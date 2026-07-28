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Svaki pametni telefon pre ili kasnije ostane bez zvanične softverske podrške proizvođača. To znači da više neće dobijati nove verzije operativnog sistema, ali ni bezbednosne zakrpe koje štite uređaj od novootkrivenih propusta. Iako će većina funkcija nastaviti da radi bez problema, prestanak ažuriranja donosi rizike koji se vremenom samo povećavaju.

Tokom perioda podrške telefoni redovno dobijaju velike nadogradnje koje uvode nove funkcije i promene u interfejsu, ali jednako važna su i manja ažuriranja. Ona ispravljaju greške, poboljšavaju performanse i, što je najvažnije, zatvaraju bezbednosne propuste koje napadači mogu da iskoriste za pristup uređaju i podacima korisnika.

Mobilni telefon spada u najprljavije stvari Foto: Shutterstock

Propusti ostaju zauvek kada podrška prestane

Nijedan operativni sistem nije potpuno imun na ranjivosti. Povremeno se otkrivaju novi propusti čak i na najnovijim verzijama Androida i iOS-a, ali proizvođači uglavnom brzo objavljuju zakrpe koje uklanjaju problem pre nego što on postane ozbiljna pretnja.

Kada telefon više ne prima ažuriranja, ta zaštita nestaje. Svaka nova ranjivost koja bude otkrivena ostaje prisutna na uređaju bez mogućnosti ispravke. Zbog toga telefon ne postaje nebezbedan preko noći, ali se sa svakim novim bezbednosnim propustom povećava verovatnoća da bi mogao postati meta sajber napada.

Greška na mobilnom telefonu Foto: Shutterstock

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Zastareli uređaji često privlače pažnju hakera

Poznati su brojni primeri u kojima su sajber kriminalci koristili bezbednosne propuste u starijim verzijama mobilnih operativnih sistema. Tokom 2024. godine Apple je upozorio korisnike da ažuriraju svoje uređaje zbog aktivnih eksploatacija poznatih kao Coruna i DarkSword, koje su ciljale starije verzije iOS-a.

Na Android platformi jedan od najpoznatijih slučajeva bio je propust Stagefright, otkriven 2015. godine. Ova ranjivost omogućavala je napadačima da preko posebno pripremljene MMS poruke preuzmu kontrolu nad uređajima sa verzijama od Androida 2.2 do Androida 5.1.1. Na taj način mogli su da pristupe kameri i mikrofonu telefona, a pojedini uređaji koji nikada nisu dobili odgovarajuće zakrpe i danas ostaju ranjivi.

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Android produžava bezbednu upotrebu

Za korisnike iPhone uređaja mogućnosti nakon prestanka zvanične podrške prilično su ograničene. Kada Apple prestane da objavljuje bezbednosna ažuriranja za određeni model, ne postoji alternativa u vidu prilagođenih verzija iOS-a koja bi mogla da produži njegov bezbedan rad.

Android korisnici imaju dodatnu opciju zahvaljujući tome što je izvorni kod sistema dostupan kroz Android Open Source Project. Programeri mogu da razvijaju prilagođene verzije Androida koje nastavljaju da dobijaju najnovije bezbednosne zakrpe, čak i kada proizvođač telefona više ne pruža zvaničnu podršku.

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Custom ROM oživljava stariji Android telefon

Jedno od najpoznatijih rešenja jeste LineageOS, prilagođena verzija Androida koja podržava veliki broj uređaja kompanija Samsung, Google i Motorola. Osim jednostavnijeg okruženja i sopstvenih aplikacija otvorenog koda, korisnicima donosi i aktuelna bezbednosna poboljšanja zasnovana na najnovijim Android zakrpama.

Još jedna popularna opcija je GrapheneOS, ali je namenjena isključivo Google Pixel telefonima. Ovaj sistem fokusiran je na privatnost i bezbednost, ne dolazi sa unapred instaliranim Google aplikacijama i servisima, a čak i kada ih korisnik naknadno instalira, one rade u posebnom izolovanom okruženju koje ograničava pristup ličnim podacima i informacijama o lokaciji.