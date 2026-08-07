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Istraživači kompanije Zenity otkrili su niz ozbiljnih bezbednosnih propusta u AI pregledačima, među kojima je i OpenAI Atlas, koji su napadačima omogućavali da preuzmu kontrolu nad pregledačem i njime upravljaju potpuno u tajnosti slali spam poruke svim WhatsApp kontaktima žrtve ili menjali podatke direktno na njenom Amazon nalogu. Svoja otkrića predstavili su na konferenciji Black Hat, gde su pokazali koliko lako obična, naizgled bezopasna internet stranica može da pretvori AI pregledač u oružje usmereno protiv sopstvenog vlasnika.

U jednom od demonstriranih napada, korisnik je uradio nešto potpuno bezazleno samo je posetio stranicu za prijavu na bilten. Stranica je, međutim, u pozadini krila instrukcije namenjene AI pregledaču, nevidljive ljudskom oku. Umesto da izvrši jednostavnu prijavu, Atlas je samostalno otvorio WhatsApp Web korisnika i bez ijednog upozorenja poslao istu poruku svim njegovim kontaktima, pretvarajući poverenje žrtve u alat za masovno širenje fišing prevare.

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Problem se krije u samom AI pregledaču

Istraživači naglašavaju nešto posebno uznemirujuće: propust uopšte nije bio u WhatsApp-u, već u samom srcu AI pregledača u načinu na koji on čita sadržaj veb stranica i izvršava zadatke u ime korisnika. To praktično znači da svaka stranica koju posetite, ma koliko izgledala nevino, može da sadrži skrivena uputstva koja vaš AI asistent tumači kao naredbu kojoj mora da se povinuje.

Tokom istraživanja pronađeno je čak oko 20 različitih bezbednosnih problema, i to ne samo kod jednog proizvoda, već rasprostranjeno kroz čitavu industriju kod Google-a (Gemini u Chrome-u), Microsoft-a (Copilot u Edge-u), Anthropic-a (Claude u Chrome-u) i Perplexity-ja (Comet). Ovo nije izolovan slučaj greške reč je o sistemskoj ranjivosti koja prati čitavu novu generaciju AI alata koji rade umesto nas.

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Od prazne korpe do otvorenog digitalnog života

Pored slanja spam poruka, istraživači su pokazali nešto još alarmantnije moguće je navesti AI da tiho promeni adresu za isporuku i sadržaj korpe na Amazonu, čime napadač može da preusmeri tuđu narudžbinu ili plaćanje, a da žrtva to primeti tek kada paket ne stigne. Reč je o direktnom zadiranju u novčanik korisnika, izvedenom bez ijednog klika sa njegove strane.

Još gore, u zavisnosti od proizvoda koji se koristi, AI pregledač je moguće navesti da pristupi lokalnim datotekama, istoriji pregledanja pa čak i menadžeru lozinki ključu koji otvara gotovo svaki nalog koji korisnik poseduje. Ovo više nije pitanje jedne ukradene poruke, već potencijalnog potpunog preuzimanja digitalnog identiteta.

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OpenAI hitno povlači Atlas

OpenAI je saopštio da je propuste otklonio ranije ove godine i da će Atlas biti potpuno povučen 9. avgusta, dok će njegove mogućnosti biti integrisane direktno u ChatGPT. Na prvi pogled deluje kao uobičajena poslovna odluka, ali vremenski okvir govori drugačiju priču proizvod koji je trebalo da bude budućnost pregledanja interneta gasi se svega nekoliko meseci nakon lansiranja, u trenutku kada javnost tek saznaje razmere sopstvenih bezbednosnih propusta. Teško je to protumačiti drugačije nego kao tiho priznanje da samostalan proizvod jednostavno nije mogao da izdrži težinu sopstvenih rupa u zaštiti.

Ali umirenje zbog jednog povučenog proizvoda ne rešava širi, mnogo neprijatniji problem. Isti tip ranjivosti pronađen je kod gotovo svih velikih igrača na tržištu što znači da gašenje Atlasa nije kraj priče, već tek priznanje da je jedan front zatvoren, dok ostatak bojnog polja ostaje potpuno otvoren. Trka za zatvaranje preostalih rupa tek počinje, a do tada, korisnici svih ostalih AI pregledača nastavljaju da rade sa alatima čije granice bezbednosti niko sa sigurnošću ne poznaje.

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Kada AI prestane da razlikuje vas od napadača

Stručnjaci upozoravaju da AI pregledači donose moćne nove mogućnosti, ali i pretnju kakvu do sada nismo viđali u svakodnevnoj upotrebi interneta. Dovoljno je da AI ima dozvolu da nešto uradi u vaše ime pošalje poruku, popuni formular, izvrši kupovinu pa da bilo koja zlonamerna instrukcija, sakrivena na naizgled potpuno običnoj stranici, izvrši zadatak koji nikada ne biste svesno odobrili. Sistem koji je dizajniran da vam olakša život, u jednom trenutku može da postane alat koji radi protiv vas, a da vi to uopšte ne primetite dok se šteta već ne dogodi.

Granica između onoga što vi tražite od svog AI asistenta i onoga što mu neko drugi, potpuno nepoznat i nevidljiv, tajno naredi u pozadini praktično više ne postoji. Upravo ta nevidljiva linija, kažu istraživači, predstavlja srž problema koji tek treba ozbiljno i hitno rešiti, jer svaki dan koji prođe bez rešenja znači da milioni korisnika nesvesno veruju alatu koji, u pogrešnim okolnostima, može da se okrene protiv njih.