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Dokumentarac "You Can See Everything" o Elizabet Holms, osnivačici kompanije Theranos koja je osuđena zbog prevare investitora, privukao je veliku pažnju publike i kritike. Film koji traje skoro tri sata donosi neuobičajen pogled na ženu koja je nekada predstavljana kao jedna od najperspektivnijih preduzetnica u Silicijumskoj dolini, a posebno intrigira činjenica da su autori dobili pristup Holms i njenoj porodici neposredno pre njenog odlaska u zatvor.

Dokumentarac o Elizabet Holms oborio očekivanja

Film "You Can See Everything" počeo je da se prikazuje u američkim bioskopima 16. oktobra, a prema prvim procenama, tokom premijernog vikenda zaradio je oko 15 miliona dolara. To ga je svrstalo među najuspešnije dokumentarne filmove po početnoj zaradi u poslednjih nekoliko decenija.

Interesovanje je posebno značajno imajući u vidu da se film prikazuje u ograničenom broju bioskopa. Prema podacima koje je objavio TechCrunch, dokumentarac je bio na repertoaru u 855 bioskopa, a zabeleženo je oko 2.000 rasprodatih projekcija. Film je privukao pažnju i kritičara, sa visokim ocenama na platformama Rotten Tomatoes i Metacritic.

Foto: Nick Otto / AFP / Profimedia

Šta se krije iza priče o osnivačici Theranosa?

Elizabet Holms nekada je predstavljana kao jedna od najperspektivnijih preduzetnica u Silicijumskoj dolini. Njena kompanija Theranos obećavala je revoluciju u medicinskoj dijagnostici: veliki broj laboratorijskih analiza trebalo je da bude moguć uz samo nekoliko kapi krvi.

Ideja je privukla moćne investitore i dovela do procene vrednosti kompanije na milijarde dolara. Međutim, ispostavilo se da tehnologija nije funkcionisala onako kako je predstavljano. Holms je 2022. godine osuđena zbog prevare investitora i zavere, a 2023. počela je da služi zatvorsku kaznu od 11 godina.

Njena priča već je obrađivana u knjigama, podkastima, televizijskim serijama i dokumentarnim filmovima. Ipak, novi film pokušava da ponudi drugačiji pogled na ženu koja je godinama uspevala da ubedi investitore i uticajne ljude da će promeniti medicinu.

Autori su dobili pristup njenom privatnom životu

Dokumentarac su režirali Nejtan Filder i Lens Openhajm. Posebnu pažnju izaziva činjenica da su autori imali pristup Holms i njenoj porodici tokom 34 dana koji su prethodili njenom odlasku u zatvor u maju 2023. godine.

Umesto da se oslanja isključivo na ranije poznate događaje i svedočenja, film prati Holms u privatnom okruženju i pokušava da istraži način na koji ona predstavlja sebe, svoje odluke i propalu kompaniju.

Filder, poznat po neobičnom pristupu dokumentarnim i televizijskim formatima, zajedno sa Openhajmom razvija priču koja izlazi iz okvira klasičnog portreta kontroverzne preduzetnice. Rezultat je spoj dokumentarnog istraživanja, ličnih susreta i pitanja o tome koliko uopšte možemo da razumemo motive druge osobe.

Foto: Printskrin

Zašto film izaziva toliko interesovanja?

Slučaj Theranos postao je simbol problema koji mogu da nastanu kada se obećanja tehnoloških osnivača prihvataju bez dovoljno provera. Holms je uspela da privuče ogromnu pažnju i novac predstavljajući svoju kompaniju kao budućnost medicine, ali je njen poslovni model na kraju doživeo potpuni slom.

Zbog toga priča i dalje privlači publiku koja želi da razume kako su investitori, poslovni partneri i poznate ličnosti poverovali u projekat čija tehnologija nije ispunjavala obećanja.

Novi dokumentarac pokušava da ode korak dalje od poznate priče o usponu i padu kompanije. Njegov fokus nije samo na tome šta se dogodilo, već i na načinu na koji ljudi oblikuju sopstvenu priču i pokušavaju da kontrolišu sliku koju javnost ima o njima.

Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Kada dokumentarac o Elizabet Holms stiže u Srbiju?

Dokumentarac "You Can See Everything" počeo je da se prikazuje u američkim bioskopima 16. oktobra 2026. godine. Prema podacima filmske baze Kinoafisha, u Srbiji je najavljen za 12. novembar 2026. godine, ali datum još treba potvrditi kod domaćih bioskopa ili distributera.

Za sada nije potvrđeno ni kada će film biti dostupan na striming servisima u Srbiji. Iako se HBO Max pominje kao moguća buduća opcija za distribuciju, zvaničan datum objavljivanja na toj platformi nije potvrđen.