Slušaj vest

Mnogi korisnici pretpostavljaju da će telefon duže trajati ako redovno zatvaraju sve aplikacije koje ne koriste. Međutim, sama činjenica da je aplikacija ostala u memoriji ne znači da neprestano troši bateriju. Kada pređete na drugu aplikaciju, prethodna se u većini slučajeva zamrzne, pa je njena potrošnja veoma mala. Situacija se menja kada aplikacija zaista nastavi da radi u pozadini.

Najveći potrošači nastaju kada aplikacija aktivno koristi GPS, sinhronizuje podatke ili reprodukuje zvuk. To znači da nije dovoljno pogledati koliko aplikacija imate otvoreno, već treba proveriti šta one zapravo rade. Posebno je važno obratiti pažnju na aplikacije koje imaju razlog da stalno komuniciraju sa serverima, kao što su servisi za dopisivanje, ali i noviji AI alati koji mogu da obrađuju sadržaj dok telefon nije aktivno u vašim rukama.

Foto: Shutterstock

Telefon pokazuje šta troši bateriju

Na Android telefonima potrošnju možete proveriti kroz Podešavanja > Baterija > Potrošnja baterije. Ako neka aplikacija zauzima neuobičajeno veliki deo potrošnje, dodatne opcije nalaze se u Aplikacije > [aplikacija] > Potrošnja baterije, gde je moguće ograničiti njen rad u pozadini. To može biti korisno ako određena aplikacija nepotrebno troši energiju, ali postoji jasna posledica koju treba imati u vidu.

Ograničavanje pozadinskog rada može sprečiti aplikaciju da funkcioniše onako kako očekujete kada je ne koristite direktno. Kod aplikacija za dopisivanje i elektronsku poštu to može značiti da obaveštenja neće stizati u realnom vremenu. Zato nije dobra ideja nasumično ograničiti sve aplikacije samo da biste dobili nekoliko dodatnih procenata baterije.

Foto: Shutterstock

iPhone pokazuje šta radi u pozadini

iPhone takođe nudi pregled potrošnje kroz Podešavanja > Baterija. Tamo se može videti koliko je vremena aplikacija bila aktivna na ekranu, ali i koliko je radila u pozadini. Takav pregled je mnogo korisniji od pretpostavke da je određena aplikacija kriva samo zato što je niste otvorili nekoliko sati.

Ako neka aplikacija zaista troši previše, moguće je isključiti njeno osvežavanje u pozadini kroz podešavanja aplikacije. Ali ni ovde nema mnogo smisla gasiti tu opciju svuda bez provere. Poenta nije da telefon bude potpuno „mrtav“ u pozadini, već da se ograniči ono što vam nije potrebno, dok aplikacije koje su vam važne mogu normalno da rade.

Foto: Shutterstock

Zatvaranje aplikacija može usporiti telefon

Navika da se aplikacije stalno zatvaraju prevlačenjem nagore izgleda logično: manje aplikacija znači manje posla za telefon. Problem je što zamrznuta aplikacija u memoriji sama po sebi ne predstavlja ozbiljan izvor potrošnje baterije. Kada je potpuno zatvorite, telefon će sledeći put morati ponovo da je pokrene i učita potrebne podatke, što može zahtevati više energije nego nastavak rada iz prethodnog stanja.

Zato nema mnogo smisla praviti ritual od zatvaranja svake aplikacije čim je napustite. Mnogo je korisnije proveriti stvarnu potrošnju i reagovati samo kada postoji konkretan problem. Ako aplikacija koju gotovo da ne koristite troši značajan deo baterije u pozadini, tada imate razlog da promenite njena podešavanja.

Foto: Shutterstock

Ne gasite sve redom

Najrazumniji pristup je selektivan. Igre, društvene mreže i prodavnice koje vam šalju nepotrebna obaveštenja mogu biti dobri kandidati za ograničavanje pozadinskog rada. Ako aplikacija nema razlog da stalno proverava nove podatke, nema mnogo koristi od toga da joj dozvolite da neprestano radi kada je ne koristite.

S druge strane, aplikacije za navigaciju i komunikaciju mogu imati dobar razlog da ostanu aktivne. Gašenjem njihovog rada u pozadini možete dobiti određenu uštedu, ali uz cenu funkcija koje ste možda želeli da zadržite. Zato je najbolji način da produžite trajanje baterije jednostavan: prvo proverite koja aplikacija zaista troši energiju, a tek onda ograničite onu čiji vam pozadinski rad nije potreban.