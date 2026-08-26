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Windows 11 u pozadini pokreće mnogo više procesa nego što većina korisnika ikada primeti. To uglavnom nije problem, ali među njima postoje i servisi čija je svrha prilično uska. Ako koristite klasičan desktop računar, neke od tih funkcija možda vam jednostavno nisu potrebne, a ipak nastavljaju da rade u pozadini.

Ne znači da će njihovo isključivanje odjednom učiniti računar mnogo bržim. Ipak, ako želite da uklonite nepotrebne procese, smanjite pozadinsku aktivnost ili jednostavno imate veću kontrolu nad onim što Windows radi, vredi pogledati nekoliko servisa. Njihovo gašenje može se obaviti za svega nekoliko minuta kroz alat Services.

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Više ima smisla na laptopu ali...

Windows Health and Optimized Experiences, koji se u Task Manageru pojavljuje kao WHESVC, jedan je od novijih Windows 11 servisa. Pokrenut je 2025. godine i prati podatke poput opterećenja procesora, temperature, profila napajanja, baterije i osvetljenja ekrana. Kada računar počne da radi sporije, servis može da zabeleži podatke o performansama sistema.

Oko ovog servisa pojavile su se tvrdnje da bi mogao da služi za nadzor korisnika, ali je Microsoft to odbacio. Prema navodima kompanije, informacije se čuvaju lokalno, dok se podaci Microsoftu šalju samo uz pristanak korisnika. Za desktop računar njegova korist je ograničenija nego za laptop, pa ga možete isključiti u aplikaciji Services tako što pronađete Windows Health and Optimized Experiences i podesite Startup type na Disabled.

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Windows prati podatke u pozadini

Connected User Experiences and Telemetry je još jedan servis koji lako može proći nezapaženo. U Task Manageru se može pojaviti kao Service Host: UtcSvc, dok je poznat i pod starijim nazivom DiagTrack. Njegova uloga je prikupljanje dijagnostičkih i podataka o korišćenju, uključujući informacije o aplikacijama, funkcijama, drajverima i performansama sistema.

Sam servis uglavnom neće dramatično opteretiti moderan računar, ali korisnici kojima je privatnost prioritet možda neće želeti da ga imaju aktivnog. Može se isključiti preko Services tako što pronađete Connected User Experiences and Telemetry, zaustavite servis i promenite Startup type u Disabled. Ako je ta opcija nedostupna, isto se može uraditi putem komandne linije sa administratorskim ovlašćenjima.

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SysMain pripada eri HDD-a

SysMain je mnogo stariji servis i njegovi koreni sežu do Windows Viste, kada je bio poznat kao Superfetch. Njegova ideja bila je da nauči koje aplikacije korisnik najčešće pokreće, a zatim ih unapred učita u slobodnu RAM memoriju kako bi se brže otvorile.

Problem je što je tehnologija skladištenja u međuvremenu značajno napredovala. SSD, a posebno NVMe diskovi, danas nude brzine koje su daleko iznad onoga što su nudili klasični HDD-ovi za koje je ovakav pristup bio mnogo značajniji. SysMain i dalje može da bude koristan u određenim situacijama, ali ako primećujete nepotrebnu aktivnost diska ili procesora, možete ga pronaći u Services i testirati računar bez njega.

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Čuva mape koje nikada ne koristite

Downloaded Maps Manager, poznat kao MapsBroker, služi za upravljanje mapama koje se preuzimaju za korišćenje bez internet veze. To je funkcija koja može biti korisna na određenim uređajima, ali na desktop računaru koji je praktično stalno povezan sa internetom mnogi korisnici za njom nemaju nikakvu potrebu.

Ako nikada niste preuzimali mape za korišćenje van mreže, ovaj servis možete pronaći u Services pod nazivom Downloaded Maps Manager. Njegovo isključivanje može biti deo šireg sređivanja Windows sistema, posebno ako želite da uklonite funkcije koje nikada ne koristite. Ipak, ako koristite offline mape, nema razloga da ga gasite.

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Ne dirajte sve Windows servise

Činjenica da neki servis radi u pozadini ne znači automatski da predstavlja problem. Windows 11 je napravljen tako da veliki broj funkcija bude spreman kada zatreba, čak i ako ih konkretan korisnik nikada ne aktivira. Zato nema mnogo smisla nasumično gasiti servise samo u potrazi za nekoliko dodatnih megabajta RAM-a ili zanemarljivim dobitkom u performansama.

Mnogo bolji pristup je jednostavan: proverite šta vam zaista treba i isključite samo ono što nikada ne koristite. Za korisnika desktop računara koji nema potrebe za offline mapama, određenim telemetrijskim funkcijama ili servisima namenjenim praćenju performansi uređaja, to može biti brz način da Windows 11 bude malo čistiji i manje opterećen nepotrebnim pozadinskim zadacima.