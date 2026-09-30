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Kupovina novog rutera ne znači da stari uređaj mora odmah da završi u fioci, na otpadu ili u reciklaži. Iako noviji modeli nude bolje brzine, veći domet, savremenije Wi-Fi standarde i sigurnosne funkcije, stariji ruter i dalje može sasvim dobro da posluži za pojedine zadatke u kućnoj mreži. Osnovne mrežne funkcije nisu se promenile toliko da bi uređaj koji još radi odjednom postao potpuno beskoristan.

Najjednostavnije je da stari ruter dobije sporednu ulogu. Može da proširi domet mreže, obezbedi dodatne Ethernet priključke, poveže štampač ili USB memoriju sa kućnom mrežom, a kod podržanih modela može da posluži i kao poseban VPN uređaj. Postoji i mogućnost instaliranja alternativnog softvera koji otvara dodatne funkcije, mada je tu potrebno prvo proveriti da li je konkretan model podržan.

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Pretvorite ga u dodatnu Wi-Fi tačku

Ako novi ruter ne pokriva dobro svaki deo stana ili kuće, stari uređaj može da posluži kao dodatna pristupna tačka. Najstabilnija varijanta je povezivanje Ethernet kablom, tako da stari ruter dobija vezu od glavnog uređaja i dalje je prosleđuje uređajima u delu objekta gde je signal slabiji. Time se izbegava kupovina posebnog Wi-Fi ekstendera samo zbog nekoliko problematičnih prostorija.

Neki ruteri podržavaju i bežični repeater ili bridge režim, pa dodatni uređaj može da se poveže sa glavnim bez Ethernet kabla. Mana je što stari ruter tada deo svog bežičnog kapaciteta koristi za komunikaciju sa glavnim ruterom, pa brzine mogu biti niže. Kod određenih modela moguće je napraviti i mesh sistem, ali tada je najbolje proveriti podržava li stari uređaj isti mesh standard kao novi ruter. Ako se koriste dva rutera blizu jedan drugom, treba voditi računa i o preklapanju Wi-Fi frekvencija.

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Više Ethernet priključaka bez kupovine sviča

Stari ruter može da posluži i kao običan mrežni svič ako vam na novom uređaju ponestane LAN priključaka. Televizor, računar, konzola, štampač i drugi uređaji mogu se povezati na njegove Ethernet portove, dok se jedan LAN port starog rutera kablom povezuje sa novim. Važno je da se pritom ne koristi WAN port starog uređaja.

Kod mnogih rutera postoji AP ili Switch režim koji pojednostavljuje podešavanje. Ako takva opcija ne postoji, potrebno je isključiti DHCP server i funkcije koje više nisu potrebne, poput rutiranja, NAT-a i zaštitnog zida. Ako se stari uređaj koristi samo zbog Ethernet portova, najbolje je isključiti i njegov Wi-Fi kako ne bi nepotrebno stvarao dodatnu mrežu i radio-interferencije.

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USB port krije nekoliko korisnih mogućnosti

Ako stari ruter ima USB priključak, on može da posluži za povezivanje štampača ili memorije. USB štampač koji nema ugrađen Wi-Fi tako može postati dostupan svim uređajima na mreži, dok se USB fleš ili eksterni hard disk mogu koristiti kao jednostavno mrežno skladište kojem se pristupa sa računara i drugih uređaja povezanih na isti ruter.

Takvo rešenje ne može da zameni pravi NAS uređaj kada su potrebni visoke performanse, pouzdanost i rezervne kopije podataka. Ruter obično ima sporiji USB interfejs i nema napredne sisteme zaštite podataka, pa ga treba posmatrati kao jednostavno i jeftino mrežno skladište. Podešavanja za deljenje USB uređaja obično se nalaze u administratorskom panelu rutera.

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Od VPN rutera do potpuno novog sistema

Stari ruter može da postane i poseban VPN uređaj. Umesto da VPN aplikacija stalno radi na telefonu, računaru ili drugom uređaju, moguće je podesiti ruter da održava VPN vezu i tako napraviti posebnu mrežu kojoj pristupate kada vam je VPN potreban. Na taj način ne morate sav saobraćaj cele kućne mreže da provlačite kroz VPN.

Za one koji žele još više kontrole postoji i mogućnost instaliranja alternativnog firmware-a kao što su OpenWRT, DD-WRT ili FreshTomato. Takav softver može značajno proširiti mogućnosti starog rutera, ali kompatibilnost mora da se proveri za svaki model posebno. Ako proizvođač više ne objavljuje ažuriranja, custom firmware može produžiti korisni vek uređaja, ali instalacija nosi i određeni rizik ako se izabere pogrešna verzija ili postupak.