Slušaj vest

U današnje vreme retko ko može zamisliti život bez mobilnog telefona. Kao da smo svi postali robovi te male naprave od koje se ne odvajamo i u koju smo uselili celokupnu svoju intimu.

Tome najbolje svedoči i ispovest jednog muškarca kome je telefon umalo uništio život:

"Odrastao sam u eri mobilnih telefona i moj preklopni telefon mi je bio sasvim dovoljan. Mogao sam da pozovem i pošaljem poruku bilo kada i bilo gde. Ljudi su me često pitali da li „detoksiram“ ili pravim neki politički statement time što nemam pametni telefon. Moj odgovor je bio jednostavan: nisam verovao sebi da ću moći da odolim internetu u džepu. Međutim, kako su pametni telefoni postajali neophodni za stvari poput ukrcavanja na letove, kupovine karata za koncerte ili čak jednostavnog pregleda jelovnika u restoranu, život bez njega postao je otežan. Kada su tokom leta 2023. godine provajderi počeli da gase stare 3G i 4G mreže, moj preklopni telefon je konačno prestao da radi" počeo je svoju ispovest Keli Filuš za Biznis Insajder.

Pametni telefon Foto: Profimedia

"Porazno sam ušao u prodavnicu i izašao sa potpuno novim iPhone-om 13 – i osećajem da će moj život zauvek biti promenjen. U roku od samo jedne nedelje, koristio sam telefon četiri do pet sati dnevno. Više puta sam zamalo bio udaren automobilom jer sam hodao zureći u ekran. Moj izveštaj o korišćenju telefona pokazao je da ga podignem u proseku 57 puta dnevno – nekada sam ga jedva koristio 30 minuta. Isključio sam sva obaveštenja. Pokušao sam da ostavim telefon u drugoj sobi, ali nisam mogao da odolim. Nakon sat vremena „mira“, vratio bih se i pronašao 24 propuštene poruke – nijedna od njih važna. Posle nekoliko nedelja, počeo sam da osećam bol u vratu od konstantnog pogrbljenog držanja telefona. Imao sam osećaj da mi se kičma krivi. Sada kada je kucanje poruka lakše sa punom tastaturom, stalno sam u kontaktu sa prijateljima preko grupnih četova. Ipak, kada se konačno sretnemo uživo, shvatim da nemamo o čemu da pričamo – već smo sve ispričali online" nastavio je svoje izlaganje pa dodao:

Tinder Foto: Shutterstock

"Nedavno je moja sestra došla kod mene i počela da mi priča o svom radnom danu. Nesvesno sam uzeo telefon i počeo da skrolujem. Postao sam onaj tip ljudi na koje sam ranije negodovao. Umesto da izađem u bar, svajpovao sam po Tinderu. U roku od sat vremena imao sam zakazan dejt. Iako mi je godilo da verujem da je to zbog moje harizme, zapravo je dokaz koliko su pametni telefoni olakšali „naručivanje“ ljudskih interakcija jednim klikom"

Slućajni sastanak

"Dejt je prošao korektno, ali nedostajala mu je neka suština. Nismo se sreli kroz zajedničke prijatelje, posao ili zajednicu – naš susret nije imao dublji kontekst. I tako je brzo nestao, baš kao što je i započeo.

Sada svoj život delim na dve ere: pre i posle iPhone-a. Život je bio jednostavniji sa preklopnim telefonom, ali pametni telefon nije nužno loša stvar. Google Maps mi pomaže da se snađem, Spotify mi je otkrio omiljene izvođače, a sve fotografije mog mačka su sigurno sačuvane u Cloudu.

Ipak, često čeznem za jednostavnijim vremenima – kada sam koristio reči umesto emodžija, kada nisam posezao za telefonom na svakih 15 minuta i kada sam mogao u potpunosti da budem prisutan u trenutku.