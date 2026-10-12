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Držač za telefon na šoferšajbni olakšava korišćenje navigacije, ali položaj uređaja može da ga izloži direktnom sunčevom zračenju. Kada sunce zagreva telefon kroz staklo, temperatura uređaja može znatno da poraste, posebno tokom toplih dana i kada automobil dugo stoji na suncu.

Ipak, sam držač nije glavni krivac za moguće oštećenje. Problem nastaje kada se visoka spoljna temperatura spoji sa zahtevnim radom telefona i punjenjem, pa uređaj ne uspeva dovoljno brzo da se oslobodi toplote. Ako se takvi uslovi često ponavljaju, baterija može brže da stari.

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Navigacija dodatno zagreva telefon

Korišćenje GPS navigacije zahteva stalno određivanje položaja, obradu podataka i često povezivanje na mobilnu mrežu. Ako uz to slušate muziku, koristite Bluetooth i držite ekran uključen sa visokom osvetljenošću, telefon obavlja više zadataka istovremeno i proizvodi dodatnu toplotu.

Situacija može biti još nepovoljnija ako se uređaj istovremeno puni. Punjenje samo po sebi stvara toplotu, a bežično punjenje takođe može da zagreje telefon. Kada se svi ovi faktori poklope, naročito na direktnom suncu, temperatura može da poraste dovoljno da uređaj počne da ograničava svoj rad.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

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Baterija trpi posledice

Litijum-jonske baterije osetljive su na visoke temperature, a dugotrajno izlaganje toploti može ubrzati njihovo hemijsko starenje. To znači da baterija vremenom može da izgubi deo početnog kapaciteta i da telefon počne kraće da traje između dva punjenja.

Pre nego što dođe do trajnog oštećenja, uređaj može da pokaže znakove pregrevanja. Punjenje može da se uspori ili privremeno zaustavi, ekran može da se zatamni, a performanse da budu ograničene. U ekstremnim slučajevima telefon se može i sam isključiti dok se ne ohladi.

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Kako da zaštitite uređaj

Najjednostavnije rešenje je da telefon postavite na mesto koje nije izloženo direktnom suncu i na kojem vazduh može slobodno da cirkuliše. Ako automobil ima kompatibilan sistem Android Auto ili Apple CarPlay, navigaciju možete prikazivati na ekranu vozila, umesto da telefon dugo stoji na osunčanoj instrument-tabli ili šoferšajbni.

Ako primetite da se uređaj previše zagreva, prekinite punjenje i sklonite ga sa sunca, a zatim sačekajte da se ohladi. Smanjenje osvetljenosti ekrana i izbegavanje zahtevnih aktivnosti dok se telefon puni takođe mogu pomoći. Nemojte ga naglo hladiti u frižideru ili stavljati na veoma hladnu površinu, jer nagle promene temperature mogu izazvati dodatne probleme.

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Promenite naviku tokom vožnje

Ne morate potpuno da odustanete od držača na šoferšajbni. Važnije je da obratite pažnju na položaj telefona, temperaturu u kabini i to da li se uređaj zagreva dok koristite navigaciju. Ako je moguće, izaberite držač koji se montira na mesto sa manje direktnog sunca i izbegavajte nepotrebno punjenje kada je telefon već veoma topao.

Blago zagrevanje tokom navigacije i punjenja normalno je i ne znači automatski da je uređaj oštećen. Rizik je veći kada telefon dugo ostaje na visokoj temperaturi, naročito tokom letnjih dana. Upravo zato je bolje sprečiti pregrevanje nego čekati da baterija počne primetno brže da se prazni.