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Digitalni asistent Muse, koji je kompanija Meta predstavila 8. septembra 2026. godine, dospeo je na prvo mesto najpopularnijih besplatnih aplikacija u Apple App Store-u, gde se zadržao dve nedelje i prema navodima iz izveštaja pretekao ChatGPT po broju preuzimanja. Iza ovog uspeha nalazi se 29-godišnji Aleksandar Vang, osnivač kompanije Scale AI, kome je Mark Zakerberg poverio važnu ulogu u razvoju veštačke inteligencije. Uspeh aplikacije predstavlja značajan korak za Metu, koja već godinama ulaže velika sredstva kako bi ojačala svoju poziciju na tržištu AI tehnologije.

Prema podacima agencije Rojters navedenim u izveštaju, Muse je tokom prve dve nedelje zabeležila oko 2,8 miliona preuzimanja. Za razliku od klasičnih četbotova, koji uglavnom odgovaraju na pitanja i generišu tekst, Muse je zamišljen kao digitalni agent koji može da obavlja konkretne zadatke. Ovakav pristup mogao bi da promeni navike korisnika, jer se deo poslova koji su ranije zahtevali otvaranje više aplikacija i internet stranica sada može prepustiti jednom asistentu.

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AI agent koji obavlja zadatke

Muse nije namenjen samo razgovoru sa korisnicima, već i izvršavanju zadataka u njihovo ime. Može da pomogne pri organizaciji putovanja, pretraživanju ponuda, rezervaciji letova i smeštaja, popunjavanju obrazaca i upravljanju svakodnevnim obavezama. Njegova glavna prednost je mogućnost povezivanja sa različitim internet servisima, što mu omogućava da pojedine zadatke sprovede kroz više koraka umesto da korisniku samo ponudi uputstva.

Razvoj takvih sistema otvara prostor za drugačiji način korišćenja interneta, u kojem ljudi ne moraju samostalno da posećuju desetine sajtova kako bi završili jedan posao. AI agent može da prikupi potrebne informacije, uporedi opcije i pripremi sledeće korake, u zavisnosti od dostupnih funkcija i dozvola. Ipak, što više ovlašćenja dobije, to su važnija pitanja zaštite ličnih podataka, kontrole njegovih postupaka i provere radnji koje preduzima u ime korisnika.

Zakerberg uložio milijarde u novi pravac

Preokret u Metinoj strategiji počeo je u junu 2025. godine, kada je kompanija uložila približno 14 milijardi dolara u Scale AI i preuzela 49 odsto udela u toj firmi. U sklopu tog dogovora, Aleksandar Vang dobio je ključnu ulogu u razvoju novih AI proizvoda i vođenju inženjerskih timova, uključujući grupu TBD Lab. Ovim potezom Meta je dodatno pojačala ulaganja u stručnjake i infrastrukturu potrebnu za razvoj naprednijih modela veštačke inteligencije.

Scale AI je kompanija specijalizovana za pripremu, označavanje i strukturisanje podataka koji se koriste za treniranje AI modela. Vang je napustio studije na prestižnom Masačusetskom tehnološkom institutu, poznatom kao MIT, kako bi osnovao firmu koja je kasnije postala važan deo AI industrije. Njegov uspon pokazuje koliko su kvalitetni podaci i infrastruktura postali značajni u razvoju veštačke inteligencije, posebno u trenutku kada se tehnološke kompanije nadmeću u stvaranju sve sposobnijih sistema.

Mladi milijarder sa drugačijim stilom

Aleksandar Vang se izdvaja i načinom komunikacije koji kombinuje internet humor, mimove i aktivnosti na društvenim mrežama, uključujući platformu X. Kao jedan od najmlađih rukovodilaca na visokoj poziciji u Meti, predstavlja drugačiji profil tehnološkog lidera od generacije koja je izgradila kompaniju tokom ranog razvoja društvenih mreža. Njegov javni nastup doprinosi prepoznatljivosti, ali stil komunikacije nije jedini faktor od kojeg zavisi uspeh novih proizvoda.

Takav pristup može da pomogne kompaniji da se približi mlađim korisnicima, ali u velikim organizacijama može da izazove i nesuglasice oko načina upravljanja i predstavljanja poslovnih odluka. Vangov zadatak nije samo da razvija nove tehnologije već i da pomogne Meti da ih pretvori u proizvode koje će ljudi redovno koristiti. Zbog toga će se njegov uspeh meriti i sposobnošću da održi tempo razvoja, organizuje timove i odgovori na izazove koje donosi sve jača konkurencija.

1/4 Vidi galeriju Zakerberg je u Scale AI uložio oko 14 milijardi dolara: Sada Vang ima ključnu ulogu u Metinoj AI ofanzivi Foto: Profimedia

Privatnost ostaje veliki izazov

Meta se na tržištu AI asistenata nadmeće sa kompanijama kao što su OpenAI, Google, Microsoft i Apple, koje takođe razvijaju sisteme sposobne da obavljaju sve složenije zadatke. Ipak, Muse mora da reši i pitanje poverenja korisnika, jer za obavljanje rezervacija, slanje poruka ili upravljanje obavezama može biti potrebno povezivanje sa ličnim nalozima i servisima. To znači da praktičnost asistenta mora da bude praćena jasnim pravilima o tome kojim podacima može da pristupi i koje radnje sme da preduzme.

Za korisnike će biti posebno važno da znaju kada agent samo predlaže sledeći korak, a kada zaista izvršava neku radnju na internetu. Kontrola dozvola, mogućnost pregleda obavljenih aktivnosti i zaštita osetljivih podataka mogu da utiču na to koliko će ljudi biti spremno da mu poveri svakodnevne zadatke. Meta tako pokušava da spoji jednostavnost korišćenja sa većom autonomijom AI sistema, ali dugoročan uspeh Musea zavisiće i od toga koliko će kompanija uspeti da opravda poverenje korisnika.