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Kada mobilni telefon iznenada prestane da puni preko USB-C kabla, većina korisnika neće mnogo razmišljati o uzroku. Ako se ništa ne dešava nakon priključivanja kabla, logičan zaključak je da je USB-C port dotrajao ili oštećen. Ipak, postoji jedan mnogo manje dramatičan scenario koji se često krije iza problema. Tokom meseci i godina korišćenja, u malom otvoru telefona mogu da se nakupe prašina, dlačice iz džepa i druge sitne nečistoće. Kada ih se skupi dovoljno, konektor kabla više ne može da uđe do kraja i ostvari dobar kontakt.

Zbog toga telefon može početi da puni samo pod određenim uglom, da prekida punjenje čim se uređaj pomeri ili da uopšte ne registruje priključeni kabl. Sličan problem može se pojaviti i prilikom povezivanja sa računarom, pa korisnik lako može pomisliti da je stradao čitav USB-C sklop. Pre nego što se telefon odnese u servis, vredi pažljivo pogledati unutar porta i proveriti da li postoji vidljiva prljavština. Ako je ima, treba je ukloniti veoma pažljivo, bez guranja oštrih predmeta duboko u priključak, jer pokušaj čišćenja može napraviti veću štetu od same prašine.

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Telefon možda nije krivac

Čak i kada je USB-C port čist, još uvek nema razloga da odmah zaključite da je telefon pokvaren. Kabl je jedan od najčešćih delova opreme koji može da napravi problem, posebno ako se dugo koristi, savija ili nosi u torbi i džepu. Dovoljno je da kontakt unutar konektora više nije pouzdan pa da telefon čas registruje punjenje, a čas ga prekida. Isto važi i za adapter za napajanje, koji može početi da otkazuje bez ikakvog spoljnog znaka da nešto nije u redu.

Najbrži način da otkrijete gde je problem jeste da promenite što više elemenata u lancu. Probajte drugi USB-C kabl, drugi punjač i drugu utičnicu. Ako telefon sa novom kombinacijom odmah počne normalno da puni, verovatno nema potrebe za servisom. Ako se isti problem ponavlja bez obzira na opremu koju koristite, a konektor deluje labavo ili se unutar porta vide oštećeni delovi, onda je mnogo verovatnije da je kvar zaista na samom telefonu.

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Neispravan USB-C ne znači novi telefon

Ako se potvrdi da je USB-C port oštećen, sledeće pitanje nije nužno „koji telefon da kupim“, već da li vam je popravka uopšte potrebna. Korisnik koji ima telefon sa bežičnim punjenjem, retko povezuje uređaj sa računarom i već planira kupovinu novog modela možda može sasvim normalno da nastavi da koristi uređaj. Telefon i dalje može obavljati sve glavne funkcije, dok se punjenje rešava bez kabla.

Naravno, takvo rešenje ima svoje granice. Bežično punjenje nije uvek jednako brzo kao žično, a razlika može biti veoma primetna kod telefona koji podržavaju brzo punjenje preko USB-C-a. Ako ste navikli da za kratko vreme dopunite veliki procenat baterije, prelazak na bežično punjenje može postati prilično nepraktičan. Zato odluka o popravci zavisi pre svega od toga kako svakodnevno koristite telefon, a ne samo od toga da li uređaj još može da se puni na neki drugi način.

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USB-C nije samo za punjenje

Kod savremenih telefona USB-C port nije samo priključak za punjač. On može biti važan deo svakodnevnog rada za ljude koji često povezuju telefon sa računarom, prebacuju fotografije i video-zapise ili koriste eksterni SSD. Kada imate stotine gigabajta podataka za prenos, bežična veza nije uvek praktična zamena za kabl, posebno ako vam je potrebna brzina ili stabilna veza tokom dužeg prenosa.

Zato kvar porta može postati mnogo ozbiljniji problem za određene korisnike nego za one koji telefon koriste uglavnom za pozive, poruke, aplikacije i povremeno fotografisanje. Ako svakodnevno snimate video i prebacujete velike fajlove na računar, funkcionalan USB-C priključak može biti praktično neophodan. U tom slučaju popravka ima mnogo više smisla, čak i ako telefon može da se puni bežično, jer se ne rešava samo problem sa baterijom već se vraća čitav niz funkcija koje zavise od fizičkog priključka.

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Samostalna popravka nosi više rizika

Cena zamene USB-C porta zavisi od konkretnog modela, dostupnosti rezervnog dela, konstrukcije uređaja i cene rada servisa. Sam konektor kod nekih telefona može biti relativno jeftin, ali to ne znači da će i popravka biti takva. Kod pojedinih modela pristup donjem sklopu zahteva ozbiljno rastavljanje telefona, pa najveći deo troška može predstavljati upravo rad servisera. Garancija takođe može promeniti računicu, ukoliko kvar spada u pokrivena oštećenja.

Samostalna zamena zato nije posao koji treba olako shvatiti. Kod nekih modernih telefona potrebno je skinuti zadnji poklopac ili ekran, odvojiti bateriju i pažljivo doći do dela na kojem se nalazi USB-C konektor. Jedna greška može dovesti do oštećenja ekrana, baterije ili drugih komponenti, a nepravilno sastavljen telefon može izgubiti i deo zaštite od vode i prašine. Ako uređaj inače radi dobro, stručna zamena jednog porta uglavnom je mnogo manji rizik nego pokušaj popravke bez odgovarajućeg alata i iskustva.

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Uradite ovo pre servisa

Najvažnije je da se ne preskoče osnovne provere. Pogledajte USB-C port pod dobrim svetlom, proverite da li ima naslaga i pažljivo očistite samo ono što možete bezbedno da uklonite. Nakon toga testirajte drugi kabl, drugi adapter i drugu utičnicu. Ako telefon počne da puni normalno, kvar je verovatno bio mnogo jednostavniji nego što je u prvi mah izgledalo.

Ako se problem nastavi, naročito ako se punjenje prekida pri najmanjem pomeranju kabla ili priključak deluje fizički oštećeno, servis je sledeći logičan korak. Za telefon koji je i dalje brz, pouzdan i zadovoljava vaše potrebe, zamena USB-C porta često može biti daleko racionalnija od kupovine novog uređaja. Ali pre nego što potrošite novac, vredi proveriti ono najosnovnije jer ponekad telefon nije pokvaren, već samo pokušava da puni kroz port koji je vremenom napunjen prašinom.