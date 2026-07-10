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Spor internet mnogi odmah pripisuju provajderu ili zastarelom ruteru, ali uzrok lošeg WiFi signala često može biti mnogo jednostavniji. Predmeti koje svakodnevno koristite, raspored nameštaja, pa čak i akvarijum ili mikrotalasna pećnica, mogu značajno da oslabe bežičnu mrežu i utiču na njenu stabilnost.

Na to upozorava Aleks Hils, jedan od pionira razvoja velikih bežičnih mreža, koji je još početkom devedesetih godina učestvovao u izgradnji jedne od prvih velikih WiFi mreža na Univerzitetu Karnegi Melon u Sjedinjenim Američkim Državama. U svojoj knjizi opisuje brojne faktore koji mogu narušiti kvalitet signala, a mnogi od njih nalaze se upravo u prosečnom domaćinstvu.

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Mikrotalasna pećnica može da poremeti WiFi

Jedan od najpoznatijih izvora smetnji jeste mikrotalasna pećnica. Većina WiFi mreža na frekvenciji od 2,4 GHz koristi isti radio-opseg kao i mnoge mikrotalasne pećnice, zbog čega tokom rada može doći do međusobnog ometanja.

Problemi su posebno izraženi kod starijih uređaja ili kada se vrata mikrotalasne pećnice otvore pre završetka rada. Tada može doći do kratkotrajnog slabljenja signala ili sporijeg prenosa podataka. Korisnici rutera koji podržavaju opseg od 5 GHz uglavnom su manje izloženi ovakvim smetnjama.

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Akvarijum može biti veća prepreka od zida

Malo ko razmišlja o tome da voda veoma efikasno apsorbuje radio-talase. Zbog toga veliki akvarijum postavljen između rutera i uređaja može znatno oslabiti WiFi signal, čak i više nego pojedini zidovi.

Sličan problem predstavljaju debeli zidovi od cigle, betona ili armiranog betona, koji otežavaju prolazak signala kroz prostor. Što se između rutera i telefona, računara ili televizora nalazi više prepreka, to su veće šanse za sporiji internet, slabiji prijem ili povremeni prekid veze.

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Ogledala, televizori i metali menjaju signal

WiFi signal se ne kreće pravolinijski bez prepreka. Radio-talasi se odbijaju od velikih reflektujućih površina, pa ogledala, veliki televizori, metalni ormari ili čak metalna konstrukcija unutar zidova mogu promeniti njegovu putanju.

Upravo zbog toga moguće je da u jednoj prostoriji imate odličan signal, dok je u drugoj, udaljenoj svega nekoliko metara, internet znatno sporiji. U pojedinim slučajevima dovoljno je pomeriti ruter ili promeniti raspored nameštaja kako bi pokrivenost bila primetno bolja.

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Položaj rutera često pravi najveću razliku

Bez obzira na kvalitet opreme, loše postavljen ruter može ozbiljno da utiče na performanse bežične mreže. Stručnjaci preporučuju da uređaj bude postavljen što bliže centru doma i na nešto višoj poziciji, kako bi signal što ravnomernije dopirao do svih prostorija.

Ruter bi, kada god je to moguće, trebalo držati dalje od velikih metalnih predmeta, električnih uređaja i zatvorenih ormara. Čak i mala promena njegove pozicije ponekad može doneti primetno bolje rezultate.

U većim stanovima i kućama dobro rešenje mogu biti WiFi ekstenderi ili mesh sistemi, koji koriste više međusobno povezanih uređaja kako bi signal ravnomerno pokrio čitav prostor i smanjio broj takozvanih „mrtvih zona“.

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Vremenske prilike i opterećenje mreže takođe utiču

Kiša sama po sebi uglavnom ne utiče na kvalitet kućnog WiFi signala, ali ekstremni vremenski uslovi mogu izazvati probleme sa internet infrastrukturom ili satelitskim vezama. Sneg, oluje ili veoma niske temperature ponekad dovode do prekida usluge ili sporijeg rada mreže.

Takođe, internet može delovati sporije kada više članova domaćinstva istovremeno koristi mrežu za gledanje video sadržaja u visokoj rezoluciji, onlajn igranje ili preuzimanje velikih datoteka. U takvim situacijama problem nije sam WiFi signal, već činjenica da raspoloživi internet protok mora da se deli između više uređaja.

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Nekoliko promena koje prave veliku razliku

U mnogim slučajevima nije potrebno kupovati novi ruter kako bi WiFi radio bolje. Promena mesta na kojem se uređaj nalazi, prelazak na opseg od 5 GHz ili dodavanje mesh sistema često mogu značajno poboljšati pokrivenost i stabilnost mreže.

Ukoliko vam internet često deluje spor ili nestabilan, vredi proveriti da li se između rutera i uređaja nalaze prepreke koje svakodnevno zanemarujete. Ponekad upravo one imaju veći uticaj na kvalitet veze nego sam internet paket koji koristite.