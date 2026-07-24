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Nestanak električne energije često znači samo nekoliko minuta bez svetla, ali posledice po računare, rutere ili televizore mogu biti mnogo ozbiljnije. Iznenadni prekid napajanja ili snažan skok napona mogu oštetiti elektronske komponente, a u pojedinim slučajevima dovesti i do gubitka važnih podataka. Zbog toga je zaštita uređaja mnogo više od obične predostrožnosti.

Najveći rizik nije samo fizičko oštećenje hardvera, već i ono što se nalazi na njemu. Dokumenti, fotografije, poslovni fajlovi ili sačuvani podaci iz igara mogu nestati ako do prekida napajanja dođe u pogrešnom trenutku. Nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti mogućnost da se to dogodi.

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Prvi potez je najjednostavniji

Ako meteorolozi najavljuju nevreme praćeno grmljavinom, najbezbednije rešenje je da uređaje potpuno isključite i izvučete iz utičnice. Računare treba ugasiti na uobičajen način, isključiti prekidač za napajanje ako postoji i tek onda izvući kabl iz struje. Kada uređaj nije povezan na električnu mrežu, ne može ga pogoditi ni iznenadni skok napona.

Posle isključivanja preporučuje se da uređaje odmaknete od utičnica, naročito tokom jačih oluja. To je jednostavan potez koji ne zahteva nikakvu dodatnu opremu, a može sprečiti skupe kvarove. Nekoliko minuta bez korišćenja računara ili televizora često je mnogo manja neprijatnost od odlaska u servis.

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Jedna kopija može vas spasiti problema

Bez obzira na to da li koristite računar, konzolu ili drugi uređaj na kojem čuvate važne podatke, rezervna kopija trebalo bi da postane navika. Ako nestane struje dok radite ili dok se podaci upisuju na disk, postoji mogućnost da deo sadržaja bude izgubljen ili oštećen. Upravo zato pravljenje bekapa predstavlja jednu od najvažnijih mera zaštite.

Važne fajlove možete sačuvati u oblaku ili na spoljnim uređajima poput USB memorije i eksternog SSD-a. Fizička kopija može biti posebno korisna tokom velikih nevremena kada, pored električne energije, može nestati i internet. Na taj način ćete i u takvim situacijama imati pristup najvažnijim dokumentima.

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Zaštita od prenapona nije produžni kabl

Mnogi koriste produžne kablove misleći da pružaju zaštitu uređajima, ali to nije uvek slučaj. Produžni kabl samo povećava broj dostupnih utičnica, dok zaštitu od prenapona obezbeđuju posebni uređaji namenjeni upravo toj svrsi. Oni preusmeravaju višak električne energije i smanjuju mogućnost da ona stigne do povezanih uređaja.

Prilikom kupovine važno je proveriti da li se zaista radi o zaštiti od prenapona, a ne o običnom razdelniku. Takvi uređaji često imaju posebnu lampicu ili dugme za resetovanje koje ukazuje na zaštitne funkcije. Preporuka je da model pruža zaštitu od najmanje 2.000 džula kako bi bio spreman za više uzastopnih skokova napona.

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UPS kupuje dragoceno vreme

Za korisnike koji ne žele da računar ili internet odmah prestanu da rade, UPS predstavlja naprednije rešenje. Ovaj uređaj poseduje sopstvenu bateriju koja automatski preuzima napajanje kada dođe do prekida električne energije. To ostavlja dovoljno vremena da sačuvate dokumente, završite posao i bezbedno isključite uređaj.

Ako u domu imate više važnih uređaja, nije preporučljivo da svi budu povezani na jedan UPS. Računar, ruter ili bezbednosni sistem mogu biti raspoređeni na više uređaja kako bi opterećenje bilo ravnomernije i pouzdanije. Takav pristup povećava sigurnost i smanjuje mogućnost da jedan kvar utiče na kompletnu opremu.