Slušaj vest

Sve veći broj ljudi koristi AI četbotove za svakodnevne zadatke, od jednostavnih pitanja do složenog rešavanja problema. Zbog toga se u razgovorima mogu naći različite informacije koje korisnik možda ne želi da zadrži na svom nalogu zauvek. Čak i kada je reč o uobičajenoj upotrebi, vredi proveriti koje su informacije sačuvane pre nego što odlučite da ugasite nalog.

OpenAI je prošlog jula uklonio mogućnost da se deljeni ChatGPT razgovori pojavljuju u rezultatima Google pretrage, nakon što je takva praksa izazvala zabrinutost. Sličan problem prethodno se pojavio i kod konkurentskog Anthropicovog Claudea. Bez obzira na to, korisnici bi trebalo da vode računa o tome koje podatke unose u AI alate i da, pre konačnog brisanja naloga, preuzmu ono što žele da zadrže.

AI, Chat GPT aplikacija Foto: Shutterstock

Izvoz podataka ima više opcija

Korisnici Free, Plus i Pro naloga, kao i određenih ChatGPT Edu radnih prostora, mogu da zatraže kopiju svojih podataka preko OpenAI portala za privatnost. Potrebno je izabrati „make a privacy request“, zatim opciju „I have a consumer ChatGPT account“, a potom „download my data“. Nakon toga treba pratiti korake koji se prikazuju na ekranu.

Podaci se mogu izvesti i direktno iz ChatGPT-a. U meniju profila treba otvoriti „Settings“, potom „Data Controls“, a zatim u odeljku „Export data“ izabrati „Export“ i potvrditi zahtev. Kada izvoz bude spreman, korisnik će dobiti imejl ili tekstualnu poruku. Obrada može potrajati do nedelju dana, nakon čega je moguće preuzeti ZIP fajl sa istorijom razgovora i drugim podacima povezanim sa nalogom. Kod određenih Edu naloga izvoz zavisi od podešavanja administratora radnog prostora.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Vesti Pitali smo ChatGPT šta Srbi najviše traže od njega: Podaci će svakog iznenaditi

Nalog se ne može vratiti nakon brisanja

Ako ste odlučili da više ne koristite ChatGPT, nalog možete obrisati preko OpenAI portala za privatnost. Nakon izbora „make a privacy request“, potrebno je označiti „I have a consumer ChatGPT account“, a zatim „delete my ChatGPT account“ i nastaviti prema prikazanim instrukcijama. Za potvrdu zahteva biće potrebna imejl adresa ili broj telefona povezan sa nalogom.

Postoji i mogućnost brisanja direktno sa ChatGPT sajta. Nakon prijavljivanja otvorite meni profila, zatim „Settings“, „Account“ i na kraju „Delete“. Na ekranu za potvrdu potrebno je uneti imejl adresu naloga i reč „DELETE“. Nakon toga se pojavljuje opcija „permanently delete my account“, čijim izborom završavate postupak. Ako nemate pristup imejlu ili broju telefona povezanom sa nalogom, potrebno je da se obratite korisničkoj podršci.

ChatGPT Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa razgovorima?

OpenAI navodi da je brisanje naloga trajno i nepovratno, što znači da se podaci sa obrisanog naloga kasnije ne mogu vratiti. Kompanija takođe navodi da se obrisani ChatGPT razgovori uklanjaju iz njenih sistema u roku od 30 dana. Ipak, postoje izuzeci u slučajevima kada su podaci prethodno anonimizovani i odvojeni od korisničkog naloga ili kada postoji bezbednosna ili pravna obaveza da se određene informacije zadrže.

Potpuno brisanje naloga nije neophodno ako samo želite da određeni razgovor uklonite iz uobičajene istorije. U takvoj situaciji OpenAI preporučuje korišćenje opcije „Archive“. Ona omogućava da razgovor više ne bude vidljiv u glavnom prikazu istorije, dok nalog ostaje aktivan. To može biti praktičnije rešenje za korisnike koji žele da naprave red u istoriji razgovora, ali nemaju nameru da napuste ChatGPT.

Foto: Shutterstock

Brisanje naloga ne prekida pretplatu

Ako ChatGPT plaćate preko Apple App Store-a ili Google Play prodavnice, važno je da pretplatu otkažete zasebno. Samo brisanje naloga ne zaustavlja automatski buduću naplatu, pa je potrebno da korisnik otkaže pretplatu na platformi preko koje ju je ugovorio.

Na iPhone uređaju to se radi tako što otvorite „Settings“, zatim „Subscriptions“, pronađete ChatGPT i izaberete „Cancel Subscription“. Na Androidu je potrebno otvoriti Google Play, pronaći odeljak „Subscriptions“, izabrati ChatGPT i kliknuti na „Cancel“, a zatim završiti postupak prema instrukcijama. Ako želite da potpuno zatvorite nalog, najlogičniji redosled je da prvo izvezete podatke koje želite da sačuvate, potom otkažete pretplatu ako je imate i tek onda obrišete nalog.