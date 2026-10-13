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Cene grafičkih kartica mnogim igračima otežavaju prelazak na noviji hardver, ali postoje načini da se iz postojeće opreme izvuče više performansi. Prvi korak je provera grafičkih podešavanja u igrama, jer kombinacija visoke rezolucije, detaljnih tekstura i zahtevnih svetlosnih efekata može znatno da optereti GPU. Čak i nekoliko pažljivo odabranih izmena može da donese stabilniji prikaz i manje naglih padova broja frejmova.

Važno je pronaći ravnotežu između kvaliteta slike i brzine rada, umesto da se svaka opcija automatski postavi na najviši nivo. Kod mnogih igara razlika između visokih i srednjih podešavanja nije toliko primetna tokom same akcije, dok dobitak u performansama može biti značajan. Tako postojeća grafička kartica može duže da ostane upotrebljiva, čak i kada nove igre postanu zahtevnije.

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DLSS i FSR mogu znatno da pomognu

Tehnologije poput NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS omogućavaju igrama da se renderuju u nižoj internoj rezoluciji, a zatim da se slika obradi i prikaže u višoj rezoluciji. Na taj način grafička kartica obrađuje manje piksela tokom početnog renderovanja, što može da poveća broj frejmova u sekundi. Rezultat zavisi od igre, korišćene tehnologije i konkretne grafičke kartice, ali ove opcije često predstavljaju jedan od najjednostavnijih načina za poboljšanje performansi.

Kada igra podržava više režima povećanja rezolucije, vredi isprobati opciju koja najbolje odgovara vašem sistemu. Režim koji daje prednost kvalitetu slike obično pruža drugačiji odnos detalja i brzine od režima namenjenog maksimalnim performansama. Ipak, nije svaka tehnologija dostupna na svakom GPU-u, pa pre podešavanja treba proveriti kompatibilnost sa grafičkom karticom i konkretnom igrom.

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Generisanje frejmova donosi i kompromise

Generisanje frejmova može dodatno da poveća prikazani broj FPS-a tako što sistem ubacuje dodatne frejmove između onih koje je igra izvorno renderovala. Novije verzije ove tehnologije mogu da pruže veoma visok broj frejmova u podržanim igrama, što je posebno privlačno pri korišćenju zahtevnih grafičkih efekata i visokih rezolucija. Međutim, veći broj prikazanih frejmova ne znači nužno i jednako brzo reagovanje na komande igrača.

Jedan od glavnih nedostataka može biti veće kašnjenje između ulaza i reakcije na ekranu, što je posebno važno u brzim pucačinama i takmičarskim igrama. Generisanje frejmova zato treba testirati u stvarnim uslovima, umesto da se uključuje samo zbog većeg broja na meraču performansi. Ako vam je važnija preciznost upravljanja nego maksimalna glatkoća slike, klasično povećanje FPS-a kroz niža podešavanja može biti bolji izbor.

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Isključite zahtevne efekte i smanjite detalje

Ako grafička kartica teško održava stabilan broj frejmova, prvo treba smanjiti zahtevna podešavanja u samoj igri. Kvalitet senki, teksture, ambijentalna okluzija i pojedini refleksioni efekti mogu da opterete GPU, naročito kada se kombinuju sa visokom rezolucijom. Prelazak sa Ultra na High, Balanced ili Performance podešavanja često je praktičniji nego pokušaj da se svi vizuelni efekti zadrže na maksimumu.

Posebnu pažnju treba obratiti na ray tracing, tehnologiju koja omogućava realističnije osvetljenje, senke i refleksije, ali može da zahteva mnogo grafičke snage. Na slabijim karticama njegovo isključivanje može da donese primetan dobitak u performansama, mada stvarni rezultat zavisi od igre i ostatka računara. Ako pojedini efekti ne prave veliku vizuelnu razliku tokom igranja, njihovo smanjivanje može biti jednostavan način da se dobije stabilniji FPS.

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Čišćenje računara i ažuriranje drajvera su važni

Softverska podešavanja neće mnogo pomoći ako se grafička kartica pregreva zbog prašine i lošeg protoka vazduha. Kada se temperatura približi granicama koje je odredio proizvođač, GPU može automatski da smanji radni takt kako bi se zaštitio, što dovodi do pada performansi. Redovno čišćenje ventilatora i unutrašnjosti kućišta zato može da pomogne računaru da održi stabilniji rad tokom dužih sesija igranja.

Pre čišćenja računar treba isključiti i odvojiti od napajanja, a prašinu uklanjati pažljivo, bez grubog dodirivanja osetljivih komponenti. Pored održavanja, korisno je ažurirati grafičke drajvere i zatvoriti programe koji nepotrebno rade u pozadini, jer i oni mogu da troše sistemske resurse. Iskusniji korisnici mogu da razmotre i overklokovanje pomoću alata kao što je MSI Afterburner, ali takvo podešavanje zahteva oprez, praćenje temperatura i proveru stabilnosti sistema.