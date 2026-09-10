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Jedan ransomware napadač uspeo je da za manje od deset sati prodre kroz veliki broj slojeva mreže jedne kompanije, oslanjajući se na AI agente koji su automatizovali značajan deo njegovih aktivnosti. Prema istraživanju bezbednosnog tima Unit 42 kompanije Palo Alto Networks, sličan napad koji bi izvodili ljudi, korak po korak, mogao bi da traje približno dve nedelje. U ovom slučaju, veštačka inteligencija nije predstavljala novu vrstu hakerske tehnike, već sredstvo koje je omogućilo da se poznati postupci izvedu mnogo brže.

Istraživači navode da je napadač koristio napredne AI modele zajedno sa agentima sposobnim da samostalno obavljaju određene zadatke. Njihova prednost bila je u tome što nisu samo izvršavali unapred zadate instrukcije. Mogli su da analiziraju rezultate sopstvenog rada, procene ono što su pronašli i na osnovu toga odrede sledeći korak. Više agenata moglo je da radi paralelno, čime je vreme potrebno za različite faze kompromitovanja infrastrukture dodatno smanjeno.

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Od javnog API-ja do infrastrukture

Napad je započeo izviđanjem i kompromitovanjem javno dostupnog API-ja, preko kojeg je napadač uspeo da dođe do mreže kompanije. Nakon toga, AI agenti su dobili različite zadatke. Jedan je ispitivao interne servise i pokušavao da napravi sliku infrastrukture, dok su drugi pretraživali repozitorijume izvornog koda. Posebna pažnja bila je usmerena na tokene i lozinke koje su programeri ostavili u kodu.

Pronađeni kredencijali zatim su iskorišćeni za širenje pristupa na druge delove sistema. Napadač je tako mogao da dođe i do cloud servisa i drugih poslovnih sistema kompanije. Posebno je značajno to što su u napadu korišćeni i cloud AI servisi same žrtve. Time je deo saobraćaja mogao da se uklopi sa legitimnim aktivnostima, dok je deo troškova korišćenja infrastrukture praktično prebačen na samu kompaniju koja je bila napadnuta.

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Nije presudna ranjivost, već brzina

Prema nalazima Unit 42, napad nije bio zasnovan na nekoj novoj zero-day ranjivosti niti na potpuno nepoznatoj tehnici. Njegova posebnost leži u načinu na koji su AI agenti povezali i ubrzali različite aktivnosti. Umesto da čovek završi jednu operaciju, analizira rezultat i tek onda pređe na sledeću, više zadataka moglo je da se obavlja istovremeno.

Takav pristup menja značaj vremena u kojem se napad odvija. Aktivnosti koje bi inače zahtevale veliki broj uzastopnih koraka mogu biti automatizovane, dok agenti istovremeno mogu da prilagođavaju svoje postupke na osnovu onoga što otkriju. Upravo ta kombinacija automatizacije, paralelnog rada i prilagođavanja u realnom vremenu omogućila je napadaču da za svega nekoliko sati pređe put koji bi ljudskim operaterima mogao da traje znatno duže.

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Ostavio i detaljan bezbednosni izveštaj

Jedan od agenata imao je dodatni zadatak: da tokom samog napada beleži bezbednosne probleme koje je pronalazio. Na kraju tog procesa nastao je dokument od 80 strana. U njemu su navedeni brojni propusti koje je napadač pronašao i iskoristio tokom kompromitovanja sistema.

Posebno neobičan detalj jeste to što je taj izveštaj ostavljen kompaniji nakon napada. Umesto da žrtva dobije samo posledice kompromitovanja i mora naknadno da utvrđuje šta se dogodilo, dobila je dokument koji opisuje pronađene bezbednosne probleme. Iako to ne umanjuje posledice napada, pokazuje koliko je veliki deo procesa mogao da bude automatizovan, uključujući i dokumentovanje rezultata.

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Odbrana mora da odgovori istom brzinom

Unit 42 upozorava da ovakvi incidenti pokazuju kako AI agenti mogu dramatično da smanje vreme koje organizacijama ostaje za otkrivanje napada i reakciju. Ako napadač može da automatizuje više aktivnosti i izvršava ih paralelno, tradicionalni pristupi odbrani mogu imati sve manje vremena da zaustave njegovo napredovanje kroz mrežu.

Zbog toga će i zaštita morati da se oslanja na automatizovane reakcije koje mogu da prate tempo napada. Među ključnim postupcima su brzo opozivanje kompromitovanih kredencijala, prekid aktivnih sesija i izolovanje sistema za koje se utvrdi da su ugroženi. Slučaj koji su analizirali istraživači Unit 42 tako ne ukazuje nužno na pojavu potpuno novih metoda napada, već na promenu brzine kojom se postojeće tehnike mogu kombinovati i sprovesti uz pomoć AI agenata.