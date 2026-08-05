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Bluetooth zvučnici su postali jedan od najpopularnijih načina za slušanje muzike, podkasta i drugog sadržaja bez kablova, ali čak i najpouzdaniji modeli ponekad mogu da naprave probleme. Umesto čistog zvuka korisnik može da dobije prekide, pucketanje, kašnjenje ili potpunu tišinu, a uzrok često nije ozbiljan kvar već nekoliko pogrešnih podešavanja ili nestabilna veza između uređaja.

Problem može nastati na više mesta - u samom zvučniku, telefonu, računaru ili samoj Bluetooth vezi koja povezuje uređaje. Dobra vest je da se veliki broj ovih situacija može rešiti jednostavnim proverama koje ne zahtevaju tehničko znanje. Pre nego što se zaključi da je uređaj pokvaren, potrebno je proveriti nekoliko osnovnih stvari koje su najčešći uzroci problema.

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Povezivanje ne uspeva

Jedan od najčešćih problema jeste situacija kada telefon ili računar ne može da pronađe Bluetooth zvučnik ili odbija da se poveže sa njim. U takvim slučajevima najjednostavnije rešenje često je ponovno pokretanje oba uređaja. Isključivanje i ponovno uključivanje zvučnika i uređaja koji šalje zvuk može ukloniti privremene greške koje sprečavaju pravilno povezivanje.

Ako ni nakon toga nema rezultata, potrebno je otvoriti Bluetooth podešavanja i ukloniti prethodno sačuvanu vezu sa zvučnikom. Nakon brisanja uređaja sa liste uparenih modela, proces povezivanja treba ponoviti od početka. Važno je da zvučnik bude u režimu za uparivanje, jer u suprotnom telefon ili računar možda neće moći da ga pronađe.

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Zvuk postoji, ali nije dobar

Dešava se da je Bluetooth veza uspešno uspostavljena, ali zvuk i dalje nije onakav kakav bi trebalo da bude. U nekim slučajevima muzika se čuje veoma tiho, dok se u drugim zvuk uopšte ne reprodukuje preko zvučnika. Prvi korak je provera jačine zvuka na oba uređaja, jer mnogi modeli imaju nezavisnu kontrolu glasnoće.

Ako je zvučnik pojačan, a problema i dalje ima, potrebno je proveriti da li je on izabran kao glavni audio izlaz. Na računarima sa Windows ili macOS sistemima, kao i na Android uređajima, moguće je da je zvuk i dalje usmeren ka ugrađenim zvučnicima uređaja umesto ka Bluetooth modelu. Promena audio izlaza često rešava problem za samo nekoliko sekundi.

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Prekidi i pucketanje otkrivaju probleme sa vezom

Loš kvalitet zvuka, povremeni prekidi i neprijatno pucketanje najčešće ukazuju na nestabilnu Bluetooth vezu. Iako ova tehnologija omogućava bežično povezivanje na određenoj udaljenosti, prepreke između uređaja mogu smanjiti kvalitet signala. Posebno mogu uticati metalni predmeti, zidovi i veća udaljenost između zvučnika i telefona ili računara.

Na stabilnost veze može uticati i veliki broj aktivnih bežičnih uređaja u blizini. Ako su istovremeno povezani pametni sat, bežične slušalice, tastatura i drugi dodaci, moguće je da dolazi do smetnji. Privremeno isključivanje uređaja koji se ne koriste može pomoći da Bluetooth veza postane stabilnija i da se poboljša kvalitet reprodukcije.

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Baterija i ažuriranja mogu biti uzroci problema

Mnogi korisnici ne povezuju slabu bateriju sa lošim radom Bluetooth zvučnika, ali nedovoljno napajanje može uticati na domet i stabilnost veze. Kada je baterija pri kraju, pojedini modeli mogu početi da prekidaju reprodukciju, smanjuju jačinu zvuka ili se nasumično isključuju. Redovno punjenje zato može sprečiti veliki broj neprijatnosti.

Softverska strana uređaja takođe može igrati važnu ulogu. Aplikacije proizvođača, poput JBL One, često nude mogućnost ažuriranja firmvera i dodatna podešavanja zvuka. Ako osnovna rešenja ne pomognu, vraćanje zvučnika na fabrička podešavanja prema uputstvu proizvođača može ukloniti probleme nastale zbog pogrešnih postavki.

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Testiranje na drugom uređaju otkriva uzrok

Kada nijedno standardno rešenje ne pomogne, korisno je povezati zvučnik sa drugim telefonom ili računarom. Ovaj jednostavan test može pokazati da li je problem u samom zvučniku ili u uređaju koji šalje zvuk. Ako se ista greška pojavljuje na više uređaja, veća je verovatnoća da je uzrok hardver zvučnika ili spoljašnje smetnje.

Kod starijih Bluetooth modela uzrok problema mogu biti istrošena baterija, fizička oštećenja ili zastarela verzija Bluetooth standarda. U takvim situacijama popravka ponekad nije najisplativije rešenje, posebno ako uređaj više ne pruža stabilne performanse. Ipak, većina svakodnevnih problema sa Bluetooth zvučnicima može se rešiti jednostavnim proverama pre nego što se razmišlja o zameni uređaja.