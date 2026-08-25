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Kina je odlučila da ubrza uklanjanje prilagođene verzije Windows 10 iz državnih institucija, pa računari u državnim organima i povezanim ustanovama više ne bi trebalo da koriste ovaj sistem. Odluka dolazi ranije nego što je prvobitno bilo predviđeno i uklapa se u širi plan Pekinga da se u državnom sektoru sve više oslanja na domaći softver.

Prvobitni rok za povlačenje ovog sistema bio je februar 2027. godine, ali su kineske vlasti sada odlučile da ne čekaju do tada. Kao razlog se navodi zabrinutost zbog bezbednosti podataka, zbog čega je ranije planirani prelazak na domaća rešenja ubrzan za nekoliko meseci. Time je još jedan strani tehnološki proizvod došao pod pritisak kineske politike smanjivanja zavisnosti od stranog softvera.

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Posebno prilagođen zahtevima

Ne radi se o standardnoj verziji Windows 10, već o sistemu koji je posebno prilagođen za potrebe kineskog državnog sektora. Od 2016. godine razvijala ga je kompanija CMIT, zajedničko preduzeće Microsofta i kineske državne grupacije China Electronics Technology Group. Ideja je bila da se poznati Microsoftov operativni sistem prilagodi bezbednosnim zahtevima kineskih vlasti.

U okviru tog procesa pojedine fabričke funkcije su isključene, dok su dodati lokalni mehanizmi zaštite. Uprkos takvim izmenama, kineske vlasti sada žele da se i ova verzija ukloni iz državnih institucija. To je važno jer pokazuje da se prelazak na domaću tehnologiju ne odnosi samo na standardne proizvode stranih kompanija, već i na rešenja koja su posebno prilagođena kineskom tržištu i zahtevima države.

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Nema poznatih bezbednosnih propusta

Microsoft je saopštio da nije upoznat sa bilo kakvim bezbednosnim propustima u ovom proizvodu. Kompanija navodi i da je sistem do sada redovno dobijao bezbednosne zakrpe, što znači da odluka o njegovom povlačenju nije povezana sa javno potvrđenim problemom u samom Windowsu.

Kineske vlasti, međutim, bezbednost podataka očigledno posmatraju šire. Njihova odluka da se rok skrati pokazuje da se pitanje kontrole nad tehnologijom i podacima nalazi u središtu ovog procesa. Čak ni posebno prilagođena verzija Windowsa, razvijena uz učešće kineske državne kompanije, više nije dovoljna da bi ostala deo dugoročnog plana državnog sektora.

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Domaće kompanije odmah osetile promenu

Na kineskim berzama vest je brzo dobila odjek. Akcije kompanija Hunan Kylinsec Technology i Archermind Technology porasle su za 20 odsto, što je u oba slučaja bio maksimalan dozvoljeni dnevni rast. Reakcija investitora pokazuje koliko očekivanja oko zamene stranog softvera mogu da utiču na domaće tehnološke kompanije.

Takav razvoj događaja nije potpuno izdvojen slučaj. Kina već duže vreme postepeno menja stranu opremu i softver u državnim institucijama, pa domaći proizvođači imaju sve važniju ulogu u tom procesu. Što se više državnih računara bude prebacivalo na lokalne sisteme, veći prostor otvara se kompanijama koje već razvijaju softver namenjen kineskom tržištu.

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Samo deo mnogo šire promene

U državnom sektoru se, umesto Windowsa, sve više koriste domaća rešenja kompanija Kylin Software i Tongxin Software Technology. Zbog toga odluku o uklanjanju prilagođene verzije Windows 10 nije lako posmatrati kao izolovan potez protiv jednog proizvoda. Ona je deo šireg procesa kojim Kina pokušava da ključne delove svoje tehnološke infrastrukture prebaci pod domaću kontrolu.

Isti obrazac može se videti i u drugim oblastima. Kada su u pitanju veštačka inteligencija i čipovi, Kina se sve više oslanja na svoje velike tehnološke kompanije, među kojima su Huawei i Cambricon. Ubrzano povlačenje Windowsa iz državnih institucija tako predstavlja još jedan konkretan korak u tom smeru, pri čemu je raniji rok sada dodatno pomeren unapred.