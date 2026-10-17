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Programer je stvarne ulice jednog od najproblematičnijih delova grada pretvorio u virtuelno bojno polje, na kojem igrači pucaju na likove predstavljene kao zombiji. Kritičari, međutim, smatraju da ti likovi podsećaju na siromašne ljude, beskućnike i ljude koji se bore sa zavisnošću, zbog čega optužuju autora da stvarnu ljudsku patnju pretvara u zabavu i način zarade.

Igra koja je razbesnela internet

Igra se zove Tenderloin: Night Shift, a napravio ju je tehnološki preduzetnik Pjer-Luj Biožu. Reč je o besplatnoj pucačini koja se pokreće u internet pregledaču i omogućava igranje sa drugim korisnicima. Posebno je privukla pažnju činjenica da je autor tvrdio da ju je napravio za samo jedan vikend, iako ranije nije pravio video-igre, koristeći alate za programiranje zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Biožu je igru promovisao na društvenoj mreži X, opisujući je kao pucačinu u stilu popularnog serijala Call of Duty, smeštenu na stvarne ulice San Franciska.

"San Francisko nije mogao da sredi Tenderlojn, pa sam ja rešio da zaradim na njemu",pohvalio se na društvenoj mreži X programer.

U objavljenom snimku vide se i prepoznatljivi delovi gradske četvrti Tenderlojn, dok igrači napadaju zombije i koriste oružje. Među detaljima koji su dodatno privukli pažnju nalaze se električni trotineti i vozila koja podsećaju na ona koja se stvarno mogu videti na ulicama grada.

Zašto je baš Tenderlojn izazvao toliku buru?

Inače, Tenderlojn je četvrt San Franciska koja se godinama suočava sa ozbiljnim problemima siromaštva, beskućništva i zloupotrebe droga. Zbog toga kritičari smatraju da izbor lokacije nije bezazlen detalj: likovi koji se teturaju ulicama, pogrbljeni su ili prikazani kao da su pod dejstvom narkotika mogu da podsećaju na stvarne ljude koji žive u teškim okolnostima. Posebno je kritikovan jedan tip zombija nazvan „The Folded“, čiji položaj tela podseća na pogrbljen stav koji se ponekad povezuje sa upotrebom fentanila.

Zbog toga se rasprava na mrežama nije zaustavila na pitanju da li je igra dobra ili loša. Kritičari tvrde da pretvaranje ugroženih stanovnika u mete za pucanje dodatno dehumanizuje ljude koji su već izloženi ozbiljnim društvenim problemima. Pojedini komentari na društvenim mrežama osudili su projekat kao neukusan, dok su drugi istakli da se stvarna kriza u gradu ne bi smela koristiti kao dekor za nasilnu zabavu.

Foto: Printscreen X @michael_vandi

Autor tvrdi da je sve napravio uz pomoć veštačke inteligencije

Biožu je naveo da je igru napravio koristeći Codex, OpenAI alat namenjen programiranju uz pomoć veštačke inteligencije. Ovaj slučaj zato pokazuje i koliko su se promenile mogućnosti razvoja softvera: ono za šta je ranije često bio potreban tim programera, dizajnera i stručnjaka za testiranje, pojedinac sada može da pokuša da napravi uz pomoć AI alata za znatno kraće vreme. To, naravno, ne znači da veštačka inteligencija automatski rešava sve tehničke probleme ili da svaki ovakav projekat može da se završi za jedan vikend.

Još jedan detalj dodatno je podgrejao polemiku. Autor je na mreži X naveo da je igra već ostvarila oko 300 dolara prihoda od oglasa.Tako je projekat, osim pitanja ukusa i odgovornosti, otvorio i temu zarade na sadržaju koji je brzo napravljen uz pomoć AI tehnologije. U ovom slučaju, kritičari smatraju da je posebno problematično to što se prihod ostvaruje od igre koja koristi stvarnu gradsku krizu kao osnovu za virtuelno nasilje.

Foto: Jeffrey Blackler / Alamy / Alamy / Profimedia

Reakcije na društvenim mrežama bile su oštre, ali nisu svi imali isto mišljenje. Dok su jedni napadali autora zbog načina na koji je prikazao beskućnike i ljude sa problemima zavisnosti, drugi su tvrdili da igra skreće pažnju na stanje u Tenderlojnu i da bi kritike trebalo usmeriti i na gradske vlasti.

Biožu je, prema izveštajima medija, odgovarao na kritike i branio svoj projekat kao izmišljenu zombi-pucačinu, a ne kao političku poruku ili prikaz stvarnih ljudi. Ipak, upravo je prepoznatljiva lokacija razlog zbog kojeg mnogi smatraju da se igra ne može posmatrati kao potpuno izmišljeni svet. Kada virtuelni likovi podsećaju na stvarne, ranjive grupe stanovništva, pitanje više nije samo šta je autor nameravao, već i kakvu poruku takav sadržaj šalje.

Gde se završava sloboda stvaranja, a počinje odgovornost?

Stručnjaci kažu da slučaj otvara i šire pitanje o tome šta se događa kada AI omogući da se provokativne igre, snimci i drugi digitalni sadržaji naprave brzo i uz malo tehničkog iskustva. Sama upotreba veštačke inteligencije ne čini neki projekat automatski štetnim, niti znači da je autor prekršio zakon. Međutim, lakoća izrade i mogućnost brze zarade znače da se posledice sadržaja mogu pojaviti mnogo pre nego što autor ozbiljno razmisli o reakcijama ljudi koji su njime prikazani ili pogođeni.