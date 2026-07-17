Slušaj vest

Interesovanje za PC gejming nastavlja da raste, a među vlasnicima PlayStation konzola sve je više onih koji razmišljaju da ubuduće igraju na računarima. Prema rezultatima ankete u kojoj je učestvovalo više od 7.000 čitalaca, 45 odsto ispitanika navelo je da ozbiljno razmatra prelazak sa PlayStation platforme na PC.

Takvo raspoloženje dodatno je došlo do izražaja nakon informacija da Sony planira da se postepeno udalji od fizičkih izdanja igara. Ipak, rezultate ankete treba posmatrati sa dozom opreza, jer za glasanje nije bilo potrebno otvaranje naloga, a bilo je moguće i više puta učestvovati korišćenjem privatnih sesija pregledača.

Foto: Shutterstock

Rezultati ukazuju na promenu navika igrača

Prema podacima iz ankete, 23 odsto učesnika planira da ostane verno PlayStation konzolama. Istovremeno, 15 odsto ispitanika navodi da je već prešlo na PC, dok 10 odsto kaže da aktivno koristi obe platforme.

Ovakva raspodela pokazuje da mnogi igrači ne odustaju odmah od PlayStation ekosistema. Umesto potpunog prelaska, sve češće se odlučuju za kombinovanje konzole i računara, birajući platformu u zavisnosti od igre, cene ili drugih pogodnosti.

Foto: Shutterstock

Digitalna prodaja i cene menjaju odnos snaga

Među najčešće navedenim razlozima za razmišljanje o prelasku nalazi se odluka Sony-ja da smanji broj fizičkih izdanja igara. Čak 41 odsto ispitanika upravo to vidi kao jedan od glavnih motiva za promenu platforme.

Iako se i PC tržište godinama uglavnom oslanja na digitalnu distribuciju, korisnici računara imaju pristup većem broju prodavnica. Servisi kao što su Steam, EpicGamesStore, GOG i HumbleBundle međusobno se takmiče ponudama i popustima, pa su sniženja često učestalija i veća nego na konzolama. Iako nove igre na PC-ju pri izlasku mogu imati cenu od oko 70 dolara, kasnije akcije uglavnom nude više mogućnosti za povoljniju kupovinu.

Foto: Shutterstock

Slabljenje ekskluziva i rast cena hardvera

Jedna od najvećih prednosti PlayStation konzola godinama su bile ekskluzivne igre koje nisu bile dostupne na drugim platformama. Međutim, sve veći broj Sony naslova vremenom stiže i na PC, zbog čega mnogi igrači teže pronalaze razlog da kupe posebnu konzolu isključivo zbog privremenih ekskluziva.

U tekstu se navodi i očekivanje da bi buduća PS6 konzola, usled rasta cena memorije i ukupnih troškova proizvodnje, mogla da košta više od 1.000 dolara. Ukoliko se takav scenario ostvari, odluka o kupovini mogla bi da bude znatno teža, naročito ako razlike u odnosu na PC nastave da se smanjuju.

Foto: Shutterstock

Sve više razloga za poređenje sa PC platformom

Za razliku od Sony-ja, Nintendo i dalje gradi svoju ponudu na prepoznatljivim ekskluzivnim igrama i hibridnom prenosivom konceptu, što njegovim konzolama daje jasnu tržišnu poziciju. Istovremeno, PlayStation se po dostupnosti igara sve više približava PC platformi, ali bez iste fleksibilnosti koju računari nude.

Dodatni faktor predstavlja činjenica da razlike između generacija konzola više nisu toliko izražene kao ranije. Brojne igre i dalje izlaze za PS4 i PS5, pa mnogi korisnici ne vide dovoljno razloga za nadogradnju. Kada se tome pridruže više cene igara, neizvesnost oko budućnosti fizičkih izdanja i sve privlačnija ponuda PC gejminga, postaje jasnije zašto deo PlayStation publike razmatra promenu platforme. Ipak, sama anketa ne potvrđuje masovni odlazak korisnika, već pre ukazuje na rast nezadovoljstva i promenu raspoloženja među delu zajednice.