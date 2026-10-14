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Vaši lični podaci mogu se pojaviti na internetu čak i ako ih sami nikada niste javno objavili. Stari profili na društvenim mrežama, poslovni imenici, forumi i drugi sajtovi mogu sadržati vaše ime, broj telefona ili imejl adresu. Dobra vest je da deo tih informacija možete pronaći, ograničiti njihovu vidljivost ili zatražiti njihovo uklanjanje.

Ukratko, ovo treba da uradite:

Pretražite svoje ime i prezime na Google-u.

Proverite da li se uz vaše ime pojavljuju broj telefona, imejl ili adresa.

Pregledajte privatnost naloga na društvenim mrežama.

Uklonite podatke sa sajtova kojima upravljate.

Zatražite uklanjanje rezultata koji ispunjavaju Googleove uslove.

Promenite podešavanja privatnosti i zaštitite naloge. 1. Kako da proverite šta Google zna o vama

Prvi korak je jednostavna pretraga. Otvorite Google i unesite svoje ime i prezime pod navodnicima. Zatim pokušajte i sa dodatnim pojmovima koji mogu pomoći da pronađete relevantne rezultate.

Foto: Google

Na primer, pretražite ime i prezime zajedno sa gradom u kojem živite, nazivom firme u kojoj radite ili zanimanjem. Možete pokušati i sa svojim korisničkim imenom koje koristite na društvenim mrežama.

Nemojte pregledati samo prvu stranicu rezultata. Obratite pažnju na stare profile, javne dokumente, poslovne imenike i stranice koje prikazuju kontakt podatke.

2. Kako da pronađete svoj broj telefona i imejl adresu na internetu

Ako želite da proverite da li su vaši kontakt podaci javno dostupni, pretražite broj telefona u nekoliko različitih formata. Isto uradite sa imejl adresom i imenom i prezimenom.

Proverite i da li se vaši podaci pojavljuju na sajtovima za oglašavanje, u poslovnim imenicima ili u starim oglasima. Ako pronađete podatke koje ne želite da delite javno, zabeležite adresu stranice na kojoj se nalaze.

Važno: Nemojte javno objavljivati svoje podatke u komentarima ili na forumima samo da biste proverili da li se pojavljuju u pretrazi.

Foto: ChatGPT

3. Kako da proverite šta drugi vide na vašim društvenim mrežama

Otvorite profile na Instagramu, Facebooku, TikToku, LinkedInu i drugim platformama koje koristite. Proverite da li su broj telefona, imejl adresa, datum rođenja, lokacija i lista prijatelja dostupni svima.

Pregledajte i stare objave, fotografije i informacije na profilu. Neke platforme omogućavaju da ograničite vidljivost starih objava, dok je na drugima potrebno menjati podešavanja za pojedinačne sadržaje.

Ako pronađete nalog koji više ne koristite, pokušajte da mu pristupite i deaktivirate ga ili obrišete. Ako ne možete da se prijavite, koristite zvaničnu proceduru za oporavak naloga.

4. Kako da zatražite uklanjanje ličnih podataka iz Google pretrage

Google nudi alat „Results about you“, odnosno „Rezultati o vama“, koji omogućava praćenje određenih ličnih podataka i podnošenje zahteva za uklanjanje rezultata koji ispunjavaju uslove.

Alat možete otvoriti na adresi https://myactivity.google.com/results-about-you. Dostupnost pojedinih funkcija zavisi od tržišta i naloga.

Ako pronađete rezultat koji sadrži vaše kontakt podatke, otvorite meni pored rezultata i potražite opciju za uklanjanje. Pratite uputstva i proverite status zahteva nakon slanja.

Foto: Google

Google ne uklanja automatski svaki rezultat koji korisnik prijavi. Zahtevi se procenjuju prema pravilima, a sadržaj koji ima javni značaj može ostati dostupan.

5. Šta da uradite ako su vaši podaci objavljeni na nekom sajtu

Ako su vaši podaci objavljeni na stranici kojom ne upravljate, pronađite kontakt vlasnika sajta ili njegovu proceduru za prijavu i zatražite uklanjanje ili ispravku podataka.

U poruci navedite tačnu adresu stranice, objasnite koji podatak želite da uklonite i, ako je potrebno, dostavite informacije kojima možete da potvrdite svoj zahtev. Nemojte slati kopije ličnih dokumenata ako to nije neophodno i ako niste proverili kome ih dostavljate.

Foto: Google

Kada se podatak ukloni sa izvornog sajta, Google može naknadno ažurirati rezultat pretrage. Ako je sadržaj već promenjen, ali se u pretrazi i dalje prikazuje stara verzija, proverite mogućnost zahteva za osvežavanje zastarelog rezultata.

6. Kako da zaštitite svoje naloge i smanjite količinu podataka na internetu

Najbolja zaštita je da unapred ograničite informacije koje delite. Koristite jedinstvene lozinke za različite naloge i uključite dvofaktorsku autentifikaciju gde god je dostupna.

Pregledajte dozvole aplikacija, uklonite pristup koji više nije potreban i proverite koje aplikacije mogu da pristupe vašoj lokaciji, kontaktima, fotografijama i mikrofonu.

Posebno obratite pažnju na javne objave koje otkrivaju gde živite, kada ste odsutni od kuće ili koje podatke koristite za oporavak naloga. Ne morate potpuno prestati da koristite internet - cilj je da sami odlučujete šta će biti dostupno drugima.

7. Kako da redovno proveravate svoju digitalnu privatnost

Proveru ponovite povremeno, naročito ako promenite broj telefona, imejl adresu ili korisničko ime. Pregledajte stare naloge i proverite da li su zahtevi za uklanjanje podataka rešeni.

Foto: Shutterstock

Možete koristiti i Googleov alat „Results about you“ za praćenje podržanih vrsta ličnih podataka. Ako dobijete obaveštenje o novom rezultatu, otvorite ga i procenite da li želite da zatražite uklanjanje.

Ne postoji jedan alat koji može da pronađe sve podatke o vama na celom internetu. Zato je najkorisnija kombinacija redovne pretrage, dobrih podešavanja privatnosti i uklanjanja nepotrebnih podataka sa izvora.

Da li Google može da izbriše moje podatke sa interneta?

Ne u potpunosti. Google može da ukloni određene rezultate iz svoje pretrage, ali to ne znači da je sadržaj izbrisan sa sajta na kojem je objavljen. Za uklanjanje sa izvora potrebno je obratiti se vlasniku sajta.

Kako da proverim da li se moj broj telefona pojavljuje na Google-u?

Pretražite broj telefona u različitim formatima i proverite rezultate. Ako se pojavi na stranici koju ne želite javno dostupnu, razmotrite kontaktiranje vlasnika sajta ili podnošenje zahteva Googleu ako rezultat ispunjava uslove za uklanjanje.

Da li mogu da uklonim stare profile na društvenim mrežama?

U većini slučajeva možete da deaktivirate ili obrišete nalog preko podešavanja platforme. Ako nemate pristup, koristite zvaničnu proceduru za oporavak naloga.

Foto: ChatGPT

Da li je dovoljno da obrišem rezultat iz Google-a?

Ne. Uklanjanje rezultata iz pretrage ne mora ukloniti sam sadržaj sa interneta. Ako želite da podatak više ne bude dostupan na izvoru, potrebno je zatražiti njegovo uklanjanje sa tog sajta.

Koliko često treba proveravati lične podatke na internetu?