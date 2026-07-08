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Mnogi pametni telefoni danas podržavaju dve SIM kartice, bilo kroz kombinaciju fizičke kartice i eSIM tehnologije ili samo putem ugrađenog digitalnog SIM-a. Većina korisnika ovu mogućnost povezuje samo sa dodatnim brojem telefona, ali ona može rešiti brojne svakodnevne probleme. Mnoge od ovih funkcija ostaju neiskorišćene iako su dostupne bez dodatne opreme.

Druga SIM kartica može biti korisna za putovanja, posao, zaštitu privatnog broja ili bolju dostupnost mreže. Uz otključan telefon i odgovarajući paket operatera, ova funkcija može postati praktičan alat koji povećava fleksibilnost uređaja. Sve što je potrebno jeste pravilno podešavanje telefona i izbor odgovarajuće tarife.

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Jeftiniji internet tokom putovanja

Jedna od najkorisnijih primena druge SIM kartice jeste korišćenje posebnog broja ili eSIM-a namenjenog putovanjima u inostranstvo. Umesto kupovine privremene kartice po dolasku na aerodromu, korisnici mogu unapred aktivirati plan i imati internet vezu čim stignu na novu destinaciju. Na taj način izbegavaju se i više cene rominga koje mogu predstavljati značajan trošak.

Postoje brojni operateri koji nude samo podatkovne eSIM pakete za različite zemlje, među kojima je i Ubigi. Takvi paketi obično ne dodaju novi broj za pozive i poruke, već služe isključivo za mobilni internet. Za korisnike kojima je potrebna fizička kartica postoje i druge opcije, poput međunarodnih SIM usluga. Izbor odgovarajuće opcije zavisi od zemlje u koju se putuje i potreba samog korisnika.

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Druga mreža može rešiti problem slabog signala

Čak i u zemljama sa razvijenim mobilnim mrežama postoje područja gde određeni operater ima slabiji signal. Dodatni SIM sa paketom druge kompanije može pomoći korisnicima koji često putuju ili žele sigurniju vezu u situacijama kada je dostupnost mreže važna. To može biti posebno korisno tokom putovanja kroz ruralna područja ili planinske krajeve.

Za ovu namenu nije potrebno uzimati skup paket. Dovoljna može biti osnovna tarifa sa manjom količinom podataka ili samo pozivima, posebno ako pokriva mesta gde glavna mreža ima probleme. Na taj način dodatni troškovi ostaju minimalni, dok je rezervna mreža uvek dostupna.

Ipak, korišćenje dve SIM kartice može malo povećati potrošnju baterije, naročito kada telefon pokušava da pronađe signal druge mreže u oblastima sa slabom pokrivenošću. Kada dodatna mreža nije potrebna, korisnici je mogu privremeno isključiti ili koristiti Wi-Fi pozive kao alternativu. Na većini novijih telefona ova opcija može se uključivati i isključivati u svega nekoliko dodira.

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Odvojite važne i nevažne kontakte

Drugi broj telefona može poslužiti kao zaštita glavnog broja od neželjenih poruka, marketinških poziva i potencijalnih prevara. Umesto da svoj primarni kontakt ostavljaju na različitim sajtovima ili servisima, korisnici mogu koristiti dodatni broj za registracije i komunikaciju kojoj ne žele da daju prioritet. To ujedno smanjuje rizik da glavni broj završi u bazama za neželjeno oglašavanje.

Ovakav pristup omogućava da glavni broj ostane rezervisan za porodicu, prijatelje, bankarske usluge i druge važne naloge. Za ovu svrhu mogu se koristiti povoljniji paketi, uključujući one koji nude samo osnovne usluge. U slučaju većeg broja neželjenih poziva, dodatni broj se po potrebi može i jednostavno zameniti.

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Jedan telefon za posao i privatni život

Idealno rešenje za mnoge zaposlene jeste poseban poslovni telefon, ali to nije uvek praktično. Druga SIM kartica može omogućiti da se poslovna i privatna komunikacija odvoje na istom uređaju bez potrebe za nošenjem dva telefona. To olakšava organizaciju i smanjuje broj uređaja koje je potrebno nositi tokom dana.

Operativni sistemi Android i iOS nude podešavanja koja omogućavaju izbor broja za pozive i poruke, kao i upravljanje obaveštenjima. Korisnici mogu definisati kada će poslovni kontakti biti utišani i tako lakše odvojiti radno vreme od privatnog života. Na taj način poslovne obaveze manje utiču na vreme namenjeno odmoru i porodici.

Neki Android uređaji dodatno nude mogućnost odvojenih korisničkih ili poslovnih profila, čime se aplikacije i podaci mogu još bolje razdvojiti. Zbog toga dodatni uređaj za posao nije uvek jedina opcija. Ovakve funkcije posebno su korisne zaposlenima koji rade na daljinu ili često putuju.

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Život u inostranstvu uz domaći broj

Osobe koje žive van svoje zemlje često se suočavaju sa problemima kada pokušavaju da koriste domaći broj za bankarske naloge, potvrde putem SMS-a ili komunikaciju sa servisima. Međunarodno korišćenje glavnog broja kod velikih operatera često može biti skupo. To može otežati pristup važnim uslugama koje zahtevaju potvrdu identiteta putem telefona.

Jedno od rešenja je korišćenje druge SIM kartice sa aktiviranom funkcijom Wi-Fi poziva. Na taj način pozivi i poruke mogu prolaziti preko internet veze, umesto mobilne mreže, što može biti praktičnije za korisnike koji se nalaze u drugoj zemlji. Ako operater podržava ovu opciju, kvalitet komunikacije može biti gotovo identičan kao u matičnoj mreži.

Važno je da se ova opcija podesi pre odlaska u inostranstvo, jer aktivacija iz druge države može biti komplikovana. Uz odgovarajući paket i podršku operatera, druga SIM kartica može omogućiti da korisnici zadrže funkcionalan broj i van svoje matične zemlje. Na taj način lakše ostaju dostupni porodici, prijateljima i servisima koji koriste njihov domaći broj.