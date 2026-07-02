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Svaki novi računar sa Windows operativnim sistemom dolazi sa nizom unapred instaliranih aplikacija koje nisu uvek neophodne za svakodnevni rad. Iako su dizajnirane da olakšaju početak korišćenja sistema, one često zauzimaju prostor i koriste sistemske resurse, što postaje posebno primetno na starijim ili slabijim računarima.

Zbog toga veliki broj korisnika već pri prvom pokretanju sistema uklanja deo ovog softvera i zamenjuje ga jednostavnijim i efikasnijim alternativama. Cilj je uvek isti - brži rad sistema, manje opterećenje memorije i bolja kontrola nad onim što se zaista koristi.

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Clipchamp i ograničenja u obradi videa

Clipchamp je Microsoft-ov alat za video montažu koji je postao deo Windows ekosistema nakon akvizicije ove platforme. Iako se predstavlja kao desktop aplikacija, u suštini je zasnovan na web tehnologiji, što znači da u velikoj meri zavisi od internet konekcije za punu funkcionalnost.

Besplatna verzija dolazi sa jasnim ograničenjima, uključujući izvoz videa do 1080p i osnovne alate za uređivanje. Za korisnike kojima je potrebna ozbiljnija video produkcija, češće se koriste programi poput DaVinci Resolve ili OpenShot, zbog čega Clipchamp mnogi doživljavaju kao “osnovni” alat koji brzo završava na listi aplikacija za uklanjanje.

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Novi Outlook i problem reklama

Microsoft je pokušao da objedini iskustvo pošte i kalendara kroz novu verziju Outlook-a, zamenjujući klasične aplikacije koje su godinama bile standard. Međutim, ova promena nije naišla na jednako pozitivan prijem kod svih korisnika.

Nova aplikacija se često opisuje kao sporija i manje stabilna, dok dodatno nezadovoljstvo izazivaju sponzorisane poruke koje se prikazuju u obliku običnih nepročitanih emailova. Upravo taj detalj stvara utisak “mešanja” reklama i stvarne pošte, što deo korisnika smatra problematičnim i zbunjujućim.

Zbog toga neki prelaze na alternativne klijente poput Wino Mail-a, koji nude jednostavniji interfejs bez reklama i dodatnih slojeva složenosti.

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Copilot i opterećenje računara

Copilot je Microsoft-ov AI asistent integrisan direktno u Windows okruženje, često prisutan u okviru trake zadataka i povezan sa drugim sistemskim komponentama. Ideja je da se korisnicima omogući brži pristup AI funkcijama bez potrebe za dodatnim aplikacijama.

Međutim, njegova implementacija kroz WebView2 i oslanjanje na Microsoft Edge može dovesti do većeg korišćenja memorije u poređenju sa klasičnim desktop aplikacijama. To je jedan od razloga zbog kojih deo korisnika odlučuje da ga deaktivira ili koristi alternativne AI servise kroz pregledač.

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Media Player, To Do i ostale sistemske aplikacije

Windows Media Player i dalje dolazi kao osnovni alat za reprodukciju multimedije, ali mu nedostaju napredne funkcije koje nude moderni programi. Zbog toga mnogi korisnici prelaze na VLC, koji nudi širu podršku formata, napredne opcije strimovanja i dodatne alate za konverziju fajlova.

Slična situacija je i sa Microsoft To Do aplikacijom, koja nekim korisnicima deluje previše kompleksno za jednostavno vođenje zadataka, pa je zamenjuju minimalističkim alternativama. Uz to, često se uklanjaju i druge unapred instalirane aplikacije poput Feedback Hub-a, Solitaire igara ili Weather-a, jer se retko koriste u svakodnevnom radu.