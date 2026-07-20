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Mnogi korisnici primete da telefon nakon dužeg korišćenja više ne radi istom brzinom kao kada je bio nov. U većini slučajeva razlog nije kvar uređaja, već veliki broj podataka, aplikacija i privremenih fajlova koji se vremenom nagomilaju. Redovno održavanje uređaja može značajno usporiti ovaj proces i produžiti njegov stabilan rad.

Nepotrebni fajlovi, puna memorija, zastareo softver i aplikacije koje rade u pozadini mogu usporiti rad sistema. Ipak, nekoliko jednostavnih koraka često je dovoljno da uređaj ponovo radi stabilnije i brže. Uz malo vremena i pažnje moguće je primetno poboljšati svakodnevno korišćenje telefona.

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Oslobodite prostor uklanjanjem nepotrebnih aplikacija

Prvi korak je da pregledate sve instalirane aplikacije i obrišete one koje više ne koristite. Programi koji dugo stoje neiskorišćeni zauzimaju memoriju i mogu nepotrebno opteretiti telefon. Na taj način oslobađate prostor za aplikacije i podatke koje zaista koristite.

Na Android uređajima aplikacije se mogu deinstalirati zadržavanjem prsta na njihovoj ikoni ili kroz podešavanja sistema. Korisnici iPhone modela imaju mogućnost da uklone aplikaciju, a da pritom sačuvaju njene podatke za kasniju upotrebu. Ova opcija je korisna ako planirate da aplikaciju ponovo instalirate u budućnosti.

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Ažuriranja mogu poboljšati performanse

Redovno ažuriranje aplikacija i operativnog sistema donosi ispravke grešaka, bezbednosna poboljšanja i optimizacije koje mogu doprineti stabilnijem radu telefona. Zbog toga nije preporučljivo dugo odlagati instalaciju novih verzija softvera. Proizvođači kroz ažuriranja često rešavaju probleme koji utiču na brzinu i pouzdanost uređaja.

Na Android uređajima nova ažuriranja dostupna su preko Google Play prodavnice i sistemskih podešavanja, dok korisnici iPhone telefona mogu proveriti dostupne verzije softvera u okviru menija za ažuriranje sistema. Pre instalacije većih ažuriranja preporučljivo je obezbediti dovoljno slobodnog prostora u memoriji. Tako se smanjuje mogućnost problema tokom procesa ažuriranja.

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Očistite keš i privremene podatke

Tokom svakodnevnog korišćenja pregledači i aplikacije čuvaju privremene fajlove koji vremenom zauzimaju sve više prostora. Povremeno brisanje keš memorije može pomoći da se oslobodi deo interne memorije. Time uređaj može efikasnije da upravlja raspoloživim prostorom.

Na Android uređajima keš se uklanja kroz podešavanja pregledača ili pojedinačnih aplikacija. Korisnici iPhone telefona mogu obrisati istoriju pregledanja i podatke sa sajtova kroz podešavanja Safari pregledača. Ovaj postupak ne briše vaše naloge, već uklanja samo privremene podatke koji više nisu potrebni.

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Kada je dovoljan običan restart?

Ako telefon iznenada počne da radi sporije, najjednostavnije rešenje može biti ponovno pokretanje uređaja. Restart zatvara procese koji su ostali aktivni i oslobađa deo sistemskih resursa. Upravo zbog toga stručnjaci preporučuju da se telefon povremeno ponovo pokrene.

Ovaj postupak ne rešava svaki problem, ali često može ukloniti privremene zastoje nastale nakon dužeg rada bez gašenja ili ponovnog pokretanja uređaja. U mnogim slučajevima upravo restart predstavlja najbrži način za vraćanje normalnog rada sistema. Ako se problem često ponavlja, potrebno je proveriti i druge moguće uzroke.

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Fabričko resetovanje kao poslednja opcija

Kada prethodni koraci ne donesu rezultate, moguće je razmotriti vraćanje telefona na fabrička podešavanja. Ovim postupkom brišu se svi podaci sa uređaja, zbog čega je preporučljivo prethodno napraviti rezervnu kopiju važnih fajlova. Resetovanje bi trebalo koristiti tek kada druga rešenja ne daju željene rezultate.

Opcija za resetovanje dostupna je i na Android i na iPhone uređajima kroz sistemska podešavanja. Iako neće učiniti stariji telefon potpuno novim, redovno održavanje, oslobađanje memorije i ažuriranje softvera mogu značajno poboljšati svakodnevno korišćenje. Pravilna briga o uređaju može produžiti njegov vek trajanja i odložiti potrebu za kupovinom novog telefona.