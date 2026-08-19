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Ako vaš Windowslaptop ima ekran od 120, 144 ili 165 Hz, promena samo jednog podešavanja može pomoći da baterija traje duže. Viša frekvencija osvežavanja čini skrolovanje, animacije i pomeranje prozora znatno fluidnijim, ali ekran zbog toga češće osvežava sliku i može da troši više energije. Prelazak na 60 Hz zato može biti praktičan izbor kada laptop koristite bez punjača.

Razlika zavisi od konkretnog laptopa, ekrana i načina korišćenja, pa ne postoji univerzalno pravilo koliko dodatnog vremena baterija može da dobije. Ipak, kada vam maksimalna fluidnost nije važna, niža frekvencija može smanjiti opterećenje ekrana. Windows 11 pritom nudi i Dynamic Refresh Rate, koji na kompatibilnim uređajima može automatski da menja frekvenciju u zavisnosti od toga šta trenutno radite.

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120 ili 144 Hz troše više energije

Svako osvežavanje slike zahteva određenu količinu energije, pa panel od 120 ili 144Hz radi znatno češće od standardnog ekrana od 60Hz. Prema navedenim podacima, potrošnja samog ekrana može zbog toga da bude približno 25 do 40 odsto veća, dok kod panela sa 165 ili 240 Hz razlika može biti još izraženija. To ne znači da će se ukupna potrošnja laptopa povećati za isti procenat, ali ekran može imati značajan uticaj na autonomiju.

Najveća prednost visokog osvežavanja vidi se kada se sadržaj brzo pomera. Skrolovanje, pomeranje prozora i animacije izgledaju glađe, ali razlika nije podjednako važna u svakom zadatku. Tokom pisanja, video-poziva, gledanja filmova ili rada sa uglavnom statičnim sadržajem, 60 Hz može biti sasvim dovoljno. Zbog toga nema mnogo smisla stalno koristiti najvišu dostupnu frekvenciju ako vam je prioritet što duže trajanje baterije.

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Promena traje nekoliko sekundi

Za spuštanje frekvencije osvežavanja nije potreban dodatni program. U Windowsu 11 dovoljno je desnim klikom otvoriti podešavanja ekrana, zatim otići na System, Display i Advanced display. Tamo se nalazi opcija Choose a refresh rate, u kojoj su prikazane frekvencije koje konkretni ekran podržava. Ako je dostupno 60 Hz, ta vrednost može da se izabere kada laptop radi bez punjača.

Korisnik zatim može da vrati 120, 144 ili 165 Hz kada priključi laptop na struju, pod uslovom da ekran podržava tu frekvenciju. Na taj način nije potrebno trajno odustati od fluidnijeg prikaza zbog baterije. Umesto toga, visoko osvežavanje može da se koristi kada je zaista korisno, dok se 60 Hz bira u situacijama kada je važnije izvući što više vremena između dva punjenja.

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Windows može sam da menja frekvenciju

Windows 11 na kompatibilnim uređajima nudi i Dynamic Refresh Rate, odnosno DRR. Ova funkcija može automatski da smanji osvežavanje na 60 Hz kada se na ekranu uglavnom ništa ne pomera, a da ga poveća kada korisnik skroluje, gleda video ili obavlja druge radnje kod kojih je viša frekvencija korisna. Ideja je jednostavna: laptop ne mora stalno da radi na maksimalnoj vrednosti ako ona u tom trenutku nije potrebna.

DRR se nalazi u istom meniju Advanced display, ali neće biti dostupan na svakom uređaju. Potrebni su kompatibilan ekran i grafički drajver, a ekran mora da podržava promenljivu frekvenciju osvežavanja od najmanje 120 Hz. Kada su uslovi ispunjeni, funkcija može predstavljati praktičniji kompromis između fluidnosti prikaza i potrošnje energije nego ručno prebacivanje između 60 Hz i maksimalne frekvencije.

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60 Hz nije idealno za sve

Prelazak sa 120, 144 ili 165 Hz na 60Hz lako se primećuje kada skrolujete kroz stranice ili brzo pomerate prozore. Pokreti deluju manje fluidno i potrebno je malo vremena da se oko navikne na promenu. S druge strane, kod pisanja dokumenata, video-poziva i gledanja filmova razlika može biti mnogo manje značajna, posebno kada sadržaj sam po sebi nema koristi od veoma visokog osvežavanja.

Zato nema potrebe da se najviša frekvencija osvežavanja isključi u svakom trenutku. Praktičnije je koristiti 120, 144 ili 165 Hz kada je laptop priključen na punjač ili kada vam je fluidniji prikaz važan, a na bateriji preći na 60 Hz ili uključiti Dynamic Refresh Rate ako ga uređaj podržava. Koliko ćete dodatnog vremena dobiti zavisi od konkretnog računara i načina rada, ali test Notebookchecka pokazuje da jedna ovakva promena u određenim uslovima može doneti značajno produženje autonomije.