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Microsoft menja način na koji Windows 11 upravlja različitim vrstama ažuriranja koje mogu da zahtevaju ponovno pokretanje računara. Umesto da drajveri, firmware, .NET komponente i druge nadogradnje nezavisno dolaze do korisnika i u različitim trenucima prekidaju rad sistema, one koje mogu da sačekaju biće objedinjene sa redovnim mesečnim bezbednosnim paketom. Na taj način Microsoft želi da smanji broj situacija u kojima korisnik mora da prekine posao samo zato što je određena sistemska komponenta spremna za instalaciju.

Praktičan rezultat trebalo bi da bude jednostavniji raspored ažuriranja. Windows će određene nadogradnje preuzimati i pripremati u pozadini, a zatim ih instalirati zajedno sa mesečnim bezbednosnim ažuriranjem kada za to dođe vreme. Microsoft navodi da se ovaj pristup odnosi na Windows 11 verzije 24H2, 25H2 i 26H1, pri čemu se promena uvodi postepeno. Cilj je da se više različitih zahteva za ponovno pokretanje objedini u jedan proces, umesto da se korisnik sa njima susreće odvojeno.

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Restart mesečno nije zagarantovan

Iako je smanjenje broja restartovanja jedan od glavnih ciljeva promene, to ne znači da će svaki računar sa Windows 11 ubuduće zahtevati upravo jedno ponovno pokretanje tokom svakog meseca. Određena ažuriranja moraju da budu isporučena odmah, posebno kada postoji bezbednosni razlog da se ne čeka naredni redovni ciklus. Microsoft Defender security intelligence nadogradnje, hitne bezbednosne zakrpe koje se objavljuju van redovnog termina, kritična ažuriranja drajvera i pojedine AI komponente zato mogu i dalje da stignu nezavisno od mesečnog paketa.

Sa druge strane, veliki broj drugih nadogradnji uopšte ne zahteva restart, pa se promena odnosi prvenstveno na one koje imaju takav zahtev, ali mogu bezbedno da budu odložene. Windows ih može zadržati do narednog redovnog ciklusa, umesto da odmah traži od korisnika da ponovo pokrene računar. Zbog toga novi sistem treba posmatrati kao način da se nepotrebna ili odvojena restartovanja svedu na minimum, a ne kao čvrsto pravilo prema kojem Windows sme da se restartuje samo jednom mesečno.

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Ažuriranja se pripremaju u pozadini

Jedan od važnih delova ovog pristupa jeste to što Windows ne mora da čeka sam trenutak instalacije kako bi počeo da obrađuje dostupne nadogradnje. Ažuriranja koja mogu da budu odložena preuzimaju se i pripremaju u pozadini, dok se njihova konačna instalacija usklađuje sa redovnim mesečnim bezbednosnim paketom. Tako korisnik ne bi trebalo da dobija niz odvojenih zahteva za restart samo zato što su različite komponente sistema postale dostupne u različitim trenucima.

Kada dođe redovni mesečni ciklus, pripremljene nadogradnje mogu da budu instalirane zajedno, čime se više pojedinačnih procesa pretvara u jedan koordinisan postupak. To ne menja činjenicu da se različite komponente sistema ažuriraju, već menja način na koji se njihov zahtev za ponovno pokretanje obrađuje. Ako se ažuriranja mogu bezbedno odložiti, korisnik bi tako trebalo da ima manje prekida rada, dok će nadogradnje koje zahtevaju hitnu reakciju i dalje moći da budu distribuirane van tog rasporeda.

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Active Hours i dalje sprečava restart

Microsoft ne uklanja ni mehanizam Active Hours, koji Windows koristi kako bi izbegao automatsko ponovno pokretanje računara u periodu kada korisnik najčešće radi. Ova funkcija ostaje deo načina na koji sistem upravlja instalacijom ažuriranja i restartovanjem, pa objedinjavanje nadogradnji nije jedina promena koja utiče na to kada će računar biti ponovo pokrenut. Korisnik tako i dalje ima mogućnost da sistemu odredi period u kojem ne želi automatski restart.

Ako korisnik ne želi da čeka zakazani trenutak, Windows i dalje omogućava ručno pokretanje procesa preko opcije „Restart now“. To znači da nova organizacija ažuriranja ne oduzima kontrolu nad trenutkom restartovanja, već pre svega pokušava da smanji broj odvojenih situacija u kojima je ono potrebno. Kombinacija objedinjavanja ažuriranja i postojećeg sistema Active Hours trebalo bi da omogući da se neophodni restartovi lakše uklope u svakodnevno korišćenje računara.

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Bez smanjenja broja važnih ažuriranja

Promena možda nije posebno upadljiva na prvi pogled, ali rešava konkretan problem koji Windows Update može da napravi tokom svakodnevnog rada. Korisnicima nije nužno smetalo samo to što sistem redovno dobija veliki broj zakrpa i nadogradnji, već i činjenica da su različite komponente mogle zasebno da zahtevaju ponovno pokretanje. Kada se takvi zahtevi pojave u različitim trenucima, čak i legitimno ažuriranje može postati prekid koji korisniku nije odgovarao.

Microsoft sada pokušava da taj proces učini koordinisanijim tako što će ažuriranja koja mogu da čekaju biti grupisana u isti mesečni ciklus. Korisnici zbog toga neće dobijati manje važnih nadogradnji niti će hitna ažuriranja biti zadržavana samo da bi se uklopila u raspored. Promena se odnosi na organizaciju procesa: kada nema potrebe za hitnom instalacijom, više komponenti može biti obrađeno zajedno, sa ciljem da računar što ređe mora da prekida rad zbog ažuriranja.