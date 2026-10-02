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Nokia 6300 iz 2007. godine dobila je prilično neočekivanu novu funkciju: na telefonu je moguće koristiti Claude AI, iako uređaj ima svega 8 MB RAM-a. Programer Emir Karsijakali napravio je nezvaničnu aplikaciju Claude S40 za stare Nokia telefone koji koriste Series 40 platformu. Aplikacija je napisana u Java ME tehnologiji i zauzima oko 100 KB.

Ono što ovaj eksperiment čini zanimljivim jeste ogroman jaz između telefona i savremenog AI-ja. Nokia 6300 nema prodavnicu aplikacija, nema moderan internet pregledač, a njen hardver je napravljen skoro dve decenije pre današnjih AI servisa. Ipak, korisnik preko fizičke tastature može da pošalje pitanje Claudeu i dobije odgovor na malom ekranu telefona.

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Telefon zapravo ne pokreće AI

Claude se ne izvršava direktno na Nokiji, što je ključan detalj celog projekta. Telefon služi kao terminal: korisnik unosi pitanje, aplikacija ga šalje posredničkom serveru, a server zatim komunicira sa Claude API-jem. Odgovor se vraća istim putem i prikazuje na ekranu rezolucije svega 240 x 320 piksela.

Zbog toga 8 MB RAM-a zapravo nije granica koja određuje da li Claude može da radi. Većina zahtevnog posla odvija se na udaljenim serverima, dok Nokia praktično služi za unos, slanje i prikaz rezultata. Drugim rečima, ovaj projekat ne pretvara skoro 20 godina star telefon u moćan AI računar, već ga koristi kao veoma ograničen interfejs prema savremenoj infrastrukturi.

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Najveći problem nije bio RAM

Karsijakali je imao mnogo veći problem od nedostatka memorije: Nokia 6300 koristi zastarele bezbednosne protokole koje savremeni internet serveri uglavnom više ne prihvataju. Telefon zato ne može jednostavno da se poveže sa modernim servisima na način na koji to rade današnji uređaji. Rešenje je bio poseban posrednički server koji preuzima komunikaciju između stare Nokije i savremenih internet servisa.

To znači da je upravo zastarela mrežna tehnologija bila veća prepreka od samog hardvera. Nokia je projektovana u vreme kada ovakva komunikacija nije ni postojala kao realna mogućnost, pa je bilo potrebno napraviti dodatni sloj između telefona i današnjeg interneta. Bez tog servera, sama aplikacija ne bi mogla jednostavno da razgovara sa modernim Claude servisom.

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Claude radi čak i preko fizičke tastature

Claude S40 nije ograničen samo na slanje pojedinačnih pitanja. Korisnik može da vodi razgovore, pregleda prethodne četove i nastavlja ranije razgovore, dok se duži odgovori dele na više stranica kako bi mogli da se čitaju na malom ekranu. Sve se kontroliše fizičkom numeričkom tastaturom, bez ekrana osetljivog na dodir.

Aplikacija može da koristi i internet pretragu preko posredničkog servera, pa Claude može da pruži aktuelne informacije, vremensku prognozu ili kurseve valuta. Dostupne su i funkcije poput prevođenja, skraćivanja i pojednostavljivanja tekstova, kao i pripreme unosa za kalendar. Odgovori mogu da se sačuvaju kao tekstualni fajlovi, dok je poslednji razgovor dostupan i bez internet veze.

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Stara Nokia dobila potpuno novu namenu

Ovaj projekat pokazuje koliko je danas moguće razdvojiti uređaj koji prikazuje AI i uređaj koji zapravo obrađuje AI. Nokia 6300 nema ni približno hardverske mogućnosti potrebne za pokretanje savremenog velikog jezičkog modela, ali joj to nije ni potrebno kada se obrada odvija na udaljenim serverima. U tom smislu, telefon star skoro 20 godina može da dobije funkciju koju njegovi tvorci 2007. godine nisu mogli ni da predvide.

Ipak, ovo nije dokaz da bi Claude mogao da radi lokalno na telefonu sa 8 MB RAM-a. Bez servera, API-ja i dodatne infrastrukture Nokia bi i dalje ostala uređaj sa veoma ograničenim mogućnostima povezivanja i obrade podataka. Prava zanimljivost projekta je upravo u tome što je programer uspeo da spoji potpuno različite generacije tehnologije klasični telefon sa fizičkom tastaturom iz 2007. godine i savremeni AI servis.