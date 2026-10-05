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Kada telefon počne da upozorava da je memorija gotovo puna, većina korisnika prvo pogleda fotografije i aplikacije. Međutim, čak 83 odsto problema sa nedostatkom prostora prema analizi čitalaca može se povezati sa samo dve kategorije: fotografijama i video-snimcima, koji čine 42 odsto odgovora, i kešom aplikacija, sa 41 odsto. To znači da veliki deo memorije može nestajati zbog podataka koje korisnik često ni ne vidi.

Problem postaje još veći zato što se takvi podaci gomilaju postepeno. Telefon može mesecima normalno da radi, a zatim odjednom počne da prijavljuje da nema dovoljno prostora za fotografisanje, instaliranje aplikacija ili preuzimanje ažuriranja. Pre nego što počnete nasumično da brišete sadržaj, zato je mnogo korisnije prvo proveriti šta zaista zauzima memoriju.

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Fotografije i video su prvi veliki problem

Fotografije i video-snimci predstavljaju najveći pojedinačni uzrok problema u analizi, sa 42 odsto odgovora. Savremeni telefoni prave fotografije veoma visoke rezolucije, dok snimanje u 4K kvalitetu može da napravi ogromne fajlove za samo nekoliko minuta. Ako telefon koristite godinama, galerija lako može da naraste na desetine ili čak stotine gigabajta.

Ne morate odmah da brišete uspomene koje želite da sačuvate. Na iPhoneu postoji opcija Optimize iPhone Storage, koja originale čuva u iCloud-u, dok na telefonu ostavlja manje verzije fotografija i snimaka. Android korisnici mogu da koriste Google Photos i opciju Free Up Space, koja uklanja lokalne kopije nakon što su fotografije bezbedno sačuvane u oblaku.

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Keš aplikacija puni memoriju u pozadini

Drugi veliki krivac je keš aplikacija, koji čini 41 odsto problema u analizi. Aplikacije poput TikToka, Instagrama i internet pregledača stalno čuvaju privremene slike, video-snimke, stranice i druge podatke kako bi se sadržaj sledeći put brže učitao. Ti fajlovi pojedinačno možda nisu veliki, ali se njihov broj vremenom može ozbiljno povećati.

Android korisnici mogu da otvore Settings, zatim Apps, izaberu aplikaciju i pronađu opciju Clear Cache. Kod iPhonea situacija je drugačija jer iOS nema jedno univerzalno dugme za brisanje keša svih aplikacija. Neke aplikacije imaju sopstvenu opciju za čišćenje, dok je kod drugih potrebno obrisati aplikaciju i ponovo je instalirati ako je zauzela neuobičajeno mnogo prostora.

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Proverite šta ste odavno preuzeli

Deo memorije često odlazi i na sadržaj koji ste preuzeli za korišćenje bez interneta, a zatim potpuno zaboravili. Filmovi sa Netflixa, muzika sa Spotifyja, epizode podkasta i sličan sadržaj mogu ostati na telefonu nedeljama ili mesecima. Prema analizi, zaboravljena preuzimanja čine oko 9 odsto problema sa skladištem.

Zato vredi otvoriti aplikacije koje koristite za gledanje i slušanje sadržaja i proveriti njihove sekcije za preuzimanja. Film koji ste jednom odgledali ili nekoliko epizoda podkasta koje više nećete slušati nema razloga da mesecima zauzimaju prostor. Neke aplikacije nude i automatsko upravljanje preuzetim sadržajem, pa mogu same uklanjati ono što ste već pogledali ili odslušali.

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Stare igre takođe mogu pojesti gigabajte

Mobilne igre predstavljaju još jedan često zanemaren problem. One čine oko 8 odsto odgovora u analizi, ali pojedinačna igra može zauzimati između dva i pet gigabajta, naročito kada se uračunaju dodatni fajlovi koji se preuzimaju nakon instalacije. Nekoliko igara koje više ne pokrećete zato može zauzeti prostor koji biste mogli da koristite za fotografije, video ili druge aplikacije.

Najlakše je da u podešavanjima telefona otvorite pregled skladišta i sortirate aplikacije prema veličini. Ako neku igru niste pokrenuli mesecima, a zauzima nekoliko gigabajta, njeno uklanjanje može odmah osloboditi značajan prostor. Kod igara koje čuvaju napredak preko korisničkog naloga često možete ponovo da ih instalirate kasnije i nastavite gde ste stali, ali to ipak zavisi od konkretne igre.

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Pre nego što kupite dodatni prostor u oblaku ili počnete da razmišljate o novom telefonu sa većom memorijom, prvo proverite ove kategorije. Fotografije i video, keš aplikacija, zaboravljena preuzimanja i stare igre mogu zajedno zauzeti ogroman deo prostora, dok se deo tog sadržaja može ukloniti bez gubitka važnih podataka.