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To što računar koristi macOS ne znači da je imun na savremene prevare. Sajber kriminalci sve češće koriste tehniku poznatu kao ClickFix, kojom korisnika navode da sam izvrši komandu koja zatim može da preuzme i instalira zlonamerni softver. Umesto klasičnog pokušaja da korisniku podmetnu aplikaciju, napadači kreiraju stranicu koja deluje uverljivo i predstavljaju opasnu radnju kao deo navodne provere ili rešavanja problema.

Jedan od najčešćih scenarija počinje lažnom CAPTCHA stranicom. Korisnik očekuje jednostavnu proveru kojom treba da potvrdi da nije robot, ali umesto toga dobija instrukcije za otvaranje Terminala i kopiranje određene komande. Nakon pritiska na Enter, komanda može da preuzme dodatne skripte ili drugi zlonamerni sadržaj sa interneta. Isti princip može se pojaviti i na lažnim stranicama za preuzimanje softvera ili kroz navodna uputstva za rešavanje problema sa računarom.

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MacSync i Atomic Stealer ciljaju macOS

Microsoft je početkom avgusta upozorio na kampanje u kojima se ClickFix koristi za širenje malvera MacSync i Atomic Stealer (AMOS). Ovakve kampanje posebno su opasne zato što se oslanjaju na uveravanje korisnika, a ne samo na tehničko zaobilaženje zaštite operativnog sistema. Napadač pokušava da stvori situaciju u kojoj žrtva veruje da sledi legitimno uputstvo i sama pokreće ono što joj je ponuđeno na ekranu.

macOS ima više ugrađenih mehanizama zaštite, među kojima su Gatekeeper, provera digitalnih potpisa i notarizacija aplikacija. Međutim, njihova uloga nije da spreče korisnika da svojevoljno izvrši komandu koju je pronašao na kompromitovanoj ili lažnoj stranici. Upravo se na toj razlici zasniva ClickFix: napadač pokušava da korisnika navede da bezbednosni rizik ne doživi kao napad, već kao deo normalnog postupka.

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Jedna komanda - put do podataka

Posledice mogu biti ozbiljne ako se zlonamerni sadržaj uspešno pokrene. Malveri distribuirani ovakvim metodama mogu biti napravljeni za krađu podataka iz internet pregledača, sačuvanih lozinki i informacija za autentifikaciju, kao i podataka povezanih sa Keychain-om i iCloud-om. U zavisnosti od konkretnog malvera, meta mogu biti i podaci iz kripto novčanika.

Poseban problem predstavljaju kolačići i aktivne sesije. Njihova krađa u pojedinim slučajevima može napadačima omogućiti da preuzmu pristup onlajn nalozima bez potrebe da odmah znaju korisničku lozinku. Zbog toga ovakav napad nije samo pitanje instalacije jednog zlonamernog programa, već potencijalno i početna tačka za kompromitovanje većeg broja korisničkih naloga i podataka.

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Lažni Claude Code i oglasi

ClickFix nije nova opasnost za korisnike Mac računara. Bitdefender je u martu dokumentovao kampanju u kojoj su napadači koristili Google oglase kako bi korisnike usmerili na lažnu stranicu za Claude Code. Stranica je izgledala kao mesto sa kog se može preuzeti ili koristiti odgovarajući alat, ali je korisnicima Mac računara prikazivala komandu čije je pokretanje dovodilo do preuzimanja zlonamernog programa.

Ovakav pristup pokazuje zašto sama činjenica da korisnik dolazi do stranice preko poznatog pretraživača ili oglasa nije dovoljna garancija bezbednosti. Napadači mogu pokušati da kopiraju izgled legitimnih stranica i predstave svoju instrukciju kao deo uobičajenog procesa. Što zahtev izgleda jednostavnije i poznatije, veća je mogućnost da korisnik neće zastati da proveri šta zapravo izvršava.

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Prava CAPTCHA neće tražiti Terminal

Najvažnije pravilo za prepoznavanje ove prevare veoma je jednostavno: legitimna CAPTCHA provera neće zahtevati od korisnika da otvara Terminal, kopira komandu ili pokreće skriptu. Zbog toga svaki takav zahtev treba posmatrati kao ozbiljan znak upozorenja, naročito kada dolazi sa stranice koja tvrdi da proverava identitet korisnika ili rešava neki tehnički problem.

Dodatni razlog za oprez su instrukcije koje traže kopiranje navodnog „verifikacionog koda“ ili pokretanje komandi koje sadrže izraze kao što su curl, bash, zsh, osascript, python ili base64. Ako je takva komanda već izvršena, preporučuje se prekid veze Mac računara sa internetom, promena važnih lozinki sa drugog pouzdanog uređaja i prekid aktivnih sesija na nalozima. Nakon toga računar treba proveriti odgovarajućim bezbednosnim softverom.