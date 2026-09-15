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Dužina Ethernet kabla može da utiče na kvalitet i stabilnost mrežne veze, ali ne postoji jedna granica nakon koje će brzina odjednom pasti. Koliko daleko signal može pouzdano da stigne zavisi pre svega od kategorije kabla i brzine koju pokušavate da ostvarite. Za većinu standardnih Ethernet instalacija kao maksimalna dužina jedne veze uzima se 100 metara.

To ipak ne znači da će kabl na 101. metru automatski prestati da radi. Granica od 100 metara određena je kako bi mreža mogla pouzdano da funkcioniše uz faktore kao što su slabljenje signala, elektromagnetne smetnje i kvalitet same instalacije. U kućnim uslovima, gde su kablovi često dugački svega nekoliko ili nekoliko desetina metara, sama dužina uglavnom nije razlog za sporiju vezu.

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Granica od 100 metara ima važnu caku

Maksimalnih 100 metara ne odnosi se nužno na jedan neprekinuti kabl od uređaja do uređaja. Tipična strukturirana instalacija može da ima oko 90 metara kabla sa čvrstim provodnicima, koji se najčešće nalazi u zidovima i kanalima, dok se preostalih približno 10 metara ostavlja za fleksibilne patch kablove kojima se povezuju uređaji i mrežna oprema.

U okviru tih granica kvalitetni Cat5e i Cat6 kablovi mogu da podrže Ethernet vezu od 1 Gbps. To znači da uobičajeni kabl od 3, 10, 20 ili 30 metara ne bi trebalo da smanji brzinu samo zato što je duži. Ako se na takvoj udaljenosti pojavljuju problemi, uzrok može biti kvalitet kabla, konektora, instalacije ili mrežne opreme, a ne nužno sama dužina.

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Cat6 može 10 Gbps, ali ne na svih 100 metara

Situacija postaje zanimljivija kada se pređe sa gigabitnih na znatno brže mreže. Cat6 može da podrži 10GBASE-T, odnosno brzinu do 10 Gbps, ali na udaljenosti do približno 55 metara. Zbog toga nije dovoljno samo videti oznaku Cat6 i pretpostaviti da će maksimalna brzina biti dostupna bez obzira na dužinu kabla.

Za 10 Gbps vezu na udaljenostima do 100 metara prikladniji je Cat6a, koji je napravljen upravo za takve zahteve. Zbog toga izbor između Cat6 i Cat6a nema veliki značaj ako kućna mreža radi na 1 Gbps, ali postaje bitan kada ruter, switch, računar i ostatak infrastrukture podržavaju 10-gigabitni Ethernet.

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Brzina ne pada odmah ali...

Preporučena maksimalna dužina Ethernet veze nije zamišljena kao oštra granica na kojoj mreža iznenada prestaje da funkcioniše. Ako se Cat6 kablom pređe udaljenost od oko 55 metara, to ne znači da će veza istog trenutka izgubiti mogućnost prenosa podataka brzinom od 10 Gbps. U povoljnim uslovima, kvalitetan kabl može i dalje ostvarivati tu brzinu i na nešto većoj udaljenosti. Međutim, razlika između onoga što može da funkcioniše u konkretnom slučaju i onoga što standard garantuje veoma je važna kada se projektuje mrežna instalacija.

Na većim udaljenostima signal je izložen većem slabljenju, a mogućnost problema dodatno zavisi od okruženja kroz koje je kabl provučen, kvaliteta konektora i same instalacije. Zbog toga eventualni problem ne mora odmah da se manifestuje kao jednostavan pad brzine. Veza može postati nestabilna, mogu se pojavljivati greške u prenosu ili povremeni problemi koji nisu prisutni kada se koristi kraći kabl. Ako je cilj pouzdana 10-gigabitna mreža i trasa je duža od one koju Cat6 može da pokrije za tu brzinu, Cat6a je sigurniji izbor jer je predviđen za 10 Gbps na udaljenostima do 100 metara.

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Kabl više kategorije ne znači brži internet

Oznaka Cat7 ili Cat8 na Ethernet kablu može da zvuči kao garancija bolje mreže, ali sama po sebi ne određuje brzinu koju će korisnik dobiti. Da bi se iskoristila veća propusnost, svi ključni delovi mreže moraju da je podržavaju. Ako je ruter opremljen gigabitnim portovima, računar ima mrežnu karticu koja podržava najviše 1 Gbps, a internet paket takođe je ograničen na tu brzinu, prelazak na skuplji kabl neće napraviti razliku. Kabl ne može da poveća brzinu koju druga oprema nije sposobna da iskoristi.

Zato pri izboru kabla nije najvažnije kupiti model sa najvišom kategorijom, već uskladiti kabl sa stvarnim potrebama mreže. Za klasičnu kućnu gigabitnu mrežu Cat5e ili Cat6 uglavnom nude ono što je potrebno, dok Cat6a ima više smisla kada se planira 10-gigabitna infrastruktura na većim udaljenostima. Pre kupovine novog kabla korisnije je proveriti brzinu portova na ruteru i switchu, mogućnosti mrežne kartice računara i maksimalnu brzinu internet paketa nego birati kabl samo na osnovu njegove kategorije.

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Bolje rešenje od dugog kabla

Kada dva uređaja moraju da budu povezana na udaljenosti većoj od 100 metara, produžavanje jedne bakarne Ethernet trase nije uvek najbolje rešenje. Moguće je postaviti mrežni switch između dve tačke i tako napraviti dve odvojene Ethernet deonice koje ostaju unutar predviđenih granica. Druga mogućnost je korišćenje optičkog kabla za duži deo trase.

Posebnu pažnju zahtevaju PoE instalacije, kod kojih se istim Ethernet kablom prenose podaci i napajanje uređaja. I ovde se uobičajeno primenjuje granica od 100 metara, ali kod dugih trasa treba proveriti zahteve uređaja i mogućnosti switcha. U praksi, za standardnu gigabitnu mrežu dužina do 100 metara uglavnom nije problem, dok kod Cat6 veze od 10 Gbps treba računati na znatno kraću granicu od približno 55 metara.