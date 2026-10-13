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Bivša supruga Ilona Maska, kanadska autorka Džastin Vilson, tvrdi da je milijarder ukinuo zdravstveno osiguranje njihovoj ćerki Vivian Vilson dan nakon što mu je saopštila da je transrodna osoba. O tome je govorila u dokumentarcu „Musk“, koji se bavi njegovim privatnim životom, poslovnom karijerom i političkim uticajem. Njene izjave ponovo su skrenule pažnju na dugogodišnji sukob između Maska i ćerke od koje se javno udaljio.

Prema Džastininom svedočenju, Mask je prvo poručio da će uvek voleti Vivian i tražio da joj se ta poruka prenese, ali je već sledećeg dana navodno prekinuo njeno zdravstveno osiguranje. Reč je o tvrdnji iznetoj u dokumentarcu, a Mask je kasnije negirao da je ćerki ukinuo osiguranje. Zbog toga je važno razlikovati izjave bivše supruge od potvrđenih činjenica.

Džastin Mask je prva supruga milijadera Ilona Maska Foto: RR Auction / Ferrari / Profimedia

Sukob koji traje godinama

Džastin Vilson navodi da su nesuglasice između Maska i Vivian počele još tokom njenog detinjstva. Opisala ju je kao samostalnu i izrazito odlučnu osobu, koja se nije ustručavala da se suprotstavi ocu. U dokumentarcu je prepričala i situaciju iz vremena kada je Vivian imala šest godina, kada joj je Mask, prema njenim rečima, govorio o svetu kroz podelu na pobednike i gubitnike.

Prema njenom tumačenju, takve poruke ostavljale su utisak da se prihvatanje vezuje za poslušnost i postupanje u skladu sa očevim očekivanjima. Džastin smatra da se taj obrazac kasnije odrazio i na njihov odnos nakon što je Vivian saopštila da je transrodna. Njena svedočenja predstavljaju lični prikaz porodičnih odnosa, dok Mask osporava pojedine navode iz filma.

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Tranziciju upoređivao sa gubitkom deteta

Džastin tvrdi da je Mask promenu rodnog identiteta svoje ćerke doživljavao kao da je izgubio dete. Kao posebno bolan trenutak opisala je njegovu raniju objavu na društvenoj mreži X, u kojoj je rekao da je Vivian izgubio zbog onoga što je nazvao „woke virusom“. Prema njenim rečima, takve javne poruke dodatno su povredile njihovu ćerku.

U razgovoru za dokumentarac, Džastin je napravila razliku između stvarne smrti deteta i procesa odrastanja i upoznavanja sopstvenog identiteta. Ona i Mask izgubili su sina Nevadu, koji je preminuo od sindroma iznenadne smrti odojčeta kada je imao oko deset nedelja, 2002. godine. Džastin je istakla da je zbog tog iskustva posebno teško doživela poređenje tranzicije njihove ćerke sa smrću deteta.

Foto: Printscreen Threads

Vivian javno odgovorila ocu

Vivian Vilson je ranije javno kritikovala oca zbog njegovih izjava o njenom identitetu i njihovom odnosu. Nakon što je Mask napisao da je izgubio dete zbog „woke virusa“, ona je na društvenim mrežama objavila oštar odgovor, a kasnije je tu poruku koristila i na odeći kojom je prikupljala novac za mlade iz LGBTQ+ zajednice. Njeni javni nastupi pokazuju da ne izbegava da govori o porodičnom sukobu.

U intervjuu za Teen Vogue iz marta 2025. godine, Vivian je Maska opisala kao nezrelog čoveka i poručila da je njegovo bogatstvo ne zastrašuje. Naglasila je i da ne želi da dozvoli da strah od njega utiče na njen život. Njihov odnos tako je postao javni sukob koji se odvija kroz intervjue, objave na društvenim mrežama i medijske izveštaje.

Mask osporava dokumentarac

Film „Musk“ režirao je Oskarom nagrađeni dokumentarista Aleks Gibni, a bavi se Maskovim uticajem na tehnologiju, politiku i društvo, uz prikaz događaja iz njegovog privatnog života. Dokumentarac je počeo da se prikazuje u odabranim bioskopima, dok je šira distribucija u SAD najavljena za 16. oktobar 2026. godine. Priča o Vivian predstavlja jedan od ličnih aspekata filma, koji istražuje i šire posledice Maskovog javnog delovanja.

Mask je film nazvao pokušajem diskreditacije i zapretio pravnim postupkom zbog, kako tvrdi, činjeničnih netačnosti. Njegovo osporavanje posebno je važno u kontekstu tvrdnji o zdravstvenom osiguranju, koje nisu nezavisno potvrđene samo time što su iznete u dokumentarcu. Za sada je poznato da Džastin Vilson iznosi svoju verziju događaja, dok Mask negira da je ćerki ukinuo osiguranje.