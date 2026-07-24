Slušaj vest

Znate taj osećaj. Prst klizne, palac pritisne "Send", i pre nego što poruka uopšte stigne do ekrana primaoca - stomak se već zgrči. Možda ste napisali nešto o šefu, a poslali baš njemu. Možda ste slučajno poslali privatnu fotku u grupni chat. Možda ste napisali "volim te" osobi kojoj to definitivno nije bila namena.

Dobra vest? Skoro svaka aplikacija koju koristimo svaki dan ima tajni prozor od par sekundi (ili čak minuta) da to poništi - samo ako znaš gde da klikneš, i to brzo.

WhatsApp - imaš više vremena nego što misliš

WhatsApp dozvoljava da obrišeš poslatu poruku "za sve" - ali ključna stvar je da to moraš uraditi u roku od oko 2 sata i 12 minuta od slanja (tačno ograničenje zavisi od verzije aplikacije, ali generalno imaš solidan vremenski prozor, ne samo par sekundi).

Foto: Shutterstock

Kako:

1. Pritisni i drži poruku koju si poslao/la

2. Klikni na ikonicu kante za smeće

3. Izaberi "Obriši za sve" (ne "Obriši za mene" - ta opcija samo uklanja poruku sa tvog telefona, primalac je i dalje vidi)

Trik koji malo ko zna: čak i kad obrišeš poruku "za sve", neki telefoni (posebno iPhone sa uključenim notifikacijama) već su prikazali sadržaj poruke u notifikaciji pre nego što si stigao/la da je obrišeš. Dakle - brzina je sve.

Gmail - "undo send" dugme koje spašava karijere

Gmail ima ugrađenu opciju koja doslovno kasni sa slanjem mejla nekoliko sekundi nakon što klikneš "Send" - baš zbog ovakvih situacija.

Kako da je uključiš (ako već nije):

1. Otvori Gmail podešavanja (ikonica zupčanika - "See all settings")

2. Pronađi opciju "Undo Send"

3. Izaberi vremenski period - Gmail nudi 5, 10, 20 ili čak 30 sekundi

Kad pošalješ mejl, na dnu ekrana pojavi se traka sa opcijom "Undo" - klikneš, i mejl se vraća u draft, kao da nikad nije ni poslat. Preporuka: podesi na 30 sekundi, jer taj kratki prozor od 5 sekundi često nije dovoljan da uopšte primetiš grešku.

Foto: Shutterstock

iMessage - Apple konačno "ukrao" ovu funkciju od svih ostalih

Apple je dugo kasnio sa ovom opcijom, ali sada (na novijim verzijama iOS-a) iMessage dozvoljava da opozoveš poslatu poruku.

Kako:

1. Pritisni i drži poruku koju si poslao/la

2. Izaberi "Undo Send"

3. Imaš oko 2 minuta od trenutka slanja da ovo uradiš

Bitna napomena: ako druga osoba ima stariji iPhone ili Android telefon, ona i dalje može da vidi da si "poslao/la, pa povukao/la" poruku - samo neće videti sadržaj. Bolje nego ništa, ali nije savršeno nevidljivo.

Viber - i tu postoji opoziv

Viber je i dalje jedna od najkorišćenijih aplikacija na Balkanu, posebno za komunikaciju sa starijim članovima porodice - i dobra vest je da i tu postoji opcija za opoziv poslate poruke.

Kako:

1. Pritisni i drži poruku koju si poslao/la

2. Izaberi opciju "Ukloni" (ili "Delete", u zavisnosti od jezika aplikacije)

3. Izaberi "Ukloni za sve" ("Delete for everyone")

4. Imaš oko 1 sat od trenutka slanja da ovo uradiš

Bitno je znati da, baš kao i kod WhatsApp-a, ako je primalac već otvorio poruku i video sadržaj pre nego što si stigao/la da je ukloniš, opoziv neće "obrisati" utisak - samo će skloniti poruku iz chata. A ako primalac ima uključene notifikacije na zaključanom ekranu, sadržaj poruke je možda već bio vidljiv i pre nego što je uopšte otvorio/la aplikaciju.

A šta ako fotka ode nekome ko koristi Android, a ti iPhone (ili obrnuto)?

Ovde nastaje problem. Undo funkcije najbolje rade kada su obe strane na istoj aplikaciji i sličnoj verziji softvera. Ako pošalješ SMS (ne iMessage) poruku, na primer - nema undo, nema opoziva, poruka je stigla i gotova je priča.

Foto: Shutterstock

Zato je zlatno pravilo: ako moraš nešto osetljivo da pošalješ, koristi aplikaciju koja ima undo opciju (WhatsApp ili iMessage), a ne običan SMS.

Bonus trik: kako izbeći da uopšte dođeš u ovu situaciju

Najbolji "undo" je onaj koji ti nikad ne zatreba. Nekoliko malih navika koje pomažu:

- Uključi opciju "Undo Send" u Gmail-u odmah (ne čekaj da ti prvo zatreba)

- Proveri ime primaoca pre slanja - posebno ako imaš dva kontakta sa sličnim imenom

- Kod osetljivih fotografija, prvo ih pošalji sebi - proveri da je sve u redu, pa tek onda prosledi dalje