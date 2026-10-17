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Kupovina novog telefona obično znači da jedva čekamo da ga uključimo, prebacimo fotografije i instaliramo omiljene aplikacije. Međutim, stručnjaci za sajber-bezbednost upozoravaju na scenario koji zvuči kao noćna mora: pojedini Android uređaji mogu da stignu do kupca sa zlonamernim softverom već ugrađenim u sistem,pre nego što ih vlasnik prvi put uključi. U takvim slučajevima problem nije nužno u aplikaciji koju je korisnik sam preuzeo, već u softveru koji je već na telefonu.

Opasnost može da se krije još u kutiji

Istraživači kompanije Bitdefender nedavno su prijavili kampanju koju su nazvali „Midnight Mimosa“, u kojoj su zabeležili jeftine Android telefone sa malverom ugrađenim duboko u sistemski softver, odnosno firmver. Prema njihovom izveštaju, među pomenutim uređajima bili su pojedini modeli brendova Doogee i Cubot, ali i lažni telefoni koji oponašaju poznate proizvođače.

Razlika između ovakve infekcije i klasičnog virusa prilično je velika. Kada korisnik preuzme sumnjivu aplikaciju, često može da je ukloni deinstalacijom. Međutim, ako se malver nalazi u firmveru ili sistemskoj particiji, može da preživi uobičajeno vraćanje telefona na fabrička podešavanja.

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Šta zaraženi telefon radi dok ga normalno koristite?

Prema nalazima Bitdefendera, zlonamerni softver može da preuzima dodatne aplikacije i koristi ih za stvaranje lažnih klikova na reklame. Tako kriminalci mogu da ostvaruju zaradu od oglašivačkih mreža, iako vlasnik telefona nije namerno kliknuo na te oglase. Otkrivena je i mogućnost korišćenja zaraženih uređaja kao posrednika za internet saobraćaj, što može da omogući njihovu zloupotrebu u drugim vrstama prevara.

Još ozbiljnije mogućnosti zabeležene su kod drugih vrsta unapred instaliranog malvera. Kompanija Kaspersky je prošle godine upozorila na novu verziju trojanca Triada, koja je pronađena u lažnim Android telefonima i mogla je da ugrozi poruke, naloge na društvenim mrežama i kriptovalute. Ovakvi nalazi pokazuju da unapred ugrađen malver nije samo problem dosadnih reklama, već potencijalno može da ugrozi i privatne podatke i novac.

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Hiljade uređaja širom sveta

Prema istraživanju Bitdefendera, pogođeni uređaji iz kampanje „Midnight Mimosa“ pronađeni su u više od 150 zemalja. Istraživači su među najčešće pogođenim tržištima naveli Meksiko, Francusku, Italiju, SAD, Nemačku, Brazil i Španiju.

Poseban problem je što kupac često nema jednostavan način da utvrdi da li je uređaj kompromitovan pre kupovine.Telefon može da izgleda potpuno novo, da se normalno uključi i da na prvi pogled radi bez greške.

Zašto fabričko resetovanje možda neće pomoći?

Kod uobičajenih problema sa aplikacijama vraćanje telefona na fabrička podešavanja često može da bude korisno. Međutim, kada je malver deo sistemskog firmvera, resetovanje ne mora da ga ukloni jer se tim postupkom uglavnom brišu korisnički podaci i vraćaju određena podešavanja, a ne instalira se nužno nova, čista verzija kompletnog sistemskog softvera. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da pojedini zaraženi uređaji zahtevaju stručnu intervenciju ili ponovno instaliranje zvaničnog firmvera.

To ipak ne znači da treba samostalno da preuzimate nasumične sistemske fajlove sa interneta i pokušavate da ih instalirate. Pogrešan firmver može da učini telefon neupotrebljivim, a nezvanične datoteke mogu predstavljati dodatni bezbednosni rizik. Ako postoji osnovana sumnja da je uređaj zaražen, najbolje je obratiti se ovlašćenom servisu ili prodavcu i zatražiti proveru, zamenu ili drugo odgovarajuće rešenje.

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Kako da se zaštitite prilikom kupovine?

Najsigurnije je kupovati telefon od ovlašćenog prodavca ili pouzdanog trgovca koji obezbeđuje račun, garanciju i jasne podatke o modelu. Pre kupovine posebno je važno proveriti da li se oznaka modela poklapa sa zvaničnim specifikacijama proizvođača i da li cena nije sumnjivo niska u odnosu na ponudu na tržištu. Kod lažnih uređaja problem nije samo mogući malver, već mogu imati i manje memorije ili prostora za skladištenje nego što piše u oglasu.

Kada uključite novi telefon, instalirajte dostupna zvanična ažuriranja, proverite bezbednosna podešavanja i izbegavajte instaliranje aplikacija iz nepoznatih izvora. Ako se pojave neobične reklame, aplikacije koje niste instalirali ili sumnjiva aktivnost na nalozima, nemojte odmah zaključiti da je telefon zaražen, ali proverite šta se događa.