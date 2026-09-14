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Microsoft će od 13. oktobra 2026. kroz redovno Patch Tuesday ažuriranje početi da uključuje Memory Integrity na većem broju kompatibilnih računara sa Windows 11. Ova bezbednosna funkcija nije nova, ali se njena podrazumevana aktivacija sada proširuje i na određene računare koji su ranije prešli sa Windows 10 na Windows 11, a na kojima je zaštita ostala isključena iako je hardver podržava.

Promena je prvenstveno usmerena na povećanje bezbednosti sistema. Ipak, postoji moguća posledica koju korisnici starijih uređaja mogu primetiti tek kada pokušaju da ih koriste. Memory Integrity postavlja stroža pravila za drajvere koji rade na nivou jezgra sistema, pa Windows može sprečiti učitavanje onih koji ne ispunjavaju tražene bezbednosne uslove. Zbog toga pojedini stariji uređaji mogu prestati da funkcionišu ako zavise upravo od takvog drajvera.

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Zašto Memory - problem sa drajverima

Memory Integrity koristi virtuelizacijom zasnovanu bezbednost kako bi provere integriteta Windows koda izvršavala u izolovanom okruženju. Pre nego što dozvoli pokretanje koda koji radi u kernel režimu, sistem ga proverava u tom okruženju. To je posebno važno za drajvere, jer oni imaju mnogo veći nivo pristupa računaru nego uobičajene aplikacije.

Takav pristup otežava zloupotrebu ranjivih drajvera. Ako bi napadač iskoristio propust u drajveru, njegove privilegije mogle bi mu omogućiti pristup delovima Windowsa koji bi inače bili zaštićeni. Međutim, stroži bezbednosni kriterijumi ne razlikuju uvek savršeno stare legitimne drajvere od onih koji predstavljaju rizik. Stariji drajveri posebno mogu biti problematični jer nisu razvijani imajući Memory Integrity na umu, pa Windows u određenim slučajevima može jednostavno sprečiti njihovo učitavanje.

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Kada blokirani drajver povuče uređaj sa sobom

Problem nije nužno u samom hardveru. Uređaj može fizički da radi bez ikakvog kvara, ali ako njegov drajver nije kompatibilan sa Memory Integrity, Windows može sprečiti njegovo pokretanje. To se, na primer, može odnositi na starije periferne uređaje poput Logitech web kamera koje zavise od zastarelih drajvera. Slična situacija može nastati i kod USB audio uređaja i drugih periferija koje koriste drajvere sa problemima kompatibilnosti.

Pogođeni mogu biti i određeni softverski alati koji koriste drajvere na nivou jezgra. Kao primer se navodi Intel XTU, koji koristi takve drajvere za podešavanje procesora. Microsoft upozorava i da nekompatibilni drajveri u retkim slučajevima mogu dovesti do problema pri pokretanju sistema ili pojave BSOD-a. Ako postoji novija verzija drajvera, ažuriranje može rešiti problem. Međutim, kod hardvera koji proizvođač više ne podržava, novi drajver možda neće postojati.

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Promena nije odjednom na svim računarima

Microsoft neće 13. oktobra istovremeno uključiti Memory Integrity na svim računarima koji ispunjavaju uslove. Aktivacija će se odvijati postepeno, a Windows će pre uključivanja proveravati da li postoje drajveri koji nisu kompatibilni. Takođe, podešavanja koja je korisnik prethodno sam promenio ostaju važeća. Ako je Memory Integrity već ručno isključen, ova promena ga neće automatski vratiti u uključeno stanje.

Korisnici mogu sami proveriti trenutno stanje kroz Windows Security, u odeljku Device security, a zatim Core isolation details. Ako Memory Integrity nije aktivan, moguće je pokušati njegovo uključivanje i proveriti da li Windows prijavljuje problematičan drajver. Ipak, činjenica da su svi trenutno instalirani drajveri kompatibilni ne znači da problema neće biti kasnije. Novi, naročito stariji periferni uređaj, može zahtevati drajver koji nije kompatibilan i tada se može pojaviti poruka „A driver can't load on this device“.

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Većina korisnika neće primetiti promenu

Za većinu računara ova promena ne bi trebalo da predstavlja problem, posebno ako koriste aktuelne drajvere i noviji hardver. Zbog toga nema mnogo smisla unapred isključivati Memory Integrity samo da bi se sprečila njegova eventualna automatska aktivacija. Zaštita postoji upravo da bi otežala napadačima iskorišćavanje ranjivih drajvera i dobijanje pristupa na nivou jezgra.

Ipak, korisno je proveriti podešavanje pre oktobarskog ažuriranja i imati na umu moguću poruku o blokiranom drajveru prilikom povezivanja starije periferije. Ako za problematični uređaj postoji noviji drajver, njegovo ažuriranje je najjednostavnije rešenje. Isključivanje Memory Integrity ostaje mogućnost ako nema drugog načina da uređaj proradi, ali bi to trebalo posmatrati kao krajnju opciju zbog bezbednosnih posledica.