem, ali i dalje povezan sa napajanjem.

Iako isključivanje iz utičnice može delovati kao način za smanjenje računa za struju, stvarna ušteda je veoma mala. Modeli sa Energy Star sertifikatom u režimu mirovanja troše veoma malo energije u poređenju sa potrošnjom tokom aktivnog rada. Zbog toga je uglavnom bolje ostaviti televizor u standby režimu i omogućiti mu da sam obavi potrebne cikluse zaštite.

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Ne koristite maksimalnu svetlinu u svakom trenutku

OLED televizori mogu ponuditi veoma visoku svetlinu, što posebno dolazi do izražaja kod HDR sadržaja. Ipak, stalno držanje osvetljenja na maksimalnom nivou može dodatno opteretiti piksele i ubrzati njihovo habanje.

Kada OLED pikseli rade na najvišem nivou svetline, koriste više energije i stvaraju više toplote. Dugotrajno izlaganje takvim uslovima može doprineti bržem smanjenju performansi panela i povećati mogućnost pojave problema tokom vremena.

Najbolje rešenje je prilagoditi svetlinu uslovima u prostoriji. U tamnijim sobama nema potrebe za maksimalnim osvetljenjem, a mnogi televizori nude automatske senzore koji mogu prilagoditi prikaz okolnom svetlu. Na taj način se dobija prijatnije gledanje uz manje opterećenje ekrana.

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Obratite pažnju na prostor u kojem koristite OLED TV

Jedna od najvećih prednosti OLED tehnologije jeste sposobnost svakog piksela da se potpuno isključi, što omogućava duboku crnu boju i izuzetno visok kontrast. Međutim, ova prednost dolazi najviše do izražaja u prostorijama gde se svetlost može kontrolisati.

U veoma svetlim prostorijama spoljašnje svetlo može umanjiti kvalitet prikaza. Refleksije sa prozora, lampi ili svetlih zidova mogu se pojaviti na površini ekrana i učiniti da crne površine izgledaju sivlje, dok boje mogu delovati manje izražajno.

Da bi OLED televizor pokazao svoj puni potencijal, najbolje ga je koristiti u prostoru sa kontrolisanim osvetljenjem. Zavese za zamračivanje, roletne i indirektna rasveta mogu značajno poboljšati iskustvo gledanja. Ako prostorija stalno ima mnogo jakog svetla koje nije moguće smanjiti, drugi tipovi televizora mogu biti praktičniji izbor.