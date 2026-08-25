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Android telefoni imaju čitav niz funkcija namenjenih bezbednosti i dobrobiti korisnika, ali neke od njih nisu aktivne čim uključite uređaj. Google je poslednjih godina proširio mogućnosti koje rade u pozadini ili se nalaze unutar aplikacija kao što su Personal Safety i Digital Wellbeing, uključujući upozorenja na nepoznate uređaje za praćenje i alate za hitne situacije. Problem je što deo tih opcija zahteva da ih korisnik prethodno sam podesi.

Zbog toga se lako može desiti da važna funkcija postoji na telefonu mesecima ili godinama, a da vlasnik uopšte ne zna za nju. Posebno je korisno proveriti ove opcije nakon kupovine novog Android telefona, ali nema razloga da to ne uradite i na uređaju koji već dugo koristite. Neke mogu biti korisne u svakodnevnim situacijama, dok druge mogu napraviti razliku kada stvari krenu po zlu.

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Safety Check proverava da li ste dobro

Safety Check je namenjen situacijama u kojima neko treba da zna da ste bezbedni, naročito kada sami putujete, kasno se vraćate kući ili odlazite na nepoznato mesto. Funkcija radi na jednostavnom principu: odredite koliko dugo bi neka aktivnost trebalo da traje, a zatim telefon traži da se javite pre isteka tog vremena. Ako to ne učinite, vaši hitni kontakti mogu biti obavešteni i dobiti vašu poslednju poznatu lokaciju.

Podešavanje se obavlja kroz aplikaciju Personal Safety, koju je potrebno preuzeti sa Play Store ukoliko već nije instalirana. U odeljku Features bira se Safety Check, a zatim aktivnost, trajanje i osobe koje treba da budu obaveštene. Vreme se može produžiti i nakon pokretanja provere, dok se mogu podesiti i dodatna upozorenja, uključujući obaveštavanje kontakata kada baterija padne ispod 15 odsto.

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Emergency SOS može da pošalje pomoć

U hitnoj situaciji često nema vremena za otključavanje telefona, pronalaženje kontakta i slanje poruke. Emergency SOS je upravo zato napravljen da omogući brzo slanje upozorenja, a na Androidu 13 i novijim verzijama deo je aplikacije Personal Safety. Nakon podešavanja, funkcija se može aktivirati brzim pritiskanjem dugmeta za uključivanje pet ili više puta, nakon čega može obavestiti hitne kontakte i lokalne službe, u zavisnosti od podešenih opcija.

Emergency SOS može imati i dodatnu funkciju: automatsko pokretanje snimanja video-snimka. Snimak se zatim čuva u oblaku i deli sa izabranim hitnim kontaktima. Korisnik tokom podešavanja bira šta želi da se deli, pa je vredno proveriti opcije unapred, umesto da se o njima razmišlja tek kada se pojavi stvarna potreba.

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Heads Up vas vraća na put dok hodate

Heads Up je namenjen jednoj veoma svakodnevnoj situaciji: gledanju u telefon dok hodate. Ako ste se ikada uhvatili kako pregledate društvene mreže ili čitate nešto na ekranu dok prolazite ulicom, ova funkcija može da vas podseti da obratite pažnju na ono što se nalazi oko vas. Naravno, nikakvo upozorenje ne može da zameni stvarnu pažnju, ali može da prekine naviku automatskog gledanja u ekran tokom hodanja.

Opcija se nalazi u Settings, zatim Digital Wellbeing, gde treba pronaći Heads Up. Tokom podešavanja aktivnost i obaveštenja su uključeni po podrazumevanim podešavanjima, dok se za prepoznavanje aktivnosti na otvorenom može uključiti i lokacija. Mogu se dodati zvuk i vibracija, a kroz podešavanja obaveštenja moguće je dozvoliti da upozorenja prođu čak i kada je uključen režim Ne uznemiravaj. Ipak, iskustvo nije uvek pouzdano: funkcija je na nekim telefonima radila povremeno, pa njena korisnost zavisi i od toga koliko dosledno reaguje na kretanje.

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Pixel može prepoznati sudar

Detekcija saobraćajne nesreće je posebna funkcija dostupna na Pixel telefonima, počev od modela Pixel 4a. Za njeno korišćenje nije potrebno komplikovano podešavanje, već samo uključivanje opcije u aplikaciji Safety. Ako telefon prepozna ozbiljan sudar, korisnik dobija upozorenje i može potvrditi da je dobro, uključujući i glasovnom komandom. Dostupan je i demonstracioni prikaz koji pokazuje kako bi funkcija trebalo da izgleda kada se aktivira.

Bezbednost, međutim, nije samo pitanje fizičke zaštite. Android kroz Digital Wellbeing nudi i podsetnike za vreme provedeno u aplikacijama, koji mogu da posluže kao nenametljiv signal da je vreme da spustite telefon. Opcija se uključuje kroz Digital Wellbeing i meni Ways to disconnect, nakon čega se mogu izabrati aplikacije na koje se podsetnici odnose. Kada neku aplikaciju koristite otprilike 15 do 20 minuta u kontinuitetu, na ekranu se pojavljuje kratko obaveštenje koje podseća da napravite pauzu. Korisnik može isključiti pojedine aplikacije iz ove funkcije, a za stroža ograničenja postoje i druge mogućnosti u okviru Digital Wellbeing.