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Pametni televizori kriju brojne funkcije za koje mnogi korisnici uopšte ne znaju, a jedna od njih je brzo ponovno pokretanje sistema. Na mnogim modelima dovoljno je pritisnuti i zadržati dugme za uključivanje oko tri sekunde kako bi se televizor restartovao, umesto da ga korisnik samo uključi ili isključi na uobičajen način.

Iako većina ljudi ovo dugme koristi isključivo za paljenje i gašenje uređaja, pojedini proizvođači su ugradili opciju brzog restarta koja zatvara procese u pozadini i otklanja privremene softverske greške. Ovo može biti izuzetno korisno u trenucima kada televizor počne da usporava ili se ponaša na neuobičajen način, bez potrebe za drastičnijim intervencijama.

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Razlika u zavisnosti od proizvođača i modela

Važno je napomenuti da se sam postupak restartovanja razlikuje u zavisnosti od proizvođača i konkretnog modela televizora. Kod nekih Smart TV uređaja restart se pokreće držanjem dugmeta na daljinskom upravljaču, dok je kod drugih potrebno koristiti fizičko dugme koje se nalazi na samom televizoru. Zbog ovih razlika, preporučljivo je proveriti uputstvo proizvođača pre nego što korisnik sam isproba ovu opciju.

Na mnogim pametnim televizorima držanje dugmeta za uključivanje oko tri sekunde pokreće restart sistema koji se suštinski razlikuje od običnog gašenja i ponovnog uključivanja uređaja. Ovim postupkom zatvaraju se svi aktivni procesi i ponovo se učitava operativni sistem, što u praksi može značajno poboljšati rad televizora.

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Kada je restart posebno koristan

Ovakav restart posebno se preporučuje kada televizor ima manje softverske probleme, poput aplikacija koje ne odgovaraju, sporog otvaranja menija ili povremenih problema sa internet vezom. Pošto je reč o takozvanom "mekom" restartu, korisnici ne treba da brinu da će izgubiti svoja podešavanja ne brišu se ni korisnički nalozi niti instalirane aplikacije tokom ovog procesa.

Postupak može biti koristan i kada televizor počne da radi sporije nakon dužeg perioda korišćenja, kada se aplikacija za striming zamrzne, kada interfejs prestane da reaguje na komande, ili kada se povremeno jave problemi sa slikom ili zvukom. U svim ovim situacijama, brzi restart često predstavlja prvi i najjednostavniji korak ka rešavanju problema.

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Restart nakon ažuriranja softvera

Restart može pomoći i nakon ažuriranja operativnog sistema televizora. U pojedinim slučajevima, upravo ponovno pokretanje omogućava da sve izmene budu pravilno primenjene, bez potrebe da se televizor vraća na fabrička podešavanja, što bi inače podrazumevalo brisanje svih korisničkih podataka i instaliranih aplikacija.

Ova funkcija, međutim, ne radi identično na svim televizorima njena dostupnost zavisi od proizvođača, operativnog sistema i verzije instaliranog softvera. Kod pojedinih modela držanje dugmeta za uključivanje zaista pokreće restart sistema, dok kod drugih samo isključuje televizor ili nema nikakav dodatni efekat. Sličnu opciju nude brojni proizvođači, uključujući Samsung, LG, Sony, TCL i Hisense, ali se način aktiviranja i vreme potrebno za držanje dugmeta razlikuju od modela do modela.

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Šta uraditi ako restart ne reši problem

Ukoliko televizor i dalje ne radi kako treba ni nakon restarta, postoji nekoliko dodatnih koraka koje korisnici mogu da isprobaju. Prvi i najjednostavniji jeste da se televizor isključi iz struje i ostavi nekoliko minuta pre nego što se ponovo uključi u struju ovaj postupak često uspeva da otkloni privremene probleme koje sam restart nije rešio.

Ako se kvar i dalje javlja, korisnicima se savetuje da provere da li postoji novo dostupno ažuriranje softvera i da li internet veza funkcioniše ispravno. Vraćanje televizora na fabrička podešavanja trebalo bi koristiti tek kao poslednju opciju, s obzirom na to da se tim postupkom brišu sva korisnička podešavanja i sve instalirane aplikacije sa uređaja.