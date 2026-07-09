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Apple bi tokom 2027. godine mogao da predstavi jednu od najvećih promena u istoriji Apple Watch uređaja. Prema tvrdnjama kineskog izvora Instant Digital, kompanija priprema potpuno novi način povezivanja narukvica, što bi predstavljalo značajan odmak od sistema koji se koristi godinama. Ukoliko se ove informacije pokažu tačnim, korisnike bi mogao da sačeka potpuno drugačiji pristup dizajnu sata.

Ove informacije nadovezuju se na ranije glasine o modelu poznatom kao „Apple Watch X“, za koji se već neko vreme spekuliše da bi trebalo da donese osvežen izgled i nekoliko važnih tehničkih noviteta. Takav model mnogi vide kao priliku da Apple napravi najveći iskorak još od predstavljanja prvih generacija svog pametnog sata.

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Novi mehanizam menja kompatibilnost

Najveća promena odnosila bi se na način pričvršćivanja narukvica za kućište sata. Ukoliko Apple zaista uvede novi sistem, dosadašnje narukvice verovatno neće biti kompatibilne sa budućim modelima. To bi moglo da izazove podeljene reakcije među korisnicima koji su tokom godina kupili više različitih narukvica.

Istovremeno, ovakav potez mogao bi da oslobodi dodatni prostor unutar kućišta. Prema dosadašnjim navodima, kompanija bi taj prostor mogla da iskoristi za ugradnju baterije većeg kapaciteta, čime bi se povećala autonomija uređaja. Duže trajanje baterije već godinama je jedna od najčešćih želja vlasnika Apple Watch uređaja.

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Ideja o velikom redizajnu nije nova

Prve informacije o značajnijem redizajnu Apple Watch uređaja pojavile su se još 2023. godine, kada su počele da kruže glasine da Apple priprema najveću promenu dizajna od predstavljanja svog pametnog sata. Već tada se očekivalo da će kompanija iskoristiti jubilej za predstavljanje potpuno osveženog modela.

Tada su se pominjali tanje kućište, microLED ekran i magnetni sistem za povezivanje narukvica. Međutim, nijedna od tih promena nije stigla sa modelom Apple Watch Series 10, koji je zadržao postojeći način pričvršćivanja i doneo tek manje izmene spoljnog izgleda. To je dodatno podstaklo spekulacije da Apple jednostavno nije bio spreman da predstavi planirane novitete.

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Promene su možda samo odložene

Zbog izostanka najavljenih noviteta sve češće se pojavljuju procene da Apple nije odustao od redizajna, već ga je pomerio za kasniji period. Takva mogućnost uklapa se i u dosadašnji ritam kojim kompanija menja dizajn svojih pametnih satova. Apple je i ranije umeo da odloži veće promene kako bi ih predstavio tek kada tehnologija bude u potpunosti spremna.

Prve generacije Apple Watch uređaja delile su veoma sličan izgled, dok su kasnije stizale veće promene kroz nekoliko generacija kućišta. Aktuelni dizajn predstavljen je sa modelom Apple Watch Series 10 tokom 2024. godine, pa bi naredni veliki korak mogao da usledi upravo 2027. godine, kada se očekuje dolazak Apple Watch Series 13. Ukoliko se to dogodi, 2027. bi mogla da bude jedna od najvažnijih godina za razvoj Apple Watch linije.

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Glasine se razlikuju, ali jedno je zajedničko

Iako se izvori ne slažu oko tačnog datuma predstavljanja, većina navoda ukazuje da Apple radi na značajnijim promenama za buduće generacije svojih satova. Instant Digital je ranije tvrdio da redizajn neće stići pre 2028. godine, dok je DigiTimes pisao o premijum modelu sa izmenjenim spoljnim izgledom i osam senzora raspoređenih u krug na donjoj strani kućišta. To pokazuje da se očekivanja razlikuju, ali da gotovo svi izvori predviđaju dolazak većih noviteta.

Pored toga, pojavile su se informacije da kompanija razmatra i novu OLED backplane tehnologiju za modele planirane tokom 2027. godine. S druge strane, očekuje se da Apple Watch Series 12 zadrži postojeći dizajn, sa tankim kućištem, većim ekranom i metalnom poleđinom predstavljenim kod prethodne generacije. Dok Apple zvanično ne otkrije svoje planove, sve ove informacije treba posmatrati kao glasine koje tek čekaju potvrdu.