Slušaj vest

Savremeni automobil odavno je prerastao u mnogo više od mašine koja vas vozi od jedne do druge lokacije. GPS, kamere, mikrofoni, brojni senzori, internet konekcija i multimedijalni sistemi omogućavaju vozilu da prikuplja veliki broj informacija tokom svakodnevne vožnje. Automobil može da beleži gde se krećete, kako vozite, koliko često koristite određene funkcije i šta se dešava tokom putovanja.

Problem je što većina vozača nema potpunu predstavu o tome koliko podataka njihovo vozilo zapravo generiše. Kod telefona smo navikli da proveravamo dozvole aplikacija i podešavanja privatnosti, dok se kod automobila o tome mnogo ređe razmišlja. Vozilo tako može godinama da stvara detaljan digitalni zapis o njegovom korišćenju, a vlasnik možda nikada ne proveri šta se prikuplja niti gde ti podaci mogu da završe.

Foto: ChatGPT

GPS zna gde ste bili, ali senzori znaju više

Lokacija je samo jedan deo priče. U zavisnosti od modela, automobil može da beleži brzinu, ubrzavanje, naglo kočenje, korišćenje sigurnosnog pojasa, ponašanje vozila u različitim situacijama, kao i podatke povezane sa motorom, baterijom i drugim sistemima. Kada se takvi podaci prikupljaju tokom dužeg perioda, moguće je dobiti veoma detaljnu sliku načina na koji vlasnik koristi automobil.

Kamere dodatno proširuju količinu informacija. One se koriste za sisteme pomoći vozaču, prepoznavanje prepreka i bezbednosne funkcije, dok pojedini automobili imaju i kamere koje prate unutrašnjost kabine. U kombinaciji sa GPS-om i drugim senzorima, savremeni automobil tako može da zna gde se vozilo nalazi, kako se kreće i šta se dešava oko njega, a kod određenih modela i šta se dešava unutar kabine.

Foto: Shutterstock

Ne propustite Vesti Vozite noviji auto? Ove informacije o vama možda već kruže internetom

Problem nastaje kada podaci napuste automobil

Najveća briga nije samo u tome što automobil prikuplja podatke, već i šta se kasnije dešava sa njima. Povezana vozila mogu slati informacije proizvođaču preko mobilne mreže, a kompanije mogu koristiti određene podatke za održavanje vozila, unapređenje usluga, bezbednosne funkcije ili druge svrhe. U nekim slučajevima podaci mogu biti dostupni i drugim kompanijama, što pitanje privatnosti čini mnogo ozbiljnijim.

Posebno je problematična mogućnost da informacije o načinu vožnje budu korišćene za procenu vozača. Podaci o brzini, naglom kočenju, vremenu vožnje ili učestalosti korišćenja automobila mogu predstavljati veoma precizan opis nečijeg ponašanja za volanom. Ako takve informacije dospeju do osiguravajućih društava ili kompanija koje prave procene rizika, vozač više nema potpunu kontrolu nad informacijama koje mogu uticati na njegovu privatnost ili troškove.

Foto: Shutterstock

Automobil je zanimljiv kao i telefon

Kada se govori o praćenju korisnika, telefon je obično prvi uređaj koji dolazi na pamet. Međutim, savremeni automobil može imati sopstveni GPS, mobilnu vezu, mikrofone, kamere i čitav niz senzora. Ako se tome dodaju korisnički nalozi, aplikacije proizvođača i povezivanje sa telefonom, količina podataka koja prolazi kroz jedan automobil može postati iznenađujuće velika.

Situacija postaje još zanimljivija kada vozač koristi navigaciju, poziva kontakte, povezuje telefon ili koristi različite aplikacije preko multimedijalnog sistema. Deo tih funkcija može ostaviti podatke u automobilu ili povezanim servisima, u zavisnosti od konkretnog sistema. Zato brisanje istorije sa telefona ne znači nužno da je svaki podatak koji je nastao tokom korišćenja automobila automatski nestao.

Foto: Shutterstock

Proverite šta vaš automobil pamti

Prvi korak je da vlasnik proveri podešavanja privatnosti svog automobila i aplikacije koju koristi za povezivanje sa vozilom. Proizvođači ne prikupljaju svi iste podatke, niti svi modeli nude isti nivo kontrole, pa se pravila mogu značajno razlikovati. Neke funkcije mogu zahtevati deljenje određenih informacija, dok se druge mogu isključiti kroz podešavanja.

To ne znači da svaki automobil predstavlja bezbednosnu pretnju niti da proizvođači automatski prate svaki detalj privatnog života vlasnika. Problem je u tome što količina podataka koju moderna vozila mogu da generišu više nije mala i što vozači često nisu svesni njenog obima. Automobil možda ne zna baš sve što zna vaš telefon, ali vrlo lako može znati gde ste bili, kako ste vozili i kako ste koristili vozilo a to je već prilično detaljan digitalni trag.