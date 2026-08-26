Slušaj vest

Industrija pametnih telefona već godinama pokušava da pronađe sledeću veliku stvar. Nekada su to bili veći ekrani, zatim bolje kamere i snažniji procesori, a danas je veštačka inteligencija postala jedan od glavnih aduta gotovo svakog novog modela. Proizvođači predstavljaju sve pametnije asistente, naprednu obradu fotografija i funkcije koje bi trebalo da promene način na koji koristimo telefon.

Ali postoji jedna stvar koju je mnogo teže promeniti: ono što korisnik očekuje od telefona kada prestane prezentacija i počne svakodnevni život. Baterija koja traje dovoljno dugo, brzo punjenje, dobra kamera, dovoljno prostora i uređaj koji može da izdrži godine korišćenja i dalje su među najvažnijim stvarima pri izboru. I upravo tu nastaje zanimljiv raskorak između budućnosti kakvu industrija najavljuje i telefona kakav korisnici zapravo žele.

Foto: Shutterstock

AI je svuda, ali korisnici traže nešto drugo

Korisnik može da dobije telefon sa naprednim AI asistentom, alatima za generisanje sadržaja i obradom fotografija koja se oslanja na veštačku inteligenciju. Ali nijedna od tih mogućnosti ne rešava problem ako baterija ne izdrži dan ili ako uređaj mora dugo da ostane priključen na punjač. Upravo tu se vidi razlika između onoga što je atraktivno za predstavljanje i onoga što je važno kada se telefon koristi svakog dana.

Podaci pokazuju da je trajanje baterije najvažniji kriterijum među ponuđenim opcijama, dok se brzo punjenje i kamera takođe nalaze pri samom vrhu. Zatim dolaze skladišni prostor, izdržljivost, 5G i ekran. Drugim rečima, kupci ne odbacuju nužno nove tehnologije, ali od telefona prvo očekuju da dobro obavlja ono zbog čega ga koriste svakog dana.

Baterija na ekranu mobilnog telefona Foto: Shutterstock

Šta zapravo kupujemo novim telefonom?

Zanimljivo je i to što cena i brend nisu zauzeli vrh liste. To ne znači da su nevažni, niti da ljudi odjednom više ne obraćaju pažnju na proizvođača ili koliko uređaj košta. Pre pokazuje da se odluka sve više može svesti na jednostavno pitanje: koliko će mi ovaj telefon svakodnevno olakšati život?

Takav način razmišljanja ima smisla u trenutku kada su razlike između generacija telefona sve manje dramatične. Ekrani su već veoma dobri, telefoni su dovoljno brzi za većinu svakodnevnih zadataka, a kamere su napredovale do nivoa koji je nekada bio rezervisan za mnogo skuplju opremu. Zbog toga svako novo unapređenje mora da opravda svoje mesto u uređaju, a korisniku je često mnogo lakše da primeti dodatnih nekoliko sati autonomije nego novu funkciju koju će možda isprobati samo jednom.

Foto: Shutterstock

Kupci još uvek biraju praktičnost

Na listi se visoko nalaze i skladišni prostor, izdržljivost, 5G i ekran. Za 49 odsto ispitanika važno je koliko prostora telefon nudi, 48 odsto obraća pažnju na izdržljivost, a 47 odsto na 5G. Veličina i kvalitet ekrana važni su za 45 odsto, dok je operativni sistem bitan za 41 odsto učesnika.

Cena i brend nalaze se nešto niže, sa 39 odnosno 38 odsto. To ne znači da su postali nevažni, već da korisnici prilikom izbora očigledno mnogo pažnje posvećuju onome što će direktno koristiti. Ime na telefonu može privući kupca, ali teško može nadoknaditi lošu bateriju, nedovoljno prostora ili slabu kameru.

Foto: Shutterstock

Proizvođači imaju sve teži zadatak

Za velike proizvođače ovo stvara pomalo nezgodnu situaciju. AI je odličan način da se predstavi nova generacija telefona kao nešto potpuno novo, čak i kada su hardverske promene relativno male. Ali korisnik ne provodi ceo dan na prezentaciji proizvoda. Telefon mu je u džepu, na stolu, u automobilu, na poslu ili kod kuće i upravo tada postaje jasno koje su funkcije zaista važne.

Zato se budućnost tržišta možda neće odlučivati samo u tome ko će ponuditi najnapredniji AI. Jednako važno biće ko može da napravi uređaj koji traje duže, puni se brže, ima dovoljno prostora, preživi svakodnevnu upotrebu i pravi dobre fotografije. AI može biti važan dodatak, ali za sada izgleda da još nije uspeo da potisne osnovne potrebe korisnika.

Foto: Shutterstock

Promena ipak nije tamo gde tražimo

Rezultati istraživanja ne mogu se automatski pretvoriti u globalno pravilo, jer predstavljaju stavove ispitanika sa američkog tržišta. Ali upravo zato su zanimljivi. U trenutku kada gotovo svaki veliki proizvođač govori o AI-ju kao sledećoj velikoj stvari, korisnici svojim prioritetima podsećaju industriju da telefon nije samo tehnološka demonstracija.

Možda se zato najveća konkurencija u narednim godinama neće voditi samo oko toga ko ima najpametniji telefon. Pitanje bi moglo da bude mnogo jednostavnije: ko može da napravi uređaj koji korisniku svaki dan rešava više problema, a zahteva manje kompromisa? Ako je suditi po ovim podacima, odgovor još uvek počinje baterijom, a ne veštačkom inteligencijom.