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Aplikacije na telefonu često traže pristup kameri i mikrofonu kako bi omogućile video-pozive, snimanje sadržaja, glasovne poruke ili druge funkcije. Međutim, ne mora svaka aplikacija kojoj ste nekada dali dozvolu i dalje da ima pristup ovim komponentama. Zato je korisno povremeno proveriti podešavanja privatnosti i pogledati koje aplikacije mogu da koriste kameru i mikrofon. Na Androidu i iPhoneu možete da pregledate dozvole i ukinete ih aplikacijama kojima nisu neophodne.

U nastavku objašnjavamo kako to da uradite korak po korak.

Kako da proverite pristup kameri i mikrofonu na Androidu

Foto: ChatGPT

Nazivi opcija mogu malo da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača telefona i verzije Androida, ali postupak je uglavnom sličan.

1. Otvorite podešavanja telefona

Pronađite aplikaciju Podešavanja (Settings) i otvorite je. Na pojedinim telefonima možete da koristite pretragu u vrhu ekrana i upišete „Dozvole“ ili „Permission manager“.

2. Pronađite odeljak Privatnost

Potražite opciju Privatnost (Privacy), a zatim Menadžer dozvola (Permission manager) ili Dozvole aplikacija. U ovom odeljku možete da pregledate pristup različitim funkcijama telefona.

3. Izaberite kameru ili mikrofon

Otvorite prvo Kamera (Camera), a zatim ponovite postupak za Mikrofon (Microphone). Videćete aplikacije kojima je pristup dozvoljen, kao i one kojima je ograničen ili zabranjen.

4. Promenite dozvole

Izaberite aplikaciju i odaberite odgovarajuću opciju. Ako joj kamera ili mikrofon nisu potrebni, možete izabrati Ne dozvoli (Don't allow). Ako vam je funkcija potrebna samo povremeno, razmotrite opciju dozvole tokom korišćenja aplikacije, ako je dostupna.

Kako da proverite pristup kameri i mikrofonu na iPhone

Foto: ChatGPT

Na iPhoneu se dozvole nalaze u podešavanjima privatnosti.

1. Otvorite Settings

Uđite u Settings (Podešavanja), a zatim otvorite Privacy & Security (Privatnost i bezbednost).

2. Proverite kameru

Izaberite Camera (Kamera). Prikazaće se aplikacije kojima ste dozvolili pristup. Isključite prekidač pored aplikacije kojoj više ne želite da dozvolite korišćenje kamere.

3. Proverite mikrofon

Vratite se na prethodni ekran, otvorite Microphone (Mikrofon) i pregledajte aplikacije sa dozvolom za snimanje zvuka. Isključite pristup tamo gde nije potreban.

Da li to što aplikacija ima dozvolu znači da vas stalno sluša ili snima?

Ne. To što aplikacija ima dozvolu za pristup kameri ili mikrofonu ne znači automatski da ih stalno koristi, niti da snima ili šalje vaše razgovore. Dozvola omogućava aplikaciji da pristupi određenoj funkciji kada je koristi, u skladu sa pravilima operativnog sistema i načinom na koji je aplikacija napravljena. Ipak, ako nekoj aplikaciji mikrofon ili kamera nisu potrebni za osnovne funkcije, najbolje je da joj ukinete pristup. Na novijim verzijama Androida i iOS-a postoje i indikatori koji pokazuju kada se kamera ili mikrofon koriste. Ako primetite neočekivanu aktivnost, proverite dozvole i podešavanja privatnosti, ali nemojte zaključivati da vas aplikacija prisluškuje samo zato što ima odobren pristup.

Većina Android aplikacija prilikom instalacije traži različite dozvole - pristup kameri, mikrofonu, kontaktima, porukama ili lokaciji. Neke od tih dozvola zaista su neophodne za normalan rad aplikacije, ali postoje i slučajevi kada zahtevi nemaju nikakve veze sa funkcijom same aplikacije - na njih posebno obratite pažnju.