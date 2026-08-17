Slušaj vest

Apple je pokrenuo novu rundu bezbednosnih upozorenja namenjenih korisnicima za koje njegovi sistemi procenjuju da su mogli biti mete napada komercijalnim špijunskim softverom. Ovoga puta obaveštenja su poslata korisnicima u 110 zemalja, dok je Apple od uvođenja ove vrste upozorenja 2021. godine upozorio korisnike u više od 150 zemalja. Reč je o napadima koji se smatraju posebno sofisticiranim i koji se najčešće povezuju sa državnim akterima ili kompanijama koje razvijaju i prodaju komercijalne alate za nadzor.

Istovremeno, Apple je promenio način na koji korisnicima saopštava da su potencijalno bili na meti. Upozorenje se sada može pojaviti kao push obaveštenje direktno na zaključanom ekranu iPhone-a, uz informacije o tome da je otkriven pokušaj napada špijunskim softverom i preporuke za dalje korake. Obaveštenje se, pored toga, šalje i elektronskom poštom, a korisnik ga može videti i prilikom prijavljivanja na svoj Apple nalog.

Foto: Shutterstock

Upozorenje ne znači hakovanje

Važno je napraviti razliku između upozorenja o pokušaju napada i potvrde da je uređaj uspešno kompromitovan. Ako Apple pošalje ovakvu poruku, to znači da su njegovi sistemi pronašli određene pokazatelje koji ukazuju da je konkretan korisnik bio potencijalna meta. Samo upozorenje, međutim, ne potvrđuje da je napadač uspeo da preuzme kontrolu nad uređajem ili pristupi njegovim podacima.

Apple zato korisnicima savetuje da poruku shvate ozbiljno i preduzmu dodatne mere zaštite. Među najvažnijim preporukama nalazi se uključivanje Lockdown Mode-a, posebnog režima namenjenog ljudima koji mogu biti izloženi izuzetno naprednim sajber napadima. Njegova svrha je da ograniči pojedine funkcije uređaja i oteža napadačima iskorišćavanje potencijalnih bezbednosnih propusta. Prema navodima Apple-a, do sada nije zabeležen slučaj uspešnog hakovanja uređaja dok je ovaj režim bio uključen.

Apple Malver na monitoru sa hakerima Foto: Shutterstock

Ko se najčešće nalazi na meti

Komercijalni špijunski softver predstavlja relativno specifičnu pretnju i nije nešto sa čim se suočava većina korisnika. Napadi ovog nivoa uglavnom su usmereni na ljude čiji rad, javni angažman ili pristup informacijama mogu biti od posebnog interesa za napadače. Među takvim metama nalaze se novinari, političari i diplomate, ali se ovakvi alati mogu koristiti i za nadzor kritičara vlasti i drugih članova civilnog društva.

Zbog toga ovakva Apple upozorenja imaju drugačiju težinu od uobičajenih bezbednosnih obaveštenja. Njihova pojava ukazuje na to da je korisnik identifikovan kao potencijalna meta mnogo složenijeg pokušaja nadzora. Za ljude koji se bave osetljivim temama ili rade u okruženjima sa povećanim bezbednosnim rizicima, pravovremena reakcija može biti posebno važna.

Apple Malver upozorenje na monitoru Foto: Shutterstock

Upozorenja otkrivaju nadzor

Pojedinačno upozorenje predstavlja važan signal za osobu koja ga primi, ali njegova vrednost može biti i mnogo šira. Ako se slične poruke pojave kod većeg broja ljudi iz iste organizacije, zajednice ili profesionalnog kruga, bezbednosni istraživači mogu dobiti dodatne informacije o tome kako je određena kampanja sprovedena i ko bi mogao biti njen širi cilj.

Upravo zbog toga prikupljanje i analiza podataka sa uređaja potencijalnih meta mogu pomoći u povezivanju naizgled odvojenih incidenata. Više pojedinačnih slučajeva može tako ukazati na organizovanu kampanju nadzora, što istraživačima daje širu sliku o načinu na koji je špijunski softver korišćen.

Foto: Shutterstock

Apple upozorava moguće mete

Nova serija obaveštenja predstavlja nastavak Apple-ove prakse upozoravanja korisnika za koje kompanija proceni da su izloženi posebno sofisticiranim napadima. Činjenica da su najnovija upozorenja poslata u 110 zemalja pokazuje koliko je širok geografski obuhvat ove bezbednosne funkcije, iako sama priroda napada znači da oni i dalje nisu tipična pretnja za većinu vlasnika iPhone uređaja.

Za korisnika koji primi upozorenje najvažnije je da ga ne ignoriše, ali ni da automatski zaključi da je uređaj već kompromitovan. Apple poruku zasniva na indikatorima koji ukazuju na potencijalno ciljani napad, dok dodatne mere, poput uključivanja Lockdown Mode-a, mogu povećati nivo zaštite. U slučajevima kada se slična upozorenja pojave kod više povezanih korisnika, ona istovremeno mogu postati važan trag za otkrivanje šireg pokušaja nadzora.