Slušaj vest

Novi alat pod nazivom Raven može da analizira detalje na fotografiji i poveže ih sa konkretnim nekretninama, čak i kada slika na prvi pogled ne otkriva gotovo ništa o lokaciji. Tehnologija je namenjena istražiteljima, ali njene mogućnosti otvaraju i ozbiljna pitanja o privatnosti ljudi koji svakodnevno objavljuju fotografije na internetu.

AI može da pronađe stan i bez GPS-a

Raven razvija kompanija Graylark Technologies, a reč je o unapređenoj verziji sistema GeoSpy, koji je ranije služio za procenu lokacije na kojoj je fotografija nastala. Prema informacijama koje je objavio tehnološki portal 404 Media, nova funkcija omogućava da se potraga proširi sa prepoznavanja šireg geografskog područja na identifikaciju konkretnih kuća i stanova. Alat je predstavljen kao tehnologija za potrebe policijskih i drugih istražnih službi.

Posebno je zanimljivo to što fotografija ne mora da sadrži GPS koordinate, adresu ili prepoznatljiv spomenik. Raven pokušava da prepozna vizuelne tragove, poput rasporeda prostorije, arhitektonskih detalja i kućnih uređaja, a zatim ih upoređuje sa dostupnim fotografijama nekretnina. Drugim rečima, ono što čoveku izgleda kao običan ugao dnevne sobe ili vešernice, sistemu može da posluži kao trag za dalju potragu. To, ipak, ne znači da će svaka fotografija dovesti do tačne adrese.

Foto: Shutterstock

Kako veštačka inteligencija pronalazi pravi objekat?

U demonstraciji koju je prikazao direktor kompanije Graylark, Danijel Hajnen, sistem je analizirao fotografiju na kojoj se vide mašina za pranje i mašina za sušenje veša. Raven je zatim pokušao da pronađe odgovarajuću nekretninu među fotografijama i oglasima na internetu. Primer pokazuje koliko detalji koji deluju beznačajno mogu da pomognu u identifikaciji prostora, naročito ako su isti detalji već prikazani na nekom javnom oglasu.

Prema izveštaju, u rezultatima alata uočeni su tragovi podataka sa platformi za iznajmljivanje i oglašavanje nekretnina, uključujući Airbnb i Zillow, a pominje se i Vrbo. To je važno jer Raven ne mora da pronađe baš istu fotografiju koju je korisnik objavio, može da traži sličnosti između različitih slika istog prostora. Kompanija Graylark navodi da sistem vraća moguće lokacije koje istražitelji treba da provere, a ne nepogrešivu potvrdu identiteta objekta.

Foto: Shutterstock

Policija ga koristi u istragama

Pristup tehnologiji Raven imaju i pojedine američke policijske službe, među kojima su Policijska uprava Los Anđelesa i kancelarija šerifa okruga Majami-Dejd. Ideja je da fotografija nepoznatog prostora istražiteljima posluži kao polazna tačka u slučajevima u kojima je važno utvrditi gde se neko nalazi ili gde je određeni snimak nastao.

Jedna od oblasti u kojoj bi ovakva tehnologija mogla da bude korisna jeste istraga trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije. Ako istražitelji imaju fotografiju prostorije u kojoj se možda nalazi žrtva, pronalaženje objekta moglo bi da im pomogne da provere trag i nastave istragu. Ipak, sama fotografija i rezultat veštačke inteligencije nisu dokaz da se u određenom objektu dogodio zločin, a svaka pronađena lokacija zahteva dodatnu proveru.

Foto: Shutterstock

Šta ako neko objavi fotografiju iz svog doma?

Najveću zabrinutost izaziva mogućnost da fotografija objavljena iz sasvim bezazlenih razloga otkrije više nego što je njen autor nameravao. Slika kućnog ljubimca, nameštaja ili prostora za odmor može da sadrži detalje koji se poklapaju sa fotografijama u javno dostupnim oglasima. Ako sistem pronađe dovoljno karakterističnih podudarnosti, istražitelji mogu dobiti konkretnije tragove o lokaciji. To ne znači da svaka objavljena fotografija otkriva adresu, ali pokazuje da skrivanje GPS podataka nije uvek dovoljno da se zaštiti privatnost.

Zato stručnjaci za digitalnu privatnost savetuju oprez pri objavljivanju fotografija koje otkrivaju unutrašnjost doma, naročito ako je nekretnina oglašena na internetu.Pre objave vredi proveriti da li se u kadru vide računi sa adresom, dokumenta, pogled kroz prozor ili drugi prepoznatljivi detalji. Treba imati na umu i da uklanjanje metapodataka, poput GPS koordinata sačuvanih uz fotografiju, ne uklanja informacije koje se mogu zaključiti iz samog sadržaja slike.

Airbnb i Zillow pod lupom

Jedno od važnih pitanja jeste odakle sistem prikuplja fotografije koje koristi za poređenje. Istraživanje portala 404 Media ukazalo je na to da Raven može da koristi podatke iz oglasa za nekretnine, a u generisanim rezultatima prepoznati su tragovi sadržaja sa platformi Airbnb i Zillow, što je otvorilo pitanje da li se fotografije i drugi podaci prikupljaju automatizovano i da li je takva upotreba u skladu sa pravilima platformi.

Prema istom izveštaju, Airbnb je saopštio da ima tehničke mere zaštite od automatizovanog prikupljanja podataka i da razmatra ovaj slučaj, dok je Zillow upozorio da takvo prikupljanje može da krši uslove korišćenja i nagovestio moguće pravne korake.