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Microsoft je nenamerno pustio novu OneDrivePhotos aplikaciju na računare korisnika pre nego što je za to došlo vreme. Problem je bio posebno izražen na računarima u poslovnim okruženjima, gde aplikacija zbog nedostatka odgovarajućih dozvola nije mogla da se koristi kako je predviđeno. Još veći problem predstavljalo je to što njeno uklanjanje nije bilo jednostavno, pošto je deinstalacija zahtevala uklanjanje čitave OneDrive aplikacije sa računara.

Sada se čini da je Microsoft pronašao privremeno rešenje. OneDrive Photos više se ne pojavljuje među rezultatima Windows pretrage, ali to ne znači da je aplikacija uklonjena sa računara. Njeni fajlovi su i dalje prisutni, što ukazuje na to da je Microsoft aplikaciju samo sklonio iz pogleda korisnika dok ne bude spremna za zvanično lansiranje.

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Aplikacija je nestala iz Windows pretrage

Prema navodima portala Windows Latest, OneDrive Photos više nije moguće pronaći u Windows pretrazi. Međutim, fajlovi koji pripadaju aplikaciji i dalje se nalaze na računaru. Testiranje je pokazalo da aplikacija može ponovo da se pokrene ako se njen izvršni fajl ručno pronađe i aktivira, što potvrđuje da nije u potpunosti uklonjena iz sistema.

To sugeriše da Microsoft nije pokušao da poništi čitavu raniju instalaciju, već je aplikaciju jednostavno učinio manje vidljivom. Verovatno je procenjeno da nema mnogo smisla uklanjati je sa svih računara ako se njeno zvanično predstavljanje očekuje u bliskoj budućnosti. Na ovaj način kompanija može da nastavi da radi na problemima bez potrebe da ponavlja kompletnu instalaciju kada aplikacija bude spremna.

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Microsoft je samo povukao aplikaciju

Ovakav potez ima smisla posebno zbog načina na koji je OneDrive Photos prvobitno dospeo na računare. Aplikacija je korisnicima stigla ranije nego što je Microsoft planirao, pa je kompanija morala da reaguje nakon što su se pojavili problemi sa korišćenjem. Njeno skrivanje iz Windows pretrage predstavlja jednostavnije rešenje od potpunog vraćanja sistema u prethodno stanje.

Dobra vest za korisnike jeste to što aplikacija, prema dostupnim informacijama, ne bi trebalo sama da se pokreće dok čeka zvanično lansiranje. To znači da nema razloga da očekujete da će u pozadini neprimetno trošiti resurse računara. Za sada praktično ostaje na uređaju, ali bez uobičajenog načina da je pokrenete kroz Windows pretragu.

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Ideja zapravo ima smisla, ali...

Sam koncept aplikacije deluje prilično korisno. OneDrive Photos je zamišljen tako da na jednom mestu objedini fotografije koje se nalaze u cloud skladištu i one koje su sačuvane lokalno na računaru. Korisnik bi tako mogao da pristupi svojim slikama bez obzira na to gde su fizički smeštene, umesto da ih traži na više različitih lokacija.

Problem, dakle, nije nužno u samoj ideji aplikacije, već u tome što je Microsoft njeno objavljivanje očigledno pokrenuo prerano. Korisnici su dobili verziju koja još nije bila spremna za sve situacije, dok su poslovni računari imali dodatne probleme zbog dozvola. Sada aplikacija miruje na računarima, a sve ukazuje na to da će se ponovo pojaviti kada Microsoft bude spreman za njeno zvanično predstavljanje.

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I dalje čeka pravi trenutak

Činjenica da aplikacija više nije vidljiva kroz Windows pretragu, ali da njeni fajlovi nisu uklonjeni, ostavlja utisak da je Microsoft odlučio da pritisne pauzu umesto da poništi čitav potez. To bi kompaniji omogućilo da ispravi probleme i pripremi aplikaciju za širu dostupnost, bez ponavljanja kompletnog procesa distribucije.

Za korisnike to za sada znači da nema mnogo razloga za reakciju. OneDrive Photos se nalazi na računaru, ali je praktično sklonjen iz svakodnevne upotrebe. Ako Microsoft zaista priprema zvanično lansiranje, aplikacija bi trebalo da postane dostupna kada kompanija završi ono što je očigledno započela prerano.