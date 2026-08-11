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Čovek samo želi da otvori stranicu i pročita tekst, a onda kreće poznata procedura: kolačići, reklame, dozvole za lokaciju, obaveštenja, kamera, mikrofon... Pre nego što stignete do prve rečenice, već morate da odlučujete šta ćete dozvoliti sajtu. Kod Chrome-a na telefonu posebno ume da bude naporno kada se isti zahtevi pojavljuju iznova i iznova, i to često za stvari koje vam uopšte nisu potrebne.

Najviše nervira pitanje o obaveštenjima. Ako ne želite da vas svaki sajt obasipa novim notifikacijama, odgovor je praktično uvek isti - ne. Problem je što odbijanje jednog zahteva ne znači da će Chrome prestati da vas pita. Iskačući prozor može ponovo da se pojavi na sledećem sajtu, a ista situacija vas čeka i na drugom uređaju. Telefon, računar, tablet ili novi telefon nakon kupovine - sve počinje ispočetka.

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Postoji način da Chrome prestane da vas pita

Rešenje je zapravo prilično jednostavno, samo nije baš tamo gde biste ga očekivali. U Chrome-u treba otvoriti meni sa tri tačke, otići u Settings (Podešavanja), a zatim pronaći Site Settings (Podešavanja sajtova). Tamo se nalazi čitav spisak dozvola koje sajtovi mogu da traže, uključujući lokaciju, kameru, mikrofon i obaveštenja. Tu je i dozvola za pristup drugim uređajima na lokalnoj mreži, koja je novija i koju mnogi korisnici možda još nisu ni primetili.

Kako da zaustavite Chrome iskačuće prozore:

Pritisnite ⋮ u gornjem desnom uglu Chrome-a. Otvorite Settings. Skrolujte nadole i pronađite Site Settings. Tu ćete videti različite dozvole koje sajtovi mogu da traže. Među najvažnijima su Location, Camera, Microphone i Notifications. Nadole se nalazi i opcija Local network, novija dozvola koju mnogi korisnici možda još nisu primetili. Otvorite Notifications i izaberite jednu od dve opcije: Collapse all requests (Sakrij sve zahteve) - smanjiće iskačuće zahteve kako ne bi zauzimali ceo ekran. Zahtevi će se i dalje pojavljivati, ali ćete moći da ih ignorišete ili otvorite kada želite.

- smanjiće iskačuće zahteve kako ne bi zauzimali ceo ekran. Zahtevi će se i dalje pojavljivati, ali ćete moći da ih ignorišete ili otvorite kada želite. Don't allow sites to send notifications (Ne dozvoli sajtovima da šalju obaveštenja) - najbolja opcija ako uopšte ne želite obaveštenja sa sajtova. Chrome tada više neće prikazivati zahteve za slanje notifikacija.

Kod obaveštenja postoje dve mogućnosti. Možete uključiti opciju Collapse all requests, čime se zahtevi smanjuju i više ne zauzimaju ceo ekran, ali i dalje postoje. Ili možete izabrati Don't allow sites to send notifications. To je mnogo odlučnija varijanta: Chrome tada više ne prikazuje zahteve sajtova koji žele da vam šalju obaveštenja. Ako vam je dosta neželjenih notifikacija, upravo ova opcija rešava najveći deo problema.

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Isto možete uraditi sa kamerom, mikrofonom i lokacijom

Zašto stati na obaveštenjima? Ako nemate razlog da nasumični sajtovi koriste kameru ili mikrofon vašeg telefona, možete im to jednostavno zabraniti. U istom meniju možete podesiti da sajtovima nije dozvoljeno korišćenje kamere i mikrofona. Na sličan način možete sprečiti pristup drugim uređajima na lokalnoj mreži i onemogućiti sajtovima da vide vašu lokaciju.

Chrome nudi ovakve kontrole i za druge vrste pristupa, uključujući NFC uređaje, senzore pokreta, USB, serijski port i clipboard. Naravno, postoje slučajevi kada vam određena dozvola zaista treba, ali poenta je da ona ne mora automatski da bude dostupna svakom sajtu koji je zatraži. Ako neku funkciju zaista koristite, dozvolu možete uključiti kada vam je potrebna.

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Jedan problem ipak morate rešiti ručno

Postoji jedna važna stvar koju treba proveriti pre nego što pomislite da je posao završen. Ako ste nekim sajtovima ranije već dali dozvole, njihovo novo blokiranje neće automatski poništiti postojeće pristupe. Te dozvole morate ukloniti ručno, jednu po jednu, kroz listu sajtova u okviru odgovarajućih podešavanja.

To možda nije najzabavniji deo posla, ali vredi ga uraditi barem jednom. Možda ćete se iznenaditi kada vidite koliko je sajtova tokom vremena dobilo pristup različitim funkcijama vašeg uređaja. Ako vam neka dozvola više nije potrebna, nema mnogo razloga da je ostavite aktivnom samo zato što ste je nekada davno odobrili jednim klikom.

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Najbolje bi bilo da Chrome ovo zapamti umesto vas

Jedina stvar koja ostaje prilično iritantna jeste to što ove odluke nisu jednostavno deo vašeg korisničkog profila koji se prenosi na svaki uređaj. Kada instalirate Chrome na novi telefon ili računar, ponovo morate da prolazite kroz podešavanja ako želite da zaustavite iste zahteve. Bilo bi mnogo praktičnije da jednom izaberete šta dozvoljavate, a šta ne, i da ta odluka prati vaš nalog.

Još bolje bi bilo da Chrome ove opcije ponudi već prilikom prvog podešavanja. Podešavanja su dovoljno skrivena da mnogi korisnici mogu godinama da trpe nepotrebne iskačuće prozore, a da ni ne znaju da postoji način da ih zaustave. Posebno je to problem sa obaveštenjima. Ako telefon već svakodnevno prikazuje gomilu notifikacija, poslednje što vam treba jeste da svaki sajt dobije priliku da doda još jednu. Nekoliko promena u Site Settings meniju zato može napraviti iznenađujuće veliku razliku u tome koliko će vam svakodnevno korišćenje interneta biti mirnije.