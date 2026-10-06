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Besplatna Android igra deluje bezazleno kada je instalirate da biste rešavali slagalice, bojili slike ili ubijali vreme. Međutim, nova analiza najpopularnijih besplatnih igara pokazala je da mnoge od njih sadrže veliki broj trackera koji mogu prikupljati podatke o korisnicima. Posebno zabrinjava to što su među njima pronađeni i trackeri za lokaciju u igrama kojima pristup GPS podacima na prvi pogled uopšte nije potreban.

Analizu je sprovela švajcarska kompanija Proton, koja je posmatrala najpreuzimanije besplatne Android igre u SAD, Velikoj Britaniji, Nemačkoj i Francuskoj. Nisu analizirane neke nepoznate aplikacije sa malim brojem korisnika, već naslovi poput Block Blast!, Disney Solitaire, Roblox, Subway Surfers, Brawl Stars i Coin Master. Igre obuhvaćene istraživanjem zajedno imaju gotovo 20 milijardi preuzimanja širom sveta, što pokazuje koliko je veliki broj korisnika potencijalno obuhvaćen ovakvim sistemom praćenja.

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Prosečna igra ima desetine trackera

Za pronalaženje trackera korišćeni su podaci projekta Exodus Privacy, koji analizira Android aplikacije i prepoznaje kod karakterističan za sisteme namenjene analitici, oglašavanju i profilisanju korisnika. Rezultati za američko tržište pokazuju koliko je takva tehnologija rasprostranjena. Od 100 najpreuzimanijih besplatnih igara, čak 81 odsto sadržalo je trackere kompanija iz Kine, 71 odsto trackere ruskih kompanija, a 95 odsto trackere kompanija iz Izraela.

Još upečatljiviji je podatak da je čak 98 odsto analiziranih igara imalo trackere kompanija iz zemalja saveza Five Eyes, odnosno SAD, Velike Britanije, Kanade, Australije i Novog Zelanda. Prosečna igra u američkom uzorku sadržala je čak 29 trackera. To znači da instaliranje jedne besplatne igre može uključiti čitav niz različitih kompanija koje imaju svoje sisteme za praćenje, analitiku ili oglašavanje.

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Neke igre mogu da prate i lokaciju

Posebno pitanje predstavlja pristup lokaciji. Proton je među 100 najpopularnijih besplatnih igara u SAD pronašao sedam naslova koji sadrže trackere za geolokaciju. Kod Pokémon GO takva funkcija ima očigledan razlog jer je kretanje igrača sastavni deo igranja, ali kod drugih igara opravdanje nije toliko jasno.

Među njima je Arrows - Puzzle Escape, igra koja je samo tokom maja u SAD imala oko 689.000 preuzimanja. U njoj je pronađeno 30 trackera, uključujući i tracker za lokaciju. Još zanimljiviji je slučaj igre Jewel Coloring, koja je u istom periodu imala oko 365.000 preuzimanja, a sadržala je čak 32 trackera, takođe među njima i onaj koji se odnosi na lokaciju.

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Šta sve trackeri mogu da prikupljaju

Trackeri ugrađeni u aplikacije mogu omogućiti kompanijama da prikupljaju različite vrste informacija. Među potencijalnim podacima nalaze se informacije o uređaju, drugim aplikacijama i servisima koji se nalaze na telefonu, načinu korišćenja same igre, lokaciji, podacima povezanim sa plaćanjem, kao i određene informacije poput starosti i pola korisnika. Što se više različitih sistema nalazi u jednoj aplikaciji, veći je broj potencijalnih aktera koji mogu učestvovati u obradi podataka.

Ipak, postoji važna ograda koju ne treba zanemariti. Sama činjenica da aplikacija sadrži određeni tracker ne znači automatski da on u svakom trenutku prikuplja sve podatke koje bi tehnički mogao da prikuplja. Istraživači upozoravaju da se iz informacija koje aplikacije javno pružaju često ne može precizno utvrditi koje podatke svaki pojedinačni tracker zaista šalje i obrađuje.

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Isti problem postoji i u Evropi

Sličan obrazac primećen je i na evropskim tržištima. U Velikoj Britaniji kineski trackeri pronađeni su u 84 odsto analiziranih igara, dok su ruski bili prisutni u 74 odsto. U Nemačkoj su ti procenti iznosili 82 i 69 odsto, dok je u Francuskoj 78 odsto igara imalo kineske, a 70 odsto ruske trackere.

Važno je pritom pravilno tumačiti ove podatke. To što analiza govori o kompanijama sa sedištem ili značajnim poslovanjem u Kini ili Rusiji ne znači da podaci automatski završavaju kod tamošnjih državnih institucija. Suštinski problem je širi: jedna besplatna igra može uključivati veliki broj trećih strana, a korisniku često nije lako da zna ko sve ima pristup podacima i gde oni na kraju mogu završiti. Besplatna igra se uglavnom finansira oglašavanjem, pa trackeri sami po sebi nisu iznenađenje, ali njihov broj i rasprostranjenost pokazuju koliko je teško imati potpunu kontrolu nad sopstvenim podacima nakon samo jednog pritiska na dugme „Instaliraj“.